El día 2 del BNP Paribas Open presenta a tres campeonas de Grand Slam, dos de las cuales se enfrentan entre sí, y tres finalistas de Grand Slam en un orden de juego de primera ronda cargado. También hay un partido en el círculo entre dos de las mejores exponentes de tiros destacados del Hologic WTA Tour. Aquí están las cinco mejores selecciones del orden de juego.

Sloane Stephens (EE. UU.) vs. [WC] Sofia Kenin (EE. UU.)

Cara a cara: Stephens gana 1-0

La campeona del US Open 2017 se enfrenta a la campeona del Abierto de Australia de 2020 en un choque de ganadoras estadounidenses de Grand Slam que buscan redescubrir esa forma. La clasificación de Sofia Kenin en el puesto 170 en realidad refleja un aumento en la forma de la joven de 24 años. Ocupó el puesto número 415 en agosto pasado después de que una lesión en el tobillo la dejara fuera durante cuatro meses, y el número 280 en enero antes de llegar a los cuartos de final de Hobart, su primera semifinal a nivel de gira desde que llegó a la final de Roland Garros 2020.

Momentos destacados 2023: Kenin d. Kalinina, Hobart CF | Kenin d. Samsonova, Dubái R1 | Stephens d. Gracheva, Mérida R2 | Stephens d. Townsend, Austin R1

De hecho, Kenin ha ganado más partidos este año (5) que Sloane Stephens, número 48 del ranking (4). Esta última no sumó victorias en Australia, y solo consiguió que su temporada despegara con cuartos de final consecutivos en Mérida y Austin. Pero el primero de ellos terminó en la primera derrota por 6-0, 6-0 de su carrera a manos de la eventual campeona Camila Giorgi.

Stephens, ex cuartofinalista en Indian Wells en 2014, ha ganado solo dos de sus últimos siete partidos aquí desde 2016. Kenin ha logrado dos victorias en sus tres participaciones anteriores en el cuadro principal.

El único encuentro previo de la pareja fue una montaña rusa de primera ronda en Toronto el año pasado. Stephens lideró 6-2, 5-1 y tuvo cuatro puntos de partido en el segundo set, luego también lideró 5-2 en el tercer set. Pero necesitó seis puntos de partido para acabar con Kenin por 6-2, 6-7(5), 7-5. Esta vez, la ganadora se enfrentará de inmediato a otro choque de palomitas de maíz contra la campeona de Wimbledon y cabeza de serie número 10, Elena Rybakina.

Danka Kovinic (MNE) vs. Emma Raducanu (GBR)

Cara a cara: Kovinic gana 1-0

El último partido de la ex campeona del US Open Emma Raducanu contra Danka Kovinic fue uno de los más memorables de su corta carrera hasta la fecha. Aquejada de ampollas en la segunda ronda del Abierto de Australia de 2022, recurrió a cortar la derecha durante gran parte del encuentro antes de caer 6-4, 4-6, 6-3 ante la montenegrina.

Momentos destacados de 2023: Raducanu d. L.Fruhvirtova, Auckland R1

Los problemas físicos han seguido acosando a Raducanu. Cerró su temporada 2022 antes de tiempo debido a una lesión en la muñeca, sufrió una lesión en el tobillo en su segundo partido de 2023 en Auckland y tuvo que retirarse de Austin la semana pasada debido a una amigdalitis. La británica de 20 años, ahora en el puesto 77, también se retiró de la exhibición de la Eisenhower Cup antes de Indian Wells; Según informes de prensa, su problema de muñeca ha vuelto.

¿Puede Kovinic aprovechar? La temporada de la No. 62 del mundo comenzó de manera prometedora, con una semifinal en Auckland y cuartos de final en Lyon, pero ahora está en una racha de tres derrotas consecutivas, incluida una derrota ante Stefania Bojica, No. 831 del mundo, en la fase previa de Dubái. La semifinalista del Abierto de Australia y cabeza de serie No. 20 Magda Linette espera a la ganadora.

Marketa Vondrousova (CZE) vs. Rebecca Marino (CAN)

Cara a cara: Vondrousova gana 2-0

La carrera de Marketa Vondrousova también se ha visto interrumpida repetidamente por lesiones; la última fue una operación de muñeca que la mantuvo fuera durante seis meses el año pasado. Pero el ranking No. 105 de la finalista de Roland Garros de 2019 desmiente lo bien que se ha desempeñado en su regreso hasta ahora.

Momentos destacados de 2023: Vondrousova d. Jabeur, Abierto de Australia | Vondrousova d. Tomova, Linz R1

Vondrousova tiene un récord de 15-6 desde que regresó en octubre. Eso incluye cuartos de final en Adelaida 1 para comenzar este año, seguido de una sorpresa ante Ons Jabeur en el Abierto de Australia y una semifinal en Linz. Indian Wells ha sido un coto de caza feliz para la joven de 23 años en el pasado: ha llegado a octavos de final en tres de sus cuatro participaciones anteriores, incluida una carrera de cuartos de final en 2019.

Vondrousova también se verá reforzada por dos victorias en sets seguidos en tantos encuentros con Rebecca Marino, número 75 del ranking. La canadiense de 32 años está de vuelta en el cuadro principal de Indian Wells por primera vez desde 2011. La ganadora se enfrentará a la cabeza de serie número 28, Marie Bouzkova, en la segunda ronda.

label.moreHeadToHead 2 - Matches Played 0

[LL] Dalma Galfi (HUN) vs. Danielle Collins (USA)

Head-to-head: 0-0

Danielle Collins currently sits at No.31 in the rankings, some way off her No.7 peak last July. But this is more a reflection of the 2021 Australian Open finalist's conscious decision to play a limited schedule than the quality she can bring to the courts.

This year alone, Collins has been involved in several of the tour's most entertaining contests, such as a third-set tiebreak triumph over Karolina Muchova at the Australian Open, and is fresh off a semifinal run in Austin. Indian Wells was the site of her breakthrough in 2018: as a wild card playing her fourth WTA main draw, Collins reached the last 16 and cracked the Top 100 as a result.

2023 highlights: Collins d. Muchova, Australian Open R2 | Collins d. McNally, Austin QF | Galfi d. Lys, Linz R2

Collins' opponent is former US Open junior champion Dalma Galfi, who fell in the last round of qualifying to Katie Swan but entered the draw as a lucky loser after Tamara Korpatsch withdrew due to illness. The 24-year-old Hungarian is ranked No.80, and reached her second career WTA quarterfinal in Linz last month. No.5 seed Caroline Garcia awaits in the second round.

Sensational! Yulia Putintseva hangs tough in absurd Abu Dhabi rallies

Yulia Putintseva (KAZ) vs. Karolina Muchova (CZE)

Cara a cara: 0-0

Un choque de primera ronda entre dos de las principales reinas de grandes tiros de la gira es uno para tener en cuenta. Ambas jugadoras han estado haciendo sus mejores trucos recientemente: Yulia Putintseva de alguna manera ganó dos de los mejores puntos defensivos que verás en todo el año contra Beatriz Haddad Maia en Abu Dhabi, y Karolina Muchova conjuró un espectacular tweener-lob ganador contra Bernarda Pera en Dubái.

Si Muchova está saludable (una lesión abdominal obligó a la checa a retirarse de Dubái), este enfrentamiento promete mucho entretenimiento. Putintseva y Muchova tienen algunas de las manos más suaves y la imaginación táctica para hacer cosas asombrosas con ellas. La ganadora se enfrentará a la cabeza de serie No. 14 Victoria Azarenka.