Las lágrimas fluían de Sofia Kenin mientras se preparaba para jugar el Adelaide International, su primer partido competitivo en casi seis meses. Pero después de una campaña de 2021 que se vio obstaculizada por enfermedades y lesiones, la estadounidense de 23 años hizo lo que siempre hace. Se armó de valor para asegurar una victoria en dos sets sobre la jugadora de la previa Lucia Bronzetti para comenzar lo que espera sea una campaña resurgente en 2022.

Ahora en el puesto número 12, Kenin está de vuelta en su feliz lugar en Australia. Subió en la clasificación durante las temporadas 2019 y 2020 en las que ganó sus primeros tres títulos en 2019 antes de subir de nivel para llevarse a casa el trofeo del Abierto de Australia 2020. Luego terminó como subcampeona en Roland Garros ese otoño y alcanzó el puesto número 4 en su carrera.

Kenin habló con WTA Insider después de su victoria en la primera ronda en Adelaide para discutir su forma de estructura mental:

WTA Insider: Después de ganar tu primer partido en seis meses, ¿cómo te sientes?

Kenin: No es al 100 por cien, pero lo estoy logrando. Me estaba preparando durante más de un mes antes de venir aquí. Fue una pretemporada dura, me levanté a las seis de la mañana, a las ocho, comencé mi forma física, luego el tenis, volví a estar en forma. Así que volví a la realidad, supongo. Tuve que tomarme un tiempo libre. Sentí que lo necesitaba.

No fue fácil comenzar con el fitness, pero luego, cuando comencé, fue bueno. Al venir aquí estaba un poco nerviosa. Era un poco extraño, un lugar nuevo, viajar. Después de unos días me acostumbré. Comenzó a sentirse como una rutina.

Así que sí, creo que mi preparación ha sido buena. Ahora mismo, voy a disfrutar cada momento. No he jugado en un tiempo, así que no tengo ninguna presión sobre mí. Pero quiero hacerlo bien y quiero ganar. Así que no es como si fuera a ir a la pista y no me importara. Ya sabes como soy.

WTA Insider: Al comenzar su temporada 2022, ¿qué está buscando en cuanto a tu juego?

Kenin: Partidos, definitivamente. Cuanto mejor juego, más partidos consigo, más cómoda me siento en la pista. Obviamente no espero ganarlo todo, pero cada partido que gano es un impulso de confianza. Es un poco diferente a mi otra mentalidad anterior, pero llegaré allí.

Sigo siendo esa chica luchadora y competitiva que odia perder y todo, una pequeña diva. Solo tengo que facilitarme mi camino hacia las cosas.

WTA Insider: ¿Te has fijado objetivos para esta temporada?

Kenin: Obviamente quiero hacerlo bien y mi padre quiere que lo haga bien. Realmente no establecimos una meta. Ahora mismo es partido por partido. Una victoria es una victoria, lo aceptaremos. Es muy bueno comparado con no jugar durante seis meses, volver a estar ahí. Entonces no tengo mucha presión en términos de eso.

Pero, obviamente, me encantaría estar en el Top 10 a finales de año. Voy a intentar trabajar duro para llegar allí. Me siento como en el peor de los casos, si no tengo la mejor primera mitad de temporada, tengo el resto, que me perdí el año pasado por lesión y COVID. Así que siento que debería estar bien siempre que mi cabeza esté ahí y sienta que esté ahí y me vuelva a meter en las cosas.

WTA Insider: ¿Qué te haría feliz este año?

Kenin: Obviamente, me encantaría ganar Slams o un Slam, para ir más allá. Es difícil decir que ganas un Slam. No quiero sonar como una mocosa malcriada, pero, por supuesto, sería increíble. Pero llegar lejos en un Slam, al menos los cuartos de final serían un gran impulso para mí después de no jugar durante seis meses.

Por supuesto, estar sana. Los slams no lo son todo. Hay más torneos. Así que siento que cuanto más partidos, más veo que estoy recuperando, más confianza tengo.

[El miércoles] después del partido, llamar la atención fue agradable y me lo perdí. Echaba de menos a mis fans. Pisé una pista, me trataron con cariño después del partido. Fue agradable porque, por supuesto, a veces se siente como si la gente se olvidara de mí, así que fue agradable recuperar ese sentimiento.

WTA Insider: ¿Puedes separar los resultados de ser feliz en la pista?

Kenin: Soy un poco duro conmigo misma. Me he esforzado y, obviamente, me gustaría que al menos llegaran los resultados. No quiero estar en una racha de cinco derrotas consecutivas. Obviamente sé que puedo perder, pero me gustaría ver algún tipo de progreso. Incluso si no es de 0 a 100, entonces de 0 a 50. Algo.

WTA Insider: ¿Cuánto tiempo se queda la temporada 2020 ahora?

Kenin: Obviamente he estado allí y he hecho eso, así que no es como si estuviera entrando como una novata. La creencia, obviamente la confianza que tengo, trato de construir sobre ella. Con cada partido que gané durante esa temporada, gané más y más confianza. Así que creo que con cada partido que gano eso me dará confianza. Si juego un buen nivel, espero mejorar.

Ojalá vuelva a donde quiero estar. Tenemos todo un año por delante. No he jugado en algún tiempo, así que tengo algo de tiempo para llegar allí y llegar a donde quiero estar. Siento que si juego como lo hice en mi primera ronda y mejor, debería volver a sentir cómo me sentí en poco tiempo. Pero en cuanto al nivel, creo que estoy ahí. Nunca lo he perdido, pero obviamente no he jugado. Pero sabía que lo tenía.