La cabeza de serie No. 5 Anastasia Pavlyuchenkova ganó 7-6 (3), 6-1 a la jugadora de la previa Ana Konjuh en uno de los enfrentamientos de primera ronda más intrigantes del J&T Banka Ostrava Open.

La rusa había ganado su único encuentro anterior, también en canchas duras cubiertas, 6-3, 6-4 en la primera ronda de Moscú 2014. Ese partido tuvo lugar cuando Konjuh era una novata de 16 años en la gira; siete años después, ambas jugadoras han experimentado todo el espectro de altibajos en sus carreras, pero llegaron a Ostrava después de temporadas positivas.

Sin ranking hace un año, el regreso de Konjuh de su cuarta operación de codo ha hecho que la croata regrese al número 77 del mundo esta semana. Fundamentalmente, ha jugado 61 partidos este año (con un récord de 40-21 de victorias y derrotas) sin sufrir dolores recurrentes. Mientras tanto, Pavlyuchenkova alcanzó su primera final de Grand Slam en Roland Garros en mayo, una década después de jugar su primer cuartos de final de un Grand Slam allí cuando era adolescente. Esta semana, la joven de 30 años igualó el ranking más alto de su carrera como la número 13 del mundo que estableció por primera vez en julio de 2011.

Stat corner: A contest between two of the biggest hitters in the draw saw a plethora of electrifying, high-octane baseline battles, particularly in a knife-edge first set. But while Konjuh ultimately tallied more winners, 16 to Pavlyuchenkova's 14, her unforced error count outpaced her opponent more significantly - 36 to 22.

Throughout the match, Pavlyuchenkova's heavy strikes had more inbuilt safety to them, with Konjuh more frequently making mistakes off routine rally balls or low-percentage winner attempts. Pavlyuchenkova also displayed superior defence, tracking down some of Konjuh's fiercest blows and ultimately eliciting errors from the Croat's racquet.

Gestión del partido: la defensa de Pavlyuchenkova fue crucial para ganar uno de los mejores y más importantes puntos del día. No había habido nada que separara a la pareja a través de un primer set en el que ambas protegieron sus servicios de manera eficiente: el único punto de break había sido un punto de set para Pavlyuchenkova en el 5-4, salvado cuando envió un revés largo.

Pavlyuchenkova, que iba perdiendo 0-2 en el tiebreak, tuvo que correr de esquina a esquina para recuperar el poder de Konjuh, pero regresó a la jugada y la terminó con un brillante revés ganador. Ella dominaría el resto del desempate, ganando su primer punto de set con una astuta dejada.

El primer juego del segundo set también resultó significativo. Konjuh encontró a algunos de sus mejores ganadores para salvar cuatro puntos de break, pero un revés topó con la red en el quinto. A partir de entonces, apretó cayó cuando Pavlyuchenkova corrió hacia la línea de meta, solo evitando el rosco gracias a un juego de servicio suelto de la jugadora cabeza de serie a mitad del set.

Putintseva salva una pelota de partido y gana el séptimo partido más largo de 2021 sobre Zhang

Anteriormente, Yulia Putintseva triunfó en una titánica batalla 5-7, 7-6 (7), 6-4 sobre Zhang Shuai después de tres horas y 24 minutos, el séptimo partido más largo de la temporada hasta ahora.

La kazaja, que fue semifinalista en Portoroz la semana pasada, no pudo cerrar el primer set con 5-3 arriba: Zhang salvó dos puntos de set en el camino a romper por 5-5 después de una pelea de siete deuce, uno de varios juegos épicos dentro del partido épico.

Galería: Maraviillas maratonianas 2021: Los 25 partidos más largos del año

La número 1 china mantuvo bien su impulso. Con su golpe de revés en particular, ganó nueve de 11 juegos de 3-5 en el primer set para tomar una ventaja de 5-2 en el segundo. Pero nunca se puede descartar a la tenaz Putintseva.

Sirviendo para el partido en 5-4, Zhang desperdició una pelota de partido después de enviar un revés a la red, y también vio evaporarse una ventaja de 5-1 en el desempate cuando Putintseva se aferró, finalmente nivelando el partido en su tercer punto de set.

Galería: Grandes Escapdas de 2021: Triunfando desde pelota de partido en contra

Zhang ensayó una última resistencia en el tercer set, viniendo de 1-3 en contra para liderar por 4-3 con el break, pero incluso esto no fue suficiente. Putintseva fue más fuerte al final, ganando 12 de los últimos 16 puntos y sellando su segundo punto de partido cuando Zhang envió un revés abierto.