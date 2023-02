La ex No. 1 del mundo de 42 años estará fuera de juego en el futuro previsible después de sufrir una lesión en el tendón de la corva en el ASB Classic el mes pasado.

Los fans de Venus Williams tendrán que esperar para ver a la ex No.1 del mundo de nuevo en una pista de tenis. La americana de 42 de años reveló esta semana en un video en su canal de YouTube que sufrió una lesión en el tendón de la corva en el tercer set de su derrota en la segunda ronda 2 ante Zhu Lin en el ASB Classic en Nueva Zelanda.

"En el tercer set, me lesioné la pierna. Estaba corriendo y corriendo, y sentí este estallido, y dije, 'Oh, no'". "No tuve suficiente tiempo para pensar si era algo bueno o malo, pero tal vez pensé que era malo. Supongo que mi entrenador y mi fisio me decían que llamara a la fisio, pero me lesioné mi tendón de la corva lo suficiente como para saber que no hay nada que hacer una vez que te has lesionado. O sigues jugando o no, pero no hay nada que puedas hacer, así que no llamé a la fisio.

"Creo que entré en pánico y me presioné el resto del partido. Solo tenía tiros que podía conectar ganadores, y estaba enloqueciendo y los golpeé. Me estaba volviendo loca y salí de la pista sin ganar ese partido".

Williams continuó contando las secuelas del partido en detalle, incluyendo cómo esperaba recuperarse a tiempo para competir en el Abierto de Australia por 22ª vez, 25 años después de su debut en el torneo.

"Recuerdo salir de la pista cojeando y pensando: 'Esto no es bueno'", dijo. "Así que subo las escaleras, hago un enfriamiento completo, realmente no podía estirarme y simplemente subí a la bicicleta, y mi fisio trabajó en la pierna. Ella dijo: 'No quiero trabajar tanto, ' y yo dije: 'Vamos a trabajar en eso', ya que estaba pensando en que se acercaba el Abierto de Australia.

"Pero a medida que avanzaba la noche y comía galletas, cuando pierdo, mi regalo es el azúcar, y estoy sentada en la cama y me duele la pierna. Nunca es una buena señal cuando tienes dolor en reposo". Realmente no puedo caminar tan bien, y le digo a mi fisio: 'Hagámonos una resonancia magnética'. Apenas estoy caminando, arrastrando los pies... caminando, apenas dando pasos. Obtuve mis resultados más tarde ese día y, para sorpresa de nadie, tenía algunos desgarros en el tendón de la corva.

"Lo sabía. Hay veces que sabes y otras que no, pero sabía que iba a ser una lesión grave, y ese fue el punto en el que me retiré del Abierto de Australia."

Williams dijo que pasó el resto de su tiempo libre en Australia en Brisbane, visitando a algunos miembros del equipo que trabaja en Eleven, su marca de ropa y ropa deportiva, y que el viaje le levantó el ánimo. Ella dice que actualmente está en medio de lo que será una larga rehabilitación y planea mantener a los fans informados con videos detrás de escena del proceso.

"Para ser honesta, estaba súper abrumada por la lesión. He estado lesionada durante mucho tiempo y no podía creer que tenía que volver a rehabilitación", dijo. "Después de aproximadamente una semana, comencé a programar mis citas médicas y comencé a pensar en lo que me esperaba a continuación y a tratar de entender cuánto tiempo me tomaría volver.

"Este es el tipo de lesión que tienes que dejar descansar un poco antes de que puedas comenzar una rehabilitación seria. Pero he comenzado... Definitivamente [ha sido] un comienzo lento. Tienes que caminar antes corres, y en este momento, estoy empezando a caminar bastante bien. Con suerte, estaré corriendo muy pronto, pero por ahora, no jugaré al tenis.

"... Creo que el próximo paso para mí es llegar a un lugar en el que vuelva a sentir confianza en mi cuerpo. Hay muy pocas veces en las que he tenido lesiones en las que perdí la confianza. Creo que mi lesión en la rodilla antes, eso fue la primera vez, y esta, definitivamente necesito recuperar la confianza en ella nuevamente.

"Llegaré allí, si Dios quiere, y los llevaré conmigo en este viaje de regreso a la salud, de regreso al tenis, con suerte más temprano que tarde".