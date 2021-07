La edición 2021 de The Championships presenció momentos conmovedores y sorpresas, pero con Ashleigh Barty, Angelique Kerber, Karolina Pliskova y Aryna Sabalenka, la Final Four de Wimbledon presenta a la actual No.1 del mundo, una ex campeona, una ex No.1 y la cabeza de serie número 2. Y cada mujer está en su propio camino hacia lo que se sentiría como un logro supremo.

Ashleigh Barty

La No. 1 del mundo busca convertirse en la cuarta mujer en la Era Open en ganar Wimbledon después de haber triunfado como junior. Barty tenía solo 15 años cuando alzó el título junior femenino en 2011, una victoria que la puso en el mapa deportivo del tenis y la convirtió en el foco del futuro del tenis australiano.

Esa presión resultó demasiado para el humilde tenita de Queenslander. Cuando decidió alejarse del tenis tres años más tarde, en 2014, Barty estaba harta de la rutina itinerante de la gira y, aunque tuvo un gran éxito con Casey Dellacqua en dobles, aún no había entrado en el Top 100.

Ashleigh Barty and Angelique Kerber shake hands after their last meeting at the 2018 Dongfeng Motor Wuhan Open, which Barty won in straight sets. Foto por WTA/Jimmie48

Siete años más tarde y la joven de 25 es la número 1 del mundo, en el quinto mes de su prolongada ausencia de los cómodos confines de Australia, y a dos victorias de ganar el único título que soñaba con ganar.

"Algún día me encantaría ser la campeona aquí. Es un sueño. Es una meta. Los sueños no siempre se hacen realidad, pero puedes luchar y hacer todo lo que puedas para darte esa oportunidad. Eso ha sido mucho de mis aprendizajes". Durante los últimos dos años como persona, no solo como tenista profesional, sino como persona, estoy poniendo mis esperanzas y sueños en el universo y persiguiéndolos.

"Puedes atreverte a soñar, puedes intentar soñar en grande. Ciertamente no hay nada de malo en eso".

No es frecuente que Barty exprese sus ambiciones en voz alta. Pero Wimbledon es diferente. ¿Ganar el torneo más prestigioso de tenis, en la superficie que ama tanto, en el mismo lugar donde su triunfo junior puso todas las ruedas en movimiento para su viaje tenístico? ¿Todo mientras usa un vestido en honor al 50 aniversario del primer título de Wimbledon de su amiga y mentora Evonne Goolagong Cawley? Eso es cosa de un libro de cuentos.

Angelique Kerber is bidding to make her third Wimbledon final and fifth major final overall. Foto por WTA/Jimmie48

Angelique Kerber

Puede parecer absurdo que la campeona de 2018 que acaba de ganar el partido número 80 de su carrera en pista de hierba, un recuento que se ubica solo detrás de Serena y Venus Williams entre las jugadoras activas, para avanzar a su cuarta semifinal de Wimbledon, sea la cabeza de serie número 25. Pero eso no es un error de imprenta al lado del nombre de Angelique Kerber, un testimonio de lo notable que ha sido su repentina carrera de tres semanas sobre hierba.

Hace apenas tres años, Kerber sorprendió a Serena Williams en la final de Wimbledon en dos sets para ganar su tercer título de Grand Slam. Terminaría la temporada 2018 en el puesto número 2. Aunque ha disfrutado de algunos éxitos desde entonces, la potencia de Kerber comenzó a disminuir. Después de llegar a la final de Eastbourne de 2019, donde perdió en tres sets ante Pliskova, Kerber ganó solo cuatro partidos por el resto de la temporada. Al salir de la temporada del año pasado interrumpida por COVID, Kerber luchó por conseguir tracción durante gran parte de 2021. Al entrar en Bad Homburg la semana antes de Wimbledon, había ganado solo nueve partidos este año y no había derrotado a una jugadora Top 20 en dos años.

Pero como dice el cliché deportivo, la forma es temporal, la clase es permanente. Kerber no ha perdido un partido desde entonces. En Bad Homburg, donde ganó su primer título desde Wimbleddon 2018, fue la emocionante victoria en tres sets de Kerber sobre Petra Kvitova la que pareció desbloquear su mejor tenis y su espíritu de lucha infatigable. En Wimbledon, fue su épico de 3 horas y 19 minutos contra Sara Sorribes Tormo en la segunda ronda, un partido que llevó su determinación física y mental al límite.

Kerber ha sido revitalizada por su carrera por el título en casa. Un segundo título de Wimbledon la consolidaría como la mejor jugadora de hierba de su generación; solo Serena y Venus tienen más semifinales de Wimbledon entre las jugadoras activas.

