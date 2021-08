Danielle Collins siempre ha sido una luchadora. Ella dice que recibió su fuego competitivo de su padre y que la voluntad de ganar fue evidente desde el principio. Un entrenador incluso la apodó 'Tenacious D' en su juventud.

Pero nada pudo preparar a la floridana de 27 años para lo que soportaría durante los primeros seis meses de la temporada 2021. Después de soportar un dolor paralizante en todo su cuerpo durante el comienzo del año, Collins se sometió a una operación de emergencia en abril por endometriosis, un trastorno doloroso dentro y alrededor del útero que puede causar un dolor severo durante los ciclos menstruales de una mujer.

Collins ha atribuido a la operación su rendimiento en la pista desde Wimbledon. Ahora capaz de jugar sin dolor, Collins ha logrado diez victorias consecutivas en tierra batida y pistas duras para ganar los dos primeros títulos de su carrera. Su gran avance se produjo hace dos semanas en la tierra batida de Palermo y el domingo logró el título más grande de su carrera en la puesta en escena del 50 aniversario del Mubadala Silicon Valley Classic.

Siempre sincera y franca, Collins se sentó con WTA Insider después de su triunfo en San José para reflexionar sobre sus últimos seis meses y lo que se siente al jugar algo del mejor tenis de su carrera.

WTA Insider: Has ganado el título más grande de tu carrera, 10 partidos consecutivos, títulos consecutivos. Es mucho para procesar. ¿Ya lo has asimilado?

Collins: Siento que todavía lo estoy asimilando. Para ganar este torneo con la historia y las leyendas que han ganado este evento antes, me siento muy honrada de haber ganado esto. Creo que lo hace aún más especial, así que creo que todo todavía lo estoy asimilando y todavía siento que el torneo no ha terminado (risas).

Champion's Reel: How Danielle Collins won San Jose 2021

WTA Insider: Terminaste el torneo jugando a un nivel increíble. Disparó 54 ganadores en la final y terminaste con +23 ganadores por errores no forzados. Jugaste bien una semifinal fantástica, ganando en menos de una hora. ¿Cómo crees que pudiste alcanzar el pico en el momento adecuado esta semana?

Collins: Sí, creo que aquí es donde jugar contra oponentes tan duras día tras día durante el último mes y medio me ha ayudado mucho a mi juego. Siento que en cada partido hago pequeñas mejoras aquí y allá. A veces doy un par de pasos hacia atrás de alguna manera, y luego al día siguiente puedo dar un par de pasos hacia adelante.

Estoy aprendiendo mucho jugando más eventos y obteniendo partidos más consistentes contra oponentes duras como a las que me enfrenté a lo largo de este torneo y en el torneo anterior. Así que solo espero que al ir a Montreal, continuar teniendo este tipo de partidos, este tipo de tiempo en la cancha, porque estoy aprendiendo mucho y asimilando todo.

"I think if somebody would have told me at the beginning of the year that I would win two tournaments back-to-back, I don't think I would believe them because I think before the surgery, that was just not possible and almost unimaginable."

WTA Insider: ¿Te estás sorprendiendo a ti misma?

Collins: Creo que si alguien me hubiera dicho a principios de año que ganaría dos torneos seguidos, no creo que les creería porque creo que antes de la operación, eso simplemente no era posible y casi inimaginable.

Pero creo que ahora lo estoy haciendo mucho mejor físicamente. Puedo desempeñarme en la cancha de manera constante día tras día y no tener el tipo de problemas que tenía antes. Así que creo que de alguna manera estoy un poco sorprendido porque uno de mis objetivos era ganar un torneo este año y ganar dos es solo la guinda del pastel. Espero poder terminar quizás ganando un poco más, ya veremos.

Todavía nos quedan algunos torneos en la temporada, pero ganar dos seguidos, y especialmente después de pasar de Palermo en tierra batida a San José en la dura, creo que es realmente gratificante para mí. Pasé tanto tiempo en mi condición física y mi entrenamiento de fuerza que creo que aquí es donde realmente ha valido la pena.

Danielle Collins has lost two sets over her 10-match win streak, which spans clay and hard:



d. Gerlach

d. Inglis

d. Sharma

d. Zhang Shuai

d. Ruse

d. Rogers

d. Stephens

d. Rybakina

d. Konjuh

d. Kasatkina



Scheduled to face Jil Teichmann in Montreal 1R. Winner faces Simona Halep. — WTA Insider (@WTA_insider) August 9, 2021

WTA Insider: Mencionaste tu operación de endometriosis, que te sometieron en abril. Esta semana ha dicho que estás sorprendida de lo exitosa que ha sido la operación para tí. ¿Todavía había dudas sobre cómo sería su carrera después de la operación? ¿Puedes llevarnos de regreso a abril y cuál era tu forma de pensar?

