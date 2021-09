Emma Raducanu está absolutamente encantada con la vida. La campeona del US Open de 2021 ha disfrutado de un torbellino de 72 horas que la convirtió en la primera jugadora de la previa de la Open Era en ganar un Slam y convertirse en la primera mujer británica en ganar un Slam desde Virginia Wade en 1977.

Desde que ganó su vigésimo set consecutivo en Nueva York el sábado por la noche, hizo las rondas matutinas en programas de televisión, tachó un elemento de la lista de deseos con una visita a la Bolsa de Nueva York: sus padres están en finanzas y una de sus asignaturas para finalizar sus estudios de secundaria fue Economía, y fue invitada por Chanel a la fiesta más exclusiva del año en la Met Gala.

Raducanu habló con WTA Insider por teléfono el martes para tratar de darle sentido a su repentino y estratosférico ascenso y mirar hacia adelante a lo que le espera en el futuro.

"It still hasn't really sunk in, but occasionally I'll remember that I won the US Open." - Emma Raducanu

WTA Insider: ¿Cómo te sientes 72 horas después de ganar el US Open?

Raducanu: Me siento genial. Todo lo que ha sucedido en las últimas 72 horas ha sido muy divertido y muy emocionante. Ha estado ocupado, pero no puedo quejarme en absoluto porque he estado pasando un tiempo y una experiencia increíbles en Nueva York. Tengo algunas oportunidades increíbles y estoy realmente agradecida de poder hacer las cosas que he estado haciendo.

Estoy realmente feliz. Todavía no lo he asimilado, pero de vez en cuando recuerdo que gané el US Open (risas). Así que sí, una sensación realmente divertida.

WTA Insider: Cuando te imaginabas a dónde te llevaría el tenis cuando pensabas en jugar tenis profesional, ¿es así como se veía en tu cabeza?

Raducanu: Cuando era más joven, nunca imaginé que existían todas las oportunidades increíbles fuera de la cancha. Cuando era más joven y veía a los jugadoras mayores ganar Slams, eso era solo el sueño, el Slam por sí solo, el logro, compartirlo con el equipo, familiares y amigos. Pero es solo una ventaja adicional, ¿no es así? Todas las cosas realmente geniales que puedes hacer.

Creo que para mí, aún así, aprecio más los momentos con el equipo después de la victoria en el Grand Slam. Creo que esa fue probablemente la noche más especial de mi vida, cuando estábamos reflexionando y charlando sobre las últimas tres semanas, el viaje, y fue un momento realmente agradable para compartir con todos.

WTA Insider: Acabas de lograr algo que literalmente nadie más en la historia del deporte ha hecho, ganar un Slam después de superar la fase previa. ¿Cómo crees que lo hiciste?

Raducanu: Tenía hambre (risas).

WTA Insider: Dieciocho meses lejos del deporte harán que tengas hambre.

Raducanu: Después de 18 meses alejada, juegas todos los partidos como si no supieras cuándo será tu último partido. Así me estaba acercando todo el verano. Estaba muy agradecida de estar de vuelta en la cancha compitiendo de nuevo y la alegría y la satisfacción que obtenía de las mejoras que veía en cada partido me impulsaban a seguir construyendo cada vez, cada partido. Y luego jugué el mejor tenis de mi vida al final de las siete semanas.

Pero lo más importante es que nunca me adelanté. Durante tres semanas simplemente jugué con la rival que estaba frente a mí, me ocupé de lo que quería intentar y lograr ese día contra esa rival, y lo repetí durante tres semanas. Jugué un tenis realmente bueno contra oponentes extremadamente duras y me enfrenté a mucha adversidad a pesar de que no perdí un set. Esos sets podrían haber ido de cualquier manera, muchos de ellos, porque eran juegos muy igualados y los márgenes son muy pequeños.

WTA Insider: Has hablado mucho sobre tus padres y la ética de trabajo y los valores que te inculcaron. ¿Sientes que ves este mundo o tu carrera de manera diferente en función de los valores que tus padres te han inculcado?

