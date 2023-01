Bianca Andreescu is clear on what she wants from 2023: to play a full season.

So far, it has been a luxury the Canadian has yet to enjoy in her career, but the 2019 US Open champion is hopeful she can finally be a regular fixture on tour this upcoming season.

Andreescu began her season in dramatic fashion, coming back from 6-0, 5-2 to defeat Garbiñe Muguruza 0-6, 7-6(3), 6-1 in the first round of the Adelaide International.

Adelaide: Andreescu grabs come-from-behind win over Muguruza

Andreescu, de 22 años, clasificada en el puesto 46 del mundo y con la vista puesta en volver al Top 10, habló recientemente con Reem Abulleil desde Dubai en la World Tennis League para hablar sobre su pretemporada, sus preparativos para 2023, su nuevo equipo y las metas que se han fijado juntos.

Cuéntame sobre tu pretemporada, ¿cómo fue?

Andreescu: Me tomé dos semanas libres y fui a Portugal y luego a Jamaica. Portugal era como un trabajo de relajación, y luego en Jamaica quería hacer un trabajo benéfico, porque me trae de vuelta a la tierra y me ayuda a mantenerme conectado a tierra. Me reuní con algunos niños desfavorecidos. Jugué al tenis con ellos y les leí mi libro y les di un libro a cada uno también. Fue muy agradable hacer eso, era la primera vez que cogían una raqueta de tenis. Así que estaba súper feliz, puso una gran sonrisa en mi rostro y sí, solo retribuir a la comunidad siempre está en lo profundo de mi corazón.

¿Cuál es el mensaje que espera transmitir a través de tu libro ilustrado "Bibi's Got Game"?

Andreescu: Básicamente, solo escribí sobre la historia de mi vida de alguna manera y quería aportar una idea de lo que puedes hacer en tiempos difíciles. He tenido algunos en mi corta carrera y quería que fuera más programado para los niños porque creo que todo comienza a una edad temprana. Entonces, si pueden tener eso programado, como pequeños mensajes subliminales en su cabeza, creo que puede ser muy útil. He recibido excelentes comentarios y, quién sabe, tal vez haga una pequeña secuela o algo así.

Entonces, ¿cuándo y dónde empezaste tu entrenamiento de pretemporada?

Andreescu: Empecé mi entrenamiento de pretemporada a finales de noviembre. Empecé en Mónaco y luego vine aquí a Dubai.

Tienes un nuevo equipo, encabezado por Christophe Lambert. ¿Cómo ha ido eso?

Andreescu: Estoy muy, muy satisfecha con lo que tengo en mi equipo. Todos son franceses, así que espero que mi francés pueda mejorar esta vez. Sigo diciendo en Montreal, como el próximo año, el año siguiente, voy a seguir mejorando, pero no está funcionando. Pero espero que ahora funcione. Aparte de eso, creo que todos nos llevamos muy bien. Mi preparador físico, mi fisio (Jean Pierre y Baptiste) y Christophe, se conocen desde hace mucho tiempo, por lo que la química entre ellos es excelente, la comunicación es increíble. Siempre nos estamos riendo, así que eso es genial.

¿Cuáles son algunas de las cosas en las que querías centrarte en esta pretemporada?

Andreescu: Se incluyeron muchas cosas. Quería maximizar todo porque sé que cuatro semanas, cuatro semanas y media no es el mejor momento. Pero primero quería hacer una prueba de condición física, así que hice la prueba de condición física, porque no lo había hecho en mucho tiempo. Y todo es muy real ahora, y ya siento que me estoy volviendo más delgado y más fuerte en solo tres semanas, y estoy ansiosa por la nueva temporada.

Para aquellos de nosotros que no somos atletas profesionales, ¿qué tipo de información te brindan las pruebas de condición física?

Andreescu: Te pones una máscara de oxígeno y básicamente te dice qué tan fuerte eres en términos cardiovasculares; ese fue el más difícil, casi me muero después de eso. Y luego, obviamente, la fuerza, en cualquier cosa, como la parte superior del cuerpo, la parte inferior del cuerpo, la fuerza de los hombros, todo eso. Y básicamente toman tu mayor peso y repetición, en cuánto puedes hacer, digamos en sentadillas, y luego lo usas para el máximo de repeticiones. Así que haces cuatro, y luego descansas durante tres minutos, y luego cuatro, y así es como desarrollas el músculo. Pero, obviamente, cuando se acerca a la competencia, lo ralentizas un poco, haces más repeticiones y cosas así. Seguro que hay mucho en juego.

¿Está interesada en ese tipo de cosas, o simplemente dejas que tu preparador físico se encargue de todo eso?

Andreescu: Mitad y mitad. A veces es demasiado científico para mí, pero me encanta aprender cosas nuevas, así que definitivamente estoy interesada.

¿Qué ocupa un lugar destacado en tu lista de prioridades para 2023? ¿Qué esperas lograr?

Andreescu: Otro Grand Slam estaría bien, otros 1000, manteniéndome saludable, jugando básicamente todo el año, porque no creo que haya tenido un año completo jugando todos los torneos que quería. Creo que debería ser el número uno en este momento. Y luego volver a entrar en el Top 10 porque creo que estoy en ese nivel.

Entonces, cuando estás en la pista ahora, ¿sientes que la meta del Top 10 está cerca?

Andreescu: El entreno es muy diferente a jugar partidos. Siempre digo que en el entreno me siento increíble y luego vienen los partidos, y a veces es un poco diferente. Así que espero que el comienzo de la temporada realmente pueda decirme si estoy allí arriba. Pero mentalmente sé que lo soy. Así que espero que la parte física y la parte táctica puedan ir juntas.

¿Cuánto miras a algunas de las mujeres en la cima, como Iga Swiatek u Ons Jabeur? ¿Ayuda a prestar un poco de atención a lo que están haciendo? ¿Te inspira en algo?

Andreescu: La competición definitivamente me inspira y me motiva aún más. Al ver a Iga, ella es más joven que yo y tiene tres Grand Slams. Estoy tratando de llegar allí, estoy tratando de superar eso. Pero de una manera amistosa. Porque es como, y de hecho escuché esto de algunos jugadoras donde las inspiré en 2019. Entonces ahora es como si los roles estuvieran invertidos, lo que realmente me gusta.

Ver a Ons, Paula Badosa, romper el Top 10 y hacerlo súper bien es genial. Porque ves a diferentes jugadoras en el lado femenino. Siento que en el lado de los hombres, al menos antes, siempre eran las mismas personas, y ahora ves que en el lado de los hombres también está comenzando a cambiar, por lo que es bueno para el juego, seguro.