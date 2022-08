Una nueva novela gráfica del artista e ilustrador Tom Humberstone rinde homenaje a la vida y la época del ícono del tenis de la década de 1920, Suzanne Lenglen. Lee un extracto de "Suzanne: The Jazz Age Goddess of Tennis" en el que Lenglen conoce al diseñador de moda Ted Tinling, y un prólogo de la campeona de Roland Garros de 1967, Françoise Dürr, a continuación.

Escuché por primera vez el nombre de Suzanne Lenglen cuando tenía 11 o 12 años. Todos sabían quién era, incluso si no eras una persona interesada en los deportes. Ella era la leyenda, la celebridad del tenis francés. Había ganado tantos títulos de Roland Garros; tantos Wimbledon. Había jugado al tenis con el rey de Suecia, el rey de Dinamarca. Modistos como Jean Patou confeccionaron vestidos especialmente para ella.

Suzanne hizo cosas que ninguna mujer había hecho antes. En ese momento, que una mujer decidiera jugar al tenis y viajar por todo el mundo para hacerlo era algo inaudito. En la cancha, no se quedó en la línea de fondo como todos antes que ella, pero siempre estaba saltando, deslizándose, avanzando. Y por eso fue la primera mujer en jugar con un vestido tan corto, en lugar de las pesadas faldas que usaban todas las demás mujeres. Tenía que usar esto porque se movía tan atléticamente, con pasos tan grandes.

Todo eso me impresionó, pero nunca pensé que podría hacer algo como ella. Pero poco a poco, disfruté el juego y luego decidí continuar, y luego comencé a ver cómo se debía mantener el legado de Suzanne.

Cuando me convertí en profesional, descubrí que a las jugadoras de tenis no se les daba la misma consideración que a los hombres. No pude jugar Fed Cup; No podría hacer esto, no podría hacer aquello. Pero poco a poco, eso cambió. Billie Jean King dijo que los hombres crearon la ATP y tenemos que hacer algo. Entonces, justo antes de Wimbledon en 1973, reunimos a muchas jugadoras en una habitación y les dijimos: "Nadie saldrá de la habitación". Betty Stöve era la más alta de todas nosotras en ese momento; la pusimos frente a la puerta y le dijimos: "No dejes salir a nadie hasta que fundemos la WTA". Billie era la presidenta, yo era cosecretaria con Ingrid Bentzer y Betty era la tesorera.

Eso fue todo gracias a Billie por forzar el problema. Encontré un paralelismo entre Suzanne y Billie Jean porque ambas lucharon por el lugar de las mujeres en el deporte.

Cuando comenzamos el Circuito Virginia Slims, decidimos vestirnos para la gente, para las mujeres más jóvenes. El diseñador Ted Tinling quería que los tenistas fueran glamorosas, como bailarinas o patinadoras sobre hielo. Recuerdo un año en que me hizo un vestido con la espalda descubierta. Estaba jugando en la pista central de Wimbledon, y cuando entré a la pista llevaba un suéter encima. ¡Y cuando me lo quité, el público estaba un poco asombrado! Me pregunté si Suzanne se había sentido así.

En estos días, puedes comparar a Serena Williams con Suzanne. Siempre con un atuendo nuevo y tan expresivo en la pista, y lo que es más importante, ganando mucho de todo.

En Suzanne, Tom Humberstone captura gran parte de lo que la convirtió en una estrella. Es una forma original de contar su historia, y es emocionante pensar que puede presentar a una nueva audiencia a una figura tan revolucionaria. Todos tenemos que regresar y ver de dónde venimos, y todavía hay muchas lecciones en la vida de Suzanne para el deporte en 2022.

Françoise Dürr, junio de 2022

"Suzanne: The Jazz Age Goddess of Tennis" será publicado por Avery Hill Publishing el 1 de septiembre y se puede reservar aquí.

