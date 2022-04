Hace cinco años en Newport, Rhode Island, Kim Clijsters vio su carrera en perspectiva por primera vez.

“En el Salón de la Fama del Tenis Internacional pude caminar a través de la historia del tenis y ver a todos los atletas, los jugadores que crecí viendo cuando era niña”, dijo a principios de esta semana. “Los que hicieron que me enamorara del deporte”.

Ver las exhibiciones con sus héroes de la infancia la dejó sin palabras.

“Ahí es cuando toda esa película en tu cabeza comienza a reproducirse, de mí y mi hermana [Elke] jugando en nuestro camino de entrada en Bélgica. Íbamos y veníamos como Steffi Graf y Monica Seles. Cuando era el Abierto de Francia, una de nosotras siempre era Arantxa Sánchez”.

Fotos: recordando los hitos de la carrera de Kim Clijsters

Clijsters se consagró ese cálido día de verano de 2017 entre los inmortales del juego que la inspiró por primera vez. El viernes anunció que se alejará definitivamente de la competición del Hologic WTA Tour.

Su reciente regreso de 20 meses, que coincidió casi de manera idéntica con la propagación de la pandemia mundial, nunca despegó. Gradualmente, Clijsters se dio cuenta de que su familia era su primera prioridad.

La mujer de 38 años, junto con su esposo Brian, están ocupados acomodando a sus tres hijos en los suburbios de Nueva Jersey después de mudarse de Bélgica. Ella los lleva a la escuela y de regreso, supervisa la tarea, prepara el desayuno y la cena, y hay un suministro interminable de ropa para lavar.

“Sí, ha estado en mi mente por un tiempo”, dijo Clijsters. “Todavía me encanta golpear la pelota. Con mi calendario de tres, cuatro días fue suficiente para mantener mi ritmo bajo control, pero definitivamente no lo suficientemente bueno si decidía jugar otro torneo. Digamos, si elijo Australia, son tres, cuatro semanas. Eso simplemente no es posible en esta etapa de nuestra vida familiar.

“La vida simplemente toma el control, ¿verdad?”

Para que conste, su último partido oficial fue el 7 de octubre, cuando perdió ante Katerina Siniakova en la primera ronda en Indian Wells. Posteriormente jugó World Team Tennis, ganando más juegos individuales de los que perdió.

En retrospectiva, Clijsters dijo que era demasiado terca para dejar ir el tenis, en ese nivel más alto. Por supuesto, la terquedad es en realidad otra palabra para determinación, el rasgo que más atribuye a su éxito.

“I think my determination was something as a little girl that was a huge factor,” Clijsters said. “This is something that came from my parents – they always pushed me in believing, ‘OK, what you do for your sport, you have to do it 100 percent.’ To this day, I think about what my dad said: `You have to realize at the end of your career you can’t regret not giving it everything you had.’

“Y de todo, eso es probablemente de lo que estoy más orgullosa: que realmente hice eso. Desde el momento en que pisé la pista, ya fuera en un entreno o en un partido, me comprometí. Estaba allí para dar lo mejor de mí”.

Un breve resumen de una vida en el tenis bien jugada: cuatro títulos de Grand Slam en individuales, dos en dobles, un récord de 523-131 (80,0 por ciento), 41 títulos, el No.1 del ranking cuatro veces diferentes en un lapso de ocho años y Más de 24 millones dólares en premios.

Su estilo de juego era una combinación deslumbrante de poder y flexibilidad; su padre, Lei, era un formidable jugador de fútbol y su madre, Els, era gimnasta. Se podía ver en sus característicos splits.

Clijsters fue campeona de Grand Slam por primera vez en su cumpleaños número 20, emparejándose con Ai Sugiyama para ganar el Abierto de Francia de dobles de 2003. Repitieron en Wimbledon, pero Clijsters no ganó el título de individuales hasta 2005 en el US Open. En mayo de 2007, a la edad de 23 años, se retiró por primera vez.

“Cuando dejé de jugar, mi padre estaba enfermo”, dijo Clijsters. “Habló sobre mí tal vez jugando al tenis nuevamente unos meses antes de fallecer, y yo dije: 'Papá, no. Eso no va a suceder.'

Fue una invitación del All England Club en 2009 lo que motivó a Clijsters a centrarse nuevamente en el tenis. Fue solo unos meses después de haber dado a luz a su hija Jada y el momento parecía adecuado.

“Fue entonces cuando volvió el hambre de competir, y, sí, simplemente pasó de ahí”, dijo Clijsters. “Esperé unas semanas para ver si la emoción se mantenía, y así fue. Definitivamente hay momentos en tu vida que te maduran y tienen un gran impacto en tu vida. Perder a mi papá fue uno de ellos”.

Después de más de dos años sin jugar, Clijsters ganó cinco de siete partidos en Cincinnati y Toronto antes de su improbable y triunfal carrera en el US Open de 2009. Venció a Serena, Venus Williams y Li Na en el camino a la final, donde prevaleció sobre Caroline Wozniacki. Fue, dijo Clijsters, su victoria más emotiva.

Defendió su título en 2010, ganó el Abierto de Australia en 2011 y se alejó del tenis en 2012, nuevamente pensando que era la última vez. Pero más de siete años después, después de que Jack y Blake se unieran a la familia, Clijsters quería darle una oportunidad más al tenis.

Jugó solo cinco partidos (el COVID-19 estaba causando estragos en los viajes por el mundo y sufrió una lesión en la rodilla), pero como testimonio de su inteligencia, extendió tres de ellos a un tercer set.

“Mi pasión por el tenis nunca se irá sin importar lo que haga”, dijo Clijsters. “Siento una gran necesidad de devolverle al tenis porque he obtenido mucho de él. Entonces, sí, esa será la siguiente fase, para ver a dónde puedo ir”.

Ella ha rechazado varias solicitudes de jugadores actuales para ser entrenadora a tiempo parcial, y ha optado por centrarse en la floreciente carrera de baloncesto de Jada. A los 14 años, ya mide 1,80 y su madre dice que cuando está regateando por la pista a toda velocidad, ha aprendido a apartarse del camino.

Clijsters todavía golpea pelotas, generalmente en el cercano Atlantic Club en Manasquan. El viernes pasado jugó con el profesional durante unas horas por la mañana y luego volvió a por un poco de pickleball.

“Es muy intenso”, dijo Clijsters. “Una vez que has estado compitiendo, como yo, desde que era una niña, me encanta recibir ese desafío, presionar para demostrar algo”.

No habrá escasez de opciones de tenis en el futuro. La experiencia de dirigir la Academia Kim Clijsters en Bree, Bélgica, la ciudad en la que creció, le mostró las recompensas de compartir su conocimiento del juego.

Recientemente, Clijsters visitó al equipo de tenis femenino de la Universidad de Monmouth. Jugó dobles, jugó algunos puntos individuales y se sentó en la pista durante una hora respondiendo preguntas. Será un elemento fijo en los Grand Slams, trabajará en televisión y jugará al tenis de leyendas; está emocionada de que Wimbledon agregue dobles mixtos a su calendario.

Clijsters está decidida a devolver el favor a quienes la ayudaron en el camino.

“No puedo decirte el impacto de Steffi, Mónica y Arantxa cuando llegué de gira”, dijo. “Ese mundo se convirtió en mi realidad. Eran amables, escuchaban, daban consejos”.

¿Algún arrepentimiento?

“No”, dijo enfáticamente. "Ninguno. Siempre he tomado decisiones profesionales sobre cómo me sentía en ese momento, no sobre lo que era bueno para mi carrera a largo plazo. Estoy feliz de cómo salió todo”.