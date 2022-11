Con la conclusión de las Finales de la WTA de 2022, la semana del lunes 7 de noviembre marca la clasificación oficial de fin de año de 2022 para el Hologic WTA Tour. Haz clic aquí para ver las clasificaciones completas.

Sobre el Top 10 de fin de año

No.1 Iga Swiatek: La joven de 21 años termina en la cima de la clasificación WTA con 11,085 puntos de clasificación, la segunda cuenta más alta para una No.1 de fin de año en la historia de la clasificación, solo detrás del Serena Williams en 2013 (13,260). Swiatek, que terminó 2021 en el No. 9, ganó ocho títulos individuales líderes en la gira y terminó con un récord de 67-9.

No. 2 Ons Jabeur: En una temporada destacada por ganar dos títulos, Madrid y Berlín, además de llegar a dos finales de Grand Slam en Wimbledon y el US Open, Jabeur termina el año en el No. 2, su segundo Top 10 consecutivo y ocho más que el número 10 el año pasado.

No.3 Jessica Pegula: El resultado más alto de una estadounidense desde 2016 cuando Serena Williams terminó en el No.2, Pegula disfrutó del éxito en los escenarios más grandes de la gira, con 36 de sus 42 victorias en el nivel WTA 1000 y superior. La jugadora de 28 años, que terminó 2021 en el puesto 18, terminó una temporada en el Top 10 por primera vez.

No. 4 Caroline García: Al capturar su cuarto título de individuales del año en las Finales de la WTA, García subió al No. 4 en la clasificación de fin de año, igualando el récord de su carrera. Para García, que terminó 2021 en el puesto 74, este es su segundo Top 10, después de haber terminado 2017 en el puesto 8.

No.5 Aryna Sabalenka: Tres veces finalista este año en tres superficies diferentes, Sabalenka registra su tercer Top 10 consecutivo y su segundo Top 5 consecutivo.

Coco Gauff, 18, is the youngest player to finish in the Top 10 since 2007. Foto por Jimmie48/WTA

No.6 Maria Sakkari: En las últimas dos temporadas, Sakkari ha alcanzado 15 semifinales, empatada con Swiatek por la mayor cantidad en la gira, lo que la llevó a su segundo Top 10 consecutivo (también terminó 2021 en el No.6). Sakkari llegó a la etapa semifinal siete veces en 2022 y terminó como finalista cuatro veces, incluidas dos en un WTA 1000 (Indian Wells y Guadalajara).

No.7 Coco Gauff: A los 18 años, la jugadora más joven en terminar el año en el Top 10 desde 2007 cuando Nicole Vaidisova, de 17 años, terminó el año en el No.10. Desde 2000, solo cuatro jugadoras han terminado el año en el Top 10 con 18 años o menos: Vaidisova, Maria Sharapova (2004, 2005), Kim Clijsters (2001) y Jelena Dokic (2001).

Gauff, que ascendió del No. 22 a fines de 2021, es la estadounidense más joven en terminar el año en el Top 10 desde 1999, cuando Serena Williams terminó en el No. 4 a los 18 años y 57 días.

No.8 Daria Kasatkina: En una temporada destacada por ganar dos títulos, San José y Granby, y alcanzar su primera semifinal de Grand Slam en Roland Garros, Kasatkina registra su segundo final de año Top 10 (también No.10 en 2018). Terminó 2021 en el puesto 26.

No.9 Veronika Kudermetova: Por primera vez en su carrera, Kudermetova termina el año en el Top 10. El mejor resultado anterior de su carrera fue el año pasado en el No.31. Kudermetova llegó a cuartos de final en 11 de los 20 torneos que disputó.

No.10 Simona Halep: La rumana capturó dos títulos, Melbourne Summer Set 1 y Toronto, allanando el camino para su octavo Top 10.

Cambios en el No.1

Individuales

Ashleigh Barty: Después de comenzar el año en el No. 1, Barty ocupó el primer puesto hasta que anunció su retiro el 24 de marzo. Barty terminó su carrera con 121 semanas en total en el No. 1, la séptima mayor cantidad de todos los tiempos.

Iga Swiatek: El 4 de abril, Swiatek ocupó oficialmente el puesto número 1 y lo mantuvo durante el resto del año. La semana del 7 de noviembre marca su semana 32 en el No.1. Solo Stefanie Graf (186 semanas), Martina Hingis (80 semanas) y Serena Williams (57 semanas) ocuparon el puesto número 1 del mundo durante más semanas consecutivas después de convertirse por primera vez en el número 1 del mundo.

Dobles

Katerina Siniakova: La checa comenzó y terminó el año en lo más alto de la clasificación de dobles de la WTA, con 71 semanas en su carrera como número 1 (incluida la semana del 7 de noviembre). Siniakova es la primera jugadora en reclamar el puesto número 1 de dobles de fin de año en años consecutivos desde Sania Mirza (2015, 2016).

