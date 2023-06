Con la primera semana de la temporada de pistas de hierba ya realizada, las clasificaciones de esta semana produjeron algunos hitos significativos.

Boulter alcanza lo más alto de su carrera

La semana pasada en Nottingham, Katie Boulter ganó el primer título de su carrera a nivel de gira en una histórica final totalmente británica contra Jodie Burrage. Esta fue la primera final con dos mujeres británicas en 46 años, desde que Sue Barker derrotó a Virginia Wade en el campeonato de San Francisco de 1977.

Boulter recolectó 280 puntos de clasificación. Regresó al Top 100, gracias a un salto de 49 lugares, pasando del No. 126 al No. 77, el más alto de su carrera, cinco lugares por encima de su pico anterior del No. 82, establecido en febrero de 2019. Mientras tanto, Burrage se mueve subió 23 puestos, del No. 131 al No.108, para convertirse en la segunda mujer británica mejor clasificada.

This little girls dream came true today 🥰 Maiden WTA in my home tournament 🥹♥️ It takes a team. Grateful for these people in my life. Thanks for all the support 🫶🏼 pic.twitter.com/PQTzO9SsEN — Katie Boulter (@katiecboulter) June 18, 2023

Ranking milestone for Sherif

Egypt’s Mayar Sherif captured her second WTA 125 title in as many weeks with a dominant performance in Valencia this past week at the BBVA Open Internacional de Valencia. The title comes one week after the 27-year-old won a WTA 125 title in Makarska.

With back-to-back WTA 125 titles, Sherif climbs to a career-high No.31 in this week’s rankings -- the highest by an Egyptian tennis player, man or woman.

Sherif has captured six WTA 125 titles in her career, while winning 41 of 47 matches at this level. No other player has won more than three WTA 125 titles since it was introduced in 2012.

Ekaterina Alexandrova, Vitalia Diatchenko, Alison Van Uytvanck and Zheng Saisai have each won three WTA 125 titles.

Another American makes her Top 100 debut

American Elizabeth Mandlik makes her Top 100 debut this week after reaching the quarterfinals at Nottingham as a qualifier. Playing in her first grass-court, main-draw event at the tour-level, the 22-year-old is the ninth player this year to crack the Top 100.

Fotos: Los avances de 2023

Entre las nueve jugadoras en alcanzar el Top 100 en 2023, Mandlik es la quinta estadounidense, junto con Caroline Dolehide, Emma Navarro, Peyton Stearns y Katie Volynets.

Otros movimientos de clasificación notables

Alizé Cornet +12 (del No.72 al No.60): La semana pasada en Nottingham, Cornet llegó a las semifinales de un torneo sobre hierba por tercera vez en su