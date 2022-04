Karolina Pliskova no va a perder tiempo sintiendo lástima por sí misma. La ex No. 1 y dos veces finalista ha sido un habitual en el Top 10 durante los últimos ocho años y, hasta diciembre pasado, había disfrutado de una carrera relativamente libre de lesiones. Pero un extraño accidente en el gimnasio durante la pretemporada resultó en un brazo roto, y la checa de 30 años tuvo que posponer el comienzo de su temporada durante dos meses.

Ahora en el puesto número 7, Pliskova regresó a Indian Wells y Miami. Obtuvo su primera victoria de la temporada esta semana en el Credit One Charleston Open.

Pliskova habló con WTA Insider antes de Charleston para hablar sobre su mentalidad positiva al comenzar su temporada y cómo fue perderse su parte favorita del año. También reveló dónde estaba y qué pensó cuando recibió la noticia de la retirada de Ashleigh Barty.

WTA Insider: ¿Cómo te sientes al volver al ritmo de las cosas?

Pliskova: Me siento bien. Tengo que decir que la muñeca aguanta bastante. Realmente no lo esperaba porque realmente no entrené de manera completa. Normalmente entrenaría durante un mes, pero solo tuve un par de días de muy buena preparación antes de venir a Indian Wells. El servicio fue el mayor problema.

Pero sí, creo que las cosas van bastante bien. Solo trato de sacarle los aspectos positivos, que puedo jugar después de un par de meses. Ha sido demasiado largo para mí porque con la pretemporada, me perdí cuatro o cinco meses. Sé que no soy la jugadora que puede estar cinco meses en casa y luego llego y gano un torneo. Necesito algo de tiempo para repasar los sentimientos y los partidos. Sé que va a llevar tiempo, pero estoy feliz de estar de vuelta.

WTA Insider: Fue complicado para ti porque un brazo roto no es una lesión estándar en el tenis. ¿Cómo fue manejar eso y rehabilitarse para volver?

Pliskova: Fue difícil porque las personas que siguen el tenis o a mí saben que realmente no tengo lesiones. Incluso si siento algo, sigo jugando. Nunca me salto nada, ni siquiera un entreno o un torneo. El único descanso que tuve fue esta pausa por Covid y no creo que eso me haya ayudado. Esta lesión fue un poco más grave porque no podía usar el brazo. Tuve un yeso durante un mes o dos. Así que fue un momento bastante difícil.

Pero teniendo mala suerte, tuve suerte. No tuve que operarme. Lo rompí bastante limpio. Estaba haciendo mucho ejercicio, así que me estaba volviendo loca. De hecho, estaba feliz de poder empezar a jugar y hacer algo diferente. Demasiada forma física me estaba matando.

WTA Insider: Durante la pausa por Covid, todas tuvieron que parar. Pero esta fue la primera vez que tuviste una larga pausa mientras todas seguían jugando. ¿Como fue eso?

Pliskova: No fue nada divertido porque si es el final del año o incluso la mitad del año, es diferente. Me mató que no estaba en Australia porque es mi parte favorita.

Realmente tuve un buen año el año pasado. Estaba bastante emocionada. Pensé que en realidad podría tener un buen comienzo, y normalmente siempre juego bien en Australia. Así que estaba muy triste por esto. Si fuera Indian Wells y Miami estaría bien. Pero Australia, me lo perdí.

Pero de todos modos, es como es. Solo traté de mantener las cosas juntas y tratar de entretenerme. También fue agradable estar en casa. No soy realmente una persona hogareña. Así que no es que me gustaría estar en casa. Viajaría un poco para no estar en un solo lugar todo el tiempo. Yo también tuve Covid. Así que dije: "Está bien, todo me está pasando ahora (risas)". Así que espero que todas las cosas malas se hayan ido y las cosas buenas puedan venir.

WTA Insider: Hay mucho trabajo duro para tener una carrera libre de lesiones, pero también mucha suerte. ¿Sentiste que la mala suerte finalmente te había encontrado?

Pliskova: No lo veo como mala suerte en absoluto porque hay cosas mucho peores, especialmente cuando ves lo que está pasando ahora en Europa. Tal vez fue mala suerte porque no es una lesión de tenis. Esta fue realmente una lesión estúpida.

Pero de todos modos, nunca tuve nada y creo que tuve la suerte de tener tantos años seguidos sin estar realmente lesionada y sin saltarme nada. Creo que esta fue la primera vez que me salté más de un torneo. Quizá me retiraría de los torneos, pero no por una lesión. Quizás porque estaba cansada o simplemente no quería jugar, pero no porque tuviera que retirarme porque no podía jugar. Ese nunca fue el caso.

Pero no lo veo como mala suerte en absoluto porque así son las cosas. Supongo que la carrera va así. Creo que no hay una carrera que dure 20 años sin altibajos. Me lo perdí porque sé que me llevará algún tiempo volver. No siento el ritmo del torneo inmediatamente. Pero de todos modos, creo que es así. Pude encontrar algunas cosas positivas de ello.

Mira lo positivo que soy ahora mismo (risas). Solo soy una persona diferente. Solo espera hasta que pierda más (risas).

WTA Insider: ¿Cuál fue tu reacción a la noticia de Barty?

Pliskova: Me sorprendió porque realmente no estoy en Twitter porque no quiero tener demasiada información sobre mí. Pero alguien me envió un mensaje y me dijo: "Oh, ¿viste las noticias?" Eran las 11:00 de la noche en Miami. Yo estaba como, "No, no, ¿alguien lloró de nuevo o algo así?" Dijeron: "No, no, Ashleigh, se retira". Estoy como, "De ninguna manera, eso no es posible. Dime la razón".

Entiendo que todo el mundo es diferente. Para mí, no es comprensible en absoluto porque me gusta mucho el juego. Pero entiendo que alguien tal vez sufra, a alguien no le gusta viajar. Básicamente ganó todo lo que quería ganar, supongo que tal vez no tenía motivación. Si odias esta vida del tenis y no es lo que siempre quisiste hacer, creo que es bueno parar.

Pero me sorprendió y me chocó. Pensé que era una muy buena número uno para nuestro deporte y estuvo allí por un tiempo. Por supuesto, Iga es una muy buena jugadora, pero pensé que Ashleigh era una buena persona y tenía buen carisma. la voy a echar de menos.

Pero nunca se sabe. Creo que tal vez ella va a volver. Y luego solo va a cumplir 27.