Collins: Estaba un poco nerviosa antes de la operación, pero afortunadamente tuve un cirujano con mucha experiencia que ha estado entrenando durante más de 30 años. Alguien así sabía exactamente lo que estaba pasando, estaba muy segura de verme de inmediato y de que la operación solo mejoraría las cosas, no empeoraría.

Llegué al punto en que ya no podía arreglármelas sin la intervención. Si no me hubiera sometido a la operación, no podría seguir viviendo mi vida así. La agonía que experimenté por mis ciclos menstruales y por la endometriosis es uno de los peores dolores que he tenido.

A veces daba miedo. Caerme en una cancha en el Abierto de Australia y tener que hacer que el médico se apresure a ayudarme debido a los calambres parecidos a una contracción que estaba teniendo en la pelvis baja y los músculos abdominales. Solía ​​tener un dolor terrible en el nervio ciático que me llegaba hasta el pie, donde literalmente perdía la sensibilidad y tenía un dolor punzante en la columna. Simplemente no sabía lo que estaba pasando.

"The agony that I experienced from my menstrual cycles and from the endometriosis is some of the worst pain I've ever had. It was scary at times."

Muchos médicos me dijeron que los períodos dolorosos eran normales. Esto empeoró progresivamente. Creo que como alguien que está tan impulsado por su carrera, dejé mi salud a un lado porque siempre estaba tratando de llegar al próximo torneo y tratando de jugar y entrenar. Solo intentaría ignorarlo y tomar mis antiinflamatorios.

Pero llegó al punto en que los antiinflamatorios dejaron de funcionar y se volvió cada vez más debilitante físicamente. Tenía síntomas parecidos a los de la gripe, fiebre, vómitos, estar en el baño durante horas, no poder levantarme de la cama, sentir tanto dolor en todo el cuerpo que era imposible jugar partidos. Tener que retirarme de los torneos, tener que retirarme en medio de los partidos por lo enferma que estaba y por el dolor que tenía.

Fue difícil porque sin la operación, no pueden obtener un diagnóstico muy preciso porque las imágenes solo pueden leer hasta cierto punto en su cuerpo. Su útero y el lugar donde crece el tejido de la endometriosis a menudo no se pueden detectar mediante una resonancia magnética o una tomografía computarizada.

Entonces, la operación fue la única opción para mí. Solo quería empezar a sentirme mejor. No podía imaginarme volver a cómo solía sentirme después de sentirme tan bien durante los últimos meses.

Final Stats @MubadalaSVC:



Collins strikes 54 winners, including 12 aces to break through the Kasatkina wall. Finishes +23. #MubadalaSVC pic.twitter.com/CyOlqpd4S8 — WTA Insider (@WTA_insider) August 9, 2021

WTA Insider: Dijiste esta semana que era un dolor con el que pensabas que tendrías que vivir el resto de tu vida. ¿Qué te llevó finalmente a obtener un diagnóstico adecuado?

Collins: Tuve un dolor de espalda realmente terrible contra Swiatek en Adelaida. Tuve que retirarme del partido. Me dijeron que me tomara un par de días de descanso, que probablemente se debiera a lo mucho que había estado jugando. Me tomé 10 días libres, no mejoré. Me fui a casa, comencé a entrenar para el Miami Open. No estaba al 100 por cien, todavía tenía mucho dolor, un dolor terrible en el nervio ciático que causaba problemas cuando conducía.

Llamé a mi médico ortopédico al que voy a hacerme una resonancia magnética y me dijo que mi columna lucía perfecta. No veo nada malo, no sé por qué tienes tanto dolor.

Mi período comenzó al día siguiente y estaba en una agonía terrible. Entré a su oficina llorando y dije, no puedo hacer un día más como este. Así que me puso en contacto con el ginecólogo y el cirujano de inmediato. Y cuatro días después, me sometieron a una operación de emergencia.

WTA Insider: Después de la operación, cuando pudiste volver a la pista y comenzar a golpear de nuevo, ¿fue como el día y la noche?

