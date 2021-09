Nota: Esta entrevista se publicó originalmente el 25 de agosto de 2021. Desde entonces, Raducanu ha ganado el US Open como jugadora de la previa en su debut en el torneo.

Al aterrizar en el Bay Area a principios de este mes, Emma Raducanu no solo estaba emocionada por competir en el torneo Mubadala Silicon Valley Classic, sino también por la oportunidad de disfrutar de algunos nervios de ingeniería estructural.

"El genio de Strauss en la década de 1930 ... bastante fascinante ver de verdad después de estudiarlo en el año 8 d & t [Diseño y tecnología]", publicó en Instagram desde el puente Golden Gate.

"Cuando estaba en el año 8, estábamos aprendiendo sobre las formas, la fuerza y toda su dinámica", dice Raducanu a través de Zoom desde Chicago.

Su interés por el tema fue inculcado por su padre, quien tiene un master en ingeniería estructural. "Es diferente en la vida real. Realmente puedes ver y asimilar lo espectacular que es".

En julio, una gran carrera hacia la cuarta ronda en Wimbledon había catapultado a Raducanu, de 18 años, al centro de atención. Este mes, se retiró para continuar silenciosamente su ascenso, construyendo algunos resultados dinámicos propios en los EE. UU.

Después de San José, Raducanu superó la fase previa en el evento Landisville ITF W100 para alcanzar los cuartos de final, con victorias sobre la ex número 21 del mundo Mona Barthel y la cabeza de serie número 6 Ysaline Bonaventure. La semana siguiente en la WTA 125 en Chicago, superó en la primera ronda a la cabeza de serie Alison Van Uytvanck hasta la final más importante de su carrera, perdiendo un thriller de tres sets ante su compañera prospecto de 18 años, Clara Tauson.

En consecuencia, la británica haría su debut clasificatorio para el US Open esta semana encaramada en un nuevo récord personal del número 150 del mundo, casi 200 lugares más que su final de año 2020 en el número 343. Ella empezaría en Flushing Meadows contra Bibiane Schoofs, con una ronda de clasificación final contra la pionera Mayar Sherif de Egipto.

"En este nivel, cada jugadora es excelente y los márgenes entre ganar y perder son muy pequeños", dice Raducanu al pasar de la cancha central en Wimbledon a la cancha 5 en Landisville. "Tienes que estar en tu juego contra todas y cada una de las rivales. Y creo que solo concentrarme en el partido que tengo frente a mí es lo más importante que he podido hacer en las últimas semanas".

No es que Raducanu evite un partido con un poco de escalofrío adicional.

"Cuando vi el cuadro de Chicago [contra Van Uytvanck], secretamente me encantó, porque me encantan los desafíos", dice. "Entrené con Alison en hierba y ella tiene un gran juego. Sabía que iba a ser un partido muy difícil, pero me gusta ser la no favorita. Sientes que no tienes nada que perder".

En Landisville, hubo otro giro. Raducanu pasó el último año estudiando para sus A-levels, los exámenes finales de secundaria del año escolar en Inglaterra que fueron tan descarrilados como el deporte profesional. En lugar de pasar un año en un aula, Raducanu tuvo que navegar por la enseñanza virtual, particularmente desafiante en matemáticas, dice, lo cual "es difícil de hacer en un ordenador cuando no puedes mostrarle al profesor el problema que tienes enfrente", y un sistema incierto después de que el gobierno cancelara los exámenes nacionales y los reemplazaran por calificaciones evaluadas por los profesores.

En el evento, su escuela decidió evaluar a los alumnos en función de los exámenes de todos modos, y Raducanu recibió sus resultados justo antes de su partido de segunda ronda en Landisville contra Ekaterine Gorgodze.

"No quería abrirlos antes del partido", dice. "Los estaba guardando".

Ganó el partido 3-6, 6-0, 6-1 y salió de la cancha para descubrir que había recibido una nota A * en matemáticas, la más alta posible, y una A en economía. "Quedé bastante satisfecha con eso", dice.

Una de las razones por las que el avance de Raducanu en Wimbledon parecía tan repentino es porque, aunque había sido una joven talentosa en el radar de los conocedores, esencialmente había estado en pausa durante 16 meses. No compitió entre febrero de 2020 y junio de 2021 debido a una combinación de enfoque en su educación y la pandemia global. Para poner esto en contexto, la ausencia de Raducanu de la competición duró solo cinco meses menos que la retirada de dos años de la número uno del mundo Ashleigh Barty entre 2014 y 2016.

A diferencia del descanso de Barty, la de Raducanu no fue planificada. Sin embargo, al igual que Barty, descubrió que tomarse un tiempo solo la beneficiaba al final, incluso cuando tuvo que ver a compañeras junior como Tauson y Leylah Fernandez abrirse camino hacia el Top 100.

"Al final, me di cuenta de lo mucho que quería estar ahí fuera y de lo mucho que echaba de menos el juego y la competición", dice. "Entonces, dada la oportunidad de competir, solo estoy tratando de tomar cada uno y usarlo. Creo, mira dónde estabas hace tres meses. O estabas sentado en una sala de exámenes o en casa. Así que solo juega cada partido como si fuera uno de los últimos ".

Ahora, Raducanu está ahí fuera y en el camino en serio. Su lista de reproducción de Spotify se amplia a medida que avanza: la fanática de la música voraz siempre está dispuesta a escuchar las canciones que forman la banda sonora de sus videos de Instagram, con artistas recientes que van desde el rapero de Atlanta Gunna hasta el productor de trap taiwanés Gill Chang y el afropop británico Chunkz.

"Mi lista de reproducción es muy diversa", dice riendo. "Honestamente, ni siquiera podría decirte los nombres de la mitad de las canciones que escucho porque entro en Spotify y presiono Shuffle. Me encanta la forma en que encuentras muchos artistas más pequeños que aún no se han descubierto, pero que tengo cosas realmente geniales. Solo escucho eso y lo guardo, incluso si no sé sus nombres.

"Me gustan muchos géneros diferentes. Todo tiene un lugar y un tiempo. Me gustan las cosas energéticas antes de un partido, como el pop, algo que tiene un gran ritmo para ponerme en el ritmo. Encuentro que el rap me convierte en un un poco somnoliento, así que no lo escucho antes de un partido, pero tal vez si tengo una sesión de fuerza y ​​estoy levantando pesas. Luego, cuando me relajo, me gusta la música house relajada. Y también aprecio algo de Smooth Radio , porque mis padres siempre lo llevan puesto en el coche y de hecho me gusta bastante!"

Raducanu es una de los entusiastas de la vida, hambrienta de disfrutar de todo lo que el mundo tiene para ofrecer. "Tengo tantas cosas en mi lista de deseos", dice. El primero de ellos es ver el Bean, la escultura de metal de Anish Kapoor, y otra hazaña de ingeniería estructural, que se encuentra en el Millennium Park de Chicago.

"No puedo creer que esté en Chicago y no lo he visto todavía", dice. "Buscaré tiempo para eso antes de irme".

Raducanu es fiel a su palabra. Al día siguiente de esta entrevista, publica un Instagram de Bean. La superficie de acero curvada de la escultura ofrece a los transeúntes una multiplicidad de reflejos, estirados en diferentes formas. Su nombre oficial, Cloud Gate, sugiere posibilidad y potencial. Mientras Raducanu se dirige a Nueva York para su segundo Grand Slam del año, parece apropiado.