Raducanu: Creo que lo que mis padres me han enseñado al ser muy críticos es que tengo expectativas muy altas de mí misma y altos estándares. Creo que eso es algo bueno en general, pero a veces también puede ser perjudicial porque esperas mucho de ti misma y quieres ser perfecta, pero es imposible ser perfecta. Así que creo que lo que necesito es mejorar.

Pero creo que esos estándares y la ética de trabajo que me han inculcado desde sus propios orígenes definitivamente me han ayudado porque realmente me esfuerzo al máximo cada vez que entro en la cancha. Todos los días, realmente trato de maximizar lo que tengo y maximizar mi potencial.

WTA Insider: Después de que Iga Swiatek terminó la escuela y se comprometió con la gira a tiempo completo, pensó que si no alcanzaba un objetivo de clasificación determinado en dos temporadas, iría a la universidad. Luego ganó Roland Garros. Cuando terminaste la escuela y estabas buscando ser un profesional a tiempo completo, ¿tenías pensamientos similares sobre la escuela o es esto lo que querías hacer?

Raducanu: Seguro que esto es exactamente lo que quería hacer. Quería ser un tenista profesional y jugar semana tras semana, jugar en la gira, jugar los Slams y mi sueño de ganar uno. Pero siempre me quedé en la escuela. La educación fue una gran parte de mi vida y me ayudó de muchas maneras.

Pero no le puse un marco de tiempo, como si no llegara a la clasificación X, no seguiría con el tenis. Diría que tenía eso de respaldo con mi educación y mis exámenes y siempre supe que si el tenis no estaba funcionando o si sucedía una lesión extraña y no podía continuar, entonces sabía que tenía otra opción.

Probablemente me hubiera encantado lo que hubiera hecho si no hubiera jugado al tenis, pero no tanto como estar en la gira, seguro.

"It was quite an eye-opening experience. I think that I don't find anything too intimidating, I think?" - Emma Raducanu

WTA Insider: ¿Cómo fue saltar de la cima del mundo del tenis a todas estas experiencias de estar en programas de televisión y asistir a la Met Gala?

Raducanu: Creo que es genial poder conocer gente e interactuar con gente de diferentes industrias. En la Met Gala, todos tienen mucha experiencia y logros a su manera y fue realmente genial escuchar cómo son y su perspectiva sobre las cosas. Fue una experiencia que me abrió los ojos.

Creo que no encuentro nada demasiado intimidante, ¿no? Es algo muy bueno de hacer porque estoy aprendiendo mucho sobre mí y lo que está sucediendo en todo el proceso de tratar de adaptarme a cosas que probablemente no hubiera hecho antes. Pero me he divertido haciendo las cosas que he hecho hasta ahora.

WTA Insider: ¿Qué has aprendido sobre ti al manejar todo hasta ahora?

Raducanu: Fue gracioso porque estaba más nerviosa parada y esperando para hacerme las fotos en el Met que saliendo a Ashe (risas). Porque fue una experiencia tan diferente. Fue un poco más intimidante al principio, pero luego siento que he aprendido que puedo adaptarme bastante rápido y aprender en el trabajo (risas).

WTA Insider: ¿Ha tenido la oportunidad de sentarte con tu equipo y mirar hacia adelante para ver cuando quieres volver a los entrenamientos y cómo será el resto de la temporada?

Raducanu: Sí, creo que después del US Open quería darme esta semana para desconectarme por completo del tenis porque han sido siete semanas extremadamente intensas pero gratificantes. Pero he trabajado muy duro para terminar tan alto con el US Open, se necesitaba una semana entera de descanso.

Sé que volveré a trabajar probablemente el lunes o principios de la semana que viene para volver a entrenar. En cuanto al calendario, no estoy segura. Quizás Indian Wells, no lo sé. Seguro que volveré a Londres antes de mi próximo torneo.