Como esta es la tercera vez que termina el año en lo más alto de la clasificación de dobles (también en 2018), Siniakova se une a Martina Navratilova (5 veces), Liezel Huber (4), Cara Black (4), Natasha Zvereva (3) y Roberta Vinci (3) como la única mujer en terminar el año en el No.1 tres o más veces.

Elise Mertens: La belga recuperó el ranking de dobles número 1 durante 10 semanas (desde el 6 de junio hasta el 7 de agosto), lo que eleva la cuenta de su carrera a 23 semanas.

Coco Gauff: El 15 de agosto, a los 18 años y 154 días, Gauff se convirtió en la segunda jugadora más joven en la historia en ganar el ranking de dobles No. 1 (que se introdujo el 10 de septiembre de 1984) solo detrás de Martina Hingis, quien fue 17 y 251 días cuando obtuvo el primer puesto en junio de 1998. Gauff ocupó el primer puesto durante cuatro semanas.

Mayar Sherif became the first Egyptian woman to crack the Top 50 in May. Foto por Mike Stobe/Getty Images

Los mejores debuts en el Top 10

Cinco jugadoras hicieron su debut en el Top 10 este año: en orden cronológico, Danielle Collins (31 de enero), Jessica Pegula (6 de junio), Emma Raducanu (11 de julio), Coco Gauff (12 de septiembre) y Veronika Kudermetova (24 de octubre). . Raducanu se convirtió en la quinta mujer británica en llegar al Top 10, uniéndose a Virginia Wade, Sue Barker, Jo Durie y Johanna Konta.

Los 20 mejores debuts

Seis jugadoras debutaron en el Top 20 este año: en orden cronológico, Danielle Collins (31 de enero), Leylah Fernandez (7 de febrero), Veronika Kudermetova (11 de julio), Beatriz Haddad Maia (15 de agosto), Ekaterina Alexandrova ( 10 de octubre) y Liudmila Samsonova (24 de octubre).

Haddad Maia fue la primera mujer brasileña en llegar al Top 20, mientras que Fernández fue la quinta mujer canadiense.

Los mejores debuts en el Top 50

Doce jugadoras hicieron su debut en el Top 50 este año: en orden cronológico, Anhelina Kalinina (17 de enero), Camila Osorio (17 de enero), Jasmine Paolini (31 de enero), Nuria Parrizas Díaz (7 de febrero), Beatriz Haddad Maia (16 de mayo), Mayar Sherif (16 de mayo), Martina Trevisan (6 de junio), Zheng Qinwen (13 de junio), Anna Bondar (18 de junio), Anastasia Potapova (1 de agosto), Bernarda Pera (15 de agosto) ) y Wang Xiyu (7 de noviembre).

Sherif fue la primera mujer egipcia en llegar al Top 50, mientras que Osorio fue la cuarta mujer colombiana y Haddad Maia la cuarta mujer brasileña.

Chennai champion Linda Fruhvirtova, 17, is the youngest player in the year-end Top 100. Foto por Arun Sankar/AFP/Getty Images

Debuts en el Top 100

Diecinueve jugadoras hicieron su debut en el Top 100 en 2022, con edades que van desde los 17 años y 141 días (Linda Fruhvirtova) hasta los 28 años y 63 días (Ysaline Bonaventure). En orden cronológico, fueron Zheng Qinwen (31 de enero), Diane Parry (28 de febrero), Harmony Tan (28 de febrero), Harriet Dart (21 de marzo), Lucia Bronzetti (4 de abril), Dalma Galfi ( 4), Kamilla Rakhimova (11 de abril), Jule Niemeier (9 de mayo), Wang Xiyu (13 de junio), Linda Noskova (1 de agosto), Viktoriya Tomova (8 de agosto), Elisabetta Cocciaretto (22 de agosto) , Laura Pigossi (29 de agosto), Julia Grabher (12 de septiembre), Linda Fruhvirtova (19 de septiembre), Tamara Korpatsch (26 de septiembre), Yuan Yue (17 de octubre), Ysaline Bonaventure (31 de octubre) y Caty McNally (7 de noviembre).

De las 19 caras nuevas, una capturó su primer título de la WTA: Fruhvirtova (Chennai). Siete fueron campeonas WTA 125 en los últimos 12 meses: Zheng (Valencia), Parry (Montevideo 2021), Niemeier (Makarska), Cocciaretto (Tampico), Grabher (Bari), Korpatsch (Budapest) y McNally (Midland). Tres fueron finalistas en el tour: Zheng (Tokio), Pigossi (Bogotá) y Bronzetti (Palermo).