A champion in Abu Dhabi and Madrid, Aryna Sabalenka is bidding to win a title on all three surfaces for the first time in a single season. Foto por WTA/Jimmie48

Aryna Sabalenka

Cuando se rompe la presa, llega la inundación. Al menos eso es lo que espera Aryna Sabalenka. La cabeza de serie número 2 finalmente rompió su barrera de octavos de final el lunes para llegar a su primer cuartos de final de Grand Slam, y respondió jugando su mejor partido del torneo para derrotar a Ons Jabeur en dos sets. Ahora en su primera semifinal de Grand Slam, la pregunta más importante para la bielorrusa es si podrá mantener los nervios.

A diferencia de las otras tres semifinalistas, este es un territorio nuevo para la mujer más joven que queda en el cuadro. Tiene un poder espectacular para sacar a cualquiera de la cancha en un día cualquiera, pero solo había ganado un partido en el All England Club antes de la semana pasada, y eso se remonta a 2017.

"I actually thought that I will never make it to the second week." - Aryna Sabalenka

Con Sabalenka y Pliskova enfrentándose por un lugar en su primera final de Wimbledon, es un choque de las dos mujeres activas que muchas consideran las mejores jugadoras que aún no han ganado un Slam. Todavía joven con tan solo 23 años, la misma edad que Naomi Osaka, Sabalenka confesó que sus luchas para pasar los octavos de final pesaban en su mente.

"Estaba luchando en los Grand Slams con todas las emociones que me atravesaban", dijo Sabalenka. "Después de cada Slam estaba tan decepcionada [conmigo misma] que [no podía] manejar esta presión. De hecho, pensé que nunca llegaría a la segunda semana. Trabajamos mucho con mi psicólogo y con mi entrenador".

"Realmente feliz de que aquí en Wimbledon estoy en la segunda semana, todavía estoy en el torneo y todavía tengo esta oportunidad de ganar un Slam. Haré todo lo que pueda para alcanzar mi meta".

Karolina Pliskova's streak of 230 consecutive weeks in the Top 10 was the second-longest active streak behind Simona Halep. Foto por WTA/Jimmie48

Karolina Pliskova

La racha de semifinales de Pliskova ha sido una sorpresa para todos menos para la checa. Aparte de llegar a la final de Roma en mayo, los resultados mediocres de Pliskova no han igualado su propia evaluación de su nivel. El primer lunes de Wimbledon, la racha de 230 semanas de Pliskova en el Top 10 terminó, y se deslizó al número 13. La gente se apresuró a ofrecerle sus opiniones.

"Estuve cinco años en el Top 10. Luego, una semana, no estoy en el Top 10, y es como un gran drama, especialmente en mi país", dijo Pliskova. "Creo que estas cosas simplemente no ayudan".

"Jugadoras o incluso [exjugadoras], solían venir y decir: '¿Qué pasó allí? ¿Por qué no estás jugando tan bien?' Creo que también por mi forma de ser, creo que la gente piensa que puedo manejar muchas cosas, lo cual tal vez sea cierto. Pero no necesito escuchar todo esto. Por lo general, tengo una respuesta, pero no siempre [la tengo] estás lista para eso. No quieres escuchar estas cosas, no importa si es cierto o no".

Karolina Pliskova and Angelique Kerber after the trophy presentation at the 2019 Nature Valley International. Foto por WTA/Jimmie48

Mientras Sabalenka se encuentra en las primeras etapas de su búsqueda de un título de Grand Slam, Pliskova está en su cuarta semifinal de Slam y, con Wimbledon, se convirtió en la jugadora número 28 en la Era Open en alcanzar las semifinales de los cuatro Slams. De esos 28, solo cinco no ganaron o no ganaron un Slam: Elena Dementieva, Mary Joe Fernandez, Andrea Jaeger, Dinara Safina y, la única jugadora activa del grupo, Pliskova. La jugadora de 29 años es una de las seis jugadoras activas que posee una colección completa de semifinales de Slam, uniéndose a Serena Williams, Venus Williams, Kim Clijsters, Simona Halep y Victoria Azarenka.

No hay mucho que Pliskova no haya logrado en su carrera. Para jugar su juego agresivo y contundente a un nivel tan constante durante tantos años, ganando 16 títulos en todas las superficies, más que las otras tres semifinalistas, y ocupando el puesto número 1 en 2017, Pliskova ha construido una carrera desafiante. No está mal para una jugadora que ni siquiera se consideraba la mejor Pliskova cuando era joven, esa sería su hermana gemela Kristyna, y que muchos calificaron como demasiado lenta o demasiado unidimensional. Un título de Wimbledon sería la forma en que Pliskova tendría la última palabra.