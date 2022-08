MASON, Ohio --Caroline García hizo historia en el Western & Southern Open, convirtiéndose en la primera jugadora de la previa en ganar un título WTA 1000. La ex No. 4 del mundo volverá al Top 20 el lunes después de una semana en la que ganó ocho partidos en nueve días, derrotó a tres rivales del Top 10 y superó a Petra Kvitova para ganar el décimo título de su carrera, el tercero de la temporada, y primer WTA 1000 desde 2017.

La clave del resurgimiento de García en 2022 (ninguna jugadora ha ganado más partidos del Hologic WTA Tour desde principios de junio que García) es la claridad. La francesa de 28 años siempre ha tenido el talento y el físico para adaptar su juego a cualquier situación, pero después de contratar al entrenador Bertrand Perret, García ha adoptado un juego ofensivo que está dejando desconcertadas a sus rivales.

"Creo que cuando llegué a la gira, definitivamente estaba jugando así", dijo García a los periodistas. "Así me funcionó. Así aprendí a jugar al tenis. A veces sí lo dudaba, porque no siempre funcionaba, y tratas de olvidarte de lo que dice la gente, pero siempre te llega a los oídos de una forma u otra, y a veces de gente conocida, cosas así. Entonces siempre te afecta”.

"Entonces dudé. Y luego lo hice mitad y mitad, y ya no estaba funcionando. Intentas cometer menos errores no forzados, retrocedes, pero luego haces menos tiros ganadores porque estás menos dentro de la pista".

Esa falta de claridad combinada con las lesiones descarriló a García después de su destacada temporada de 2017, en la que ganó títulos WTA 1000 consecutivos en Wuhan y Beijing y se clasificó para sus primeras Finales de la WTA. Comenzó 2022 justo dentro del Top 75 y estuvo fuera de juego esta primavera debido a una lesión en el pie, y volvió en Roland Garros.

García ha sido una fuerza desde entonces. Sus tres títulos los ganó en tres superficies diferentes y ahora tiene un récord de 4-0 contra el Top 10 desde que volvió de su lesión.

García se sentó con WTA Insider para reflexionar sobre su semana en Cincinnati y explicar su camino para redescubrir su mejor tenis. Escucha la entrevista completa en el WTA Insider Podcast a continuación:

Sobre jugar tan agresivamente en Cincinnati:

"Sabes, a veces no me doy cuenta de cuán agresivo es, cuán dentro de la pista, cuánta presión está ejerciendo sobre la otra. Realmente no siempre me doy cuenta, pero esa es realmente la forma en que ha estado funcionando para mí en el pasado y definitivamente está funcionando este año hasta ahora ya que he estado sana y capaz de entrenar Ese es el único lugar donde estamos haciendo cosas. Lo disfruto. Confío en mí misma cada vez más.

"Trato de dejarlo ir y simplemente confiar y definitivamente es muy divertido jugar de esta manera. Definitivamente lo disfruto mucho, hacer tiros ganadores, avanzar, ir a la red, hacer voleas. Es la forma en que lo hago. Me gusta jugar al tenis. Me gusta ver jugar al tenis de esa manera. Y está funcionando. Así que es aún más confianza para mí, para que el equipo siga así".

Foto por WTA/Jimmie48

Sobre la contratación del entrenador Bertrand Perret y de una fisioterapeuta a tiempo completo, Laura Legoupil:

"Siempre es una decisión difícil, una inversión difícil en tu proyecto y tus objetivos. Ella está haciendo la parte de fitness y fisio. Los últimos dos años estuve lesionada y no pude superarlo. Hay una fisio haciendo un gran trabajo en la WTA, pero cuando obtienes algo una y otra vez, creíamos que era mejor tener a alguien que tuviera una sensación constante de cómo van las cosas, hacia dónde vas.

"Así que definitivamente estoy muy feliz de que esté funcionando. Todos están haciendo un buen trabajo para trabajar juntos como equipo, tratando de ver dónde podemos mejorar, qué podemos hacer, qué es lo más importante que hacer porque a veces tienes para elegir elegir una manera.

"Y Bertrand estaba completamente de acuerdo con mi estilo de juego. Fue bastante divertido porque, obviamente, mi padre siempre está en el equipo, viaja menos, pero en realidad es una gran parte de él. Llamaba a Bertrand todos los días para ver cómo le iba. Me demostró que la decisión y el estilo de juego eran correctos y fue grandioso ver a alguien de afuera creerlo tanto como nosotros".

Sobre los altibajos de su carrera desde su destacada temporada de 2017:

"Fue difícil. No fue fácil porque, obviamente, como atleta, quieres estar saludable, quieres poder competir, pero también quieres ganar. Y cuando no obtienes la victoria, cuando no la consigues es más difícil volver a entrenar. Es más difícil aceptar los problemas. Es más difícil aceptar el hecho de que no puedes vivir una vida normal. No tienes amigos a los que puedas ver todos los fines de semana. Y cuando no funciona, esta parte es realmente más difícil de manejar.

"Tienes que recordar, ¿por qué empezaste a jugar al tenis? Porque te olvidas de eso.

"Entonces, algunos meses y semanas fueron realmente complicados, pero tuve la oportunidad de que personas positivas estuvieran detrás de mí, mis amigos, mi familia, tratando de cambiar un poco lo que estaba haciendo, hacerme vivir nuevas experiencias. Y definitivamente ayudó darme cuenta de cosas, ver otra parte de la vida y ver que tuve la suerte de poder jugar al tenis durante los últimos años. Era un gran estilo de vida, no vamos a mentir al respecto. Y era algo que yo todavía estaba disfrutando y me dio energía nuevamente para entrenar, encontrar soluciones y tener personas y un buen equipo detrás de mí para sentir que realmente había una conexión fuerte entre ellos. Me dio fuerzas para entrenar, para creer en ellos".

Escucha la entrevista completa en el WTA Insider Podcast.