Fotos: Las revelaciones en el Top 100 de 2022

Mayores mejoras entre las 100 primeras

Entre las Top 100 de fin de año, ocho jugadoras diferentes mejoraron su clasificación en más de 100 lugares desde la clasificación de fin de año de 2021 (la semana del 15 de noviembre):

+366, Daria Saville (del No.419 al No.53)

+238, Yuan Yue (del No.312 al No.74)

+226, Linda Noskova (del No.317 al No.91)

+218, Linda Fruhvirtova (del No.296 al No.78)

+211, Tatjana Maria (del No. 279 al No. 68)

+132, Ysaline Bonaventure (del No. 228 al No. 96)

+118, Zheng Qinwen (del No. 143 al No. 25)

+108, Julia Grabher (del No. 192 al No. 84)

Daria Saville climbed more ranking places in 2022 than any other player in the year-end Top 100. Foto por Jimmie48/WTA

Doblando

Cinco jugadoras terminaron en el Top 20 tanto en individuales como en dobles: Jessica Pegula (No. 3 en individuales, No.6 en dobles), Coco Gauff (N° 7 y N° 4), Veronika Kudermetova (No.9 y No. 4). Beatriz Haddad Maia (No.15 y No.13) y Jelena Ostapenko (No.18 y No.14).

Desglose por edad

Hay 20 jugadoras que tienen más de 30 años en el Top 100 de fin de año, y la mayor es Kaia Kanepi, número 30 del ranking (37 años). Las jugadoras Top 100 de fin de año más jóvenes son el dúo checo de Linda Fruhvirtova (17 años, 190 días) y Linda Noskova (17 años, 355 días).

Al borde del Top 100

Las 10 jugadoras mejor clasificadas en la clasificación de fin de año de 2022 que aún no han llegado al Top 100 son: No. 105 Moyuka Uchijima, No. 106 Daria Snigur, No. 107 Cristina Bucsa, No. 110 Katie Volynets, No. 111 Reka Luca Jani, No.115 Jang Su-Jeong, No.118 Alycia Parks, No.119 Elizabeth Mandlik, No.120 Simona Waltert y No.121 Katie Swan.

Las cinco jugadoras mejor clasificadas en la clasificación de fin de año de 2022 que aún no han competido en un cuadro principal de la WTA son la No. 175 Leyre Romero Gormaz, la No. 182 Diana Shnaider, la No. 206 Jessica Bouzas Maneiro, la No. 218 Polina Kudermetova y No.221 Darya Astakhova.

Zheng Qinwen is the highest-ranked 2002-born player in the 2022 year-end rankings. Foto por Jimmie48/WTA

Grupos de generación

Las 10 jugadoras mejor clasificadas de cada año de nacimiento (desde 2001) en la clasificación de fin de año de 2022 son las siguientes:

2001

1. Iga Swiatek (POL)

23. Amanda Anisimova (USA)

43. Anastasia Potapova

50. Wang Xiyu (CHN)

65. Elisabetta Cocciaretto (ITA)

82. Camila Osorio (COL)

93. Kamilla Rakhimova

94. Caty McNally (USA)

97. Wang Xinyu (CHN)

105. Moyuka Uchijima (JPN)

2002

25. Zheng Qinwen (CHN)

40. Leylah Fernandez (CAN)

70. Marta Kostyuk (UKR)

75. Emma Raducanu (GBR)

76. Diane Parry (FRA)

106. Daria Snigur (UKR)

123. Eva Lys (GER)

128. Clara Tauson (DEN)

134. Elina Avanesyan

165. Anastasia Zakharova

2003

174. Oksana Selekhmeteva

203. Elsa Jacquemot (FRA)

215. Nastasja Schunk (GER)

218. Polina Kudermetova

229. Elvina Kalieva (USA)

244. Kristina Dmitruk

258. Noma Noha Akugue (GER)

268. Antonia Ruzic (CRO)

280. Natalia Szabanin (HUN)

298. Matilde Paoletti (ITA)

2004

7. Coco Gauff (USA)

91. Linda Noskova (CZE)

122. Erika Andreeva

157. Katrina Scott (USA)

178. Ashlyn Krueger (USA)

182. Diana Shnaider

217. Barbora Palicova (CZE)

247. Robin Montgomery (USA)

317. Dominika Salkova (CZE)

364. Talia Gibson (AUS)

2005

78. Linda Fruhvirtova (CZE)

129. Victoria Jimenez Kasintseva (AND)

194. Petra Marcinko (CRO)

219. Alexandra Eala (PHI)

346. Isabella Kruger (RSA)

349. Lola Radivojevic (SRB)

383. Lucie Havlickova (CZE)

433. Sofia Costoulas (BEL)

435. Cadence Brace (CAN)

461. Liv Hovde (USA)

2006

189. Sara Bejlek (CZE)

283. Nikola Bartunkova (CZE)

410. Mia Ristic (SRB)

499. Victoria Mboko (CAN)

600. Clervie Ngounoue (USA)

687. Kaitlin Quevedo (USA)

706. Hayu Kinoshita (JPN)

821. Sara Saito (JPN)

863. Isabelle Lacy (GBR)

878. Valerie Glozman (USA)

2007

139. Brenda Fruhvirtova (CZE)

405. Mirra Andreeva

705. Lya Isabel Fernandez Olivares (MEX)

771. Alina Korneeva

881. Renata Jamrichova (SVK)

946. Akasha Urhobo (USA)

950. Mika Buchnik (ISR)

1020. Yoana Konstantinova (BUL)

1028. Helena Bueno (BRA)

1048. Mingge Xu (GBR)

2008

1014. Julia Stusek (GER)