Collins: Eso fue lo difícil. Para la endometriosis, creo que varía, pero para mi operación, en realidad atravesaron mi pared abdominal en cuatro puntos diferentes: cerca de los músculos abdominales inferiores cerca de las caderas, uno a través del ombligo y luego uno un poco más arriba. Entonces, cuando rompen eso, es un desgarro.

La rehabilitación, el proceso que estaba volviendo a la pista fue ejercicios muy largos, tediosos y repetitivos para tratar de fortalecer ese músculo nuevamente. Los primeros días después de la operación, estaba encogida porque era muy doloroso. Es pequeño, pero literalmente cortaron esa área abierta. Así que es muy, muy difícil. Estuve prácticamente en reposo en cama durante una semana completa, así que un buen amigo mío me cuidó durante la operación.

Después de dos semanas, estaba comenzando a rehabilitarme de nuevo. Luego fui incorporando lentamente el entrenamiento de fuerza y ​​volví a la pista dos semanas antes de que comenzara el Abierto de Francia. Fue una especie de acumulación gradual.

Y luego, desafortunadamente en el Abierto de Francia me volví a romper el abdominal en uno de los lugares donde me operaron. Lo sentí cuando estaba jugando contra Serena. Tal vez regresé un poco demasiado pronto y no se curó bien. Tuve un desgarro de grado 2 en mi abdomen después del Abierto de Francia y tuve que retirarme de los torneos porque iba a jugar la temporada completa sobre hierba y luego no pude.

Entonces los planes cambiaron. Me fui a casa y me rehabilité durante dos semanas. Solo pude tener unos tres sesiones en las pista de hierba y salí y jugué en Wimbledon.

"Just being able to have the confidence that I'm not going to hurt it again. At Wimbledon it was a huge mental block for me."

Estaba feliz de superar mi partido de primera ronda, pero también fue extremadamente frustrante porque después de la operación, tienes mucho miedo de lastimarte esa área. Pero luego de someterte a una operación y lesionar esa área y luego regresar, tienes mucho miedo de lesionarse nuevamente. Eso fue lo más grande que tuve que superar en los últimos meses. Solo poder tener la confianza de que no volveré a lastimarlo.

En Wimbledon fue un gran bloqueo mental para mí. Creo que perdí mi partido 6-2, 6-0 y dudaba en cada tiro que hice. Pero sabía que no tenía dolor después de este partido, a pesar de que me pegaron una paliza. Necesitaba llegar a las pistas de tierra batida. Necesitaba jugar más partidos. Necesitaba tratar de acumular más resistencia en los partidos para poder ver qué tan lejos puedo llegar, ver cómo lo hago y, con suerte, eso me dará más confianza a medida que juego más partidos, de que puedo superar esto. Si me doy suficientes partidos, con el tiempo no pensaré en cada punto.

Pero lo piensas con todo lo que haces. Gran parte de mi servicio, gran parte de mis golpes fuertes, a veces recibía una pelota y pensaba, ¿debería golpear esta? Trabajar a través de esa vacilación y ese miedo, eso es una gran parte de eso.

WTA Insider: ¿Hubo un momento en el que finalmente pudiste dejar atrás ese miedo?

Collins: Cuando jugaba en Budapest, todavía pensaba bastante en eso. Tuve que retirarme del partido por mi codo. Luego, de alguna manera, debido a que tenía un poco de tendinitis en el codo, me hizo dejar de pensar en mi problema con el estómago y la operación. Me centró más en eso.

Luego jugué algunos partidos en Palermo y dije, está bien, me siento bien después de jugar en Hamburgo y Budapest y no tengo dolor de estómago. Tengo que tener confianza para hacer golpes completos con la pelota y usar mi cuerpo aquí. No puedo estar haciendo este juego, esta indecisión, y estar constantemente como, Oh, ¿debería golpear este? ¿Debería dar marcha atrás en este?

Creo que ha sido bastante claro, como desde Palermo y este torneo, he tenido plena confianza en mi cuerpo.

WTA Insider: ¿De qué estás más orgullosa de tu carrera en San José mientras te diriges a Montreal?

Collins: Lo que más me enorgullece es la pelea que he tenido en cada partido. He tenido baches en el camino. La mayoría de los partidos que he jugado aquí han sido desafiantes, contra, por ejemplo, Rybakina, jugando desde atrás, siendo capaz de encontrar la manera de ganar.

Hoy, tener el segundo set no me salió bien después de tener dos puñados de puntos de set y aún tener el espíritu de lucha y esa confianza en mí misma. Creo que eso es lo que más me enorgullece, sobre todo por no tener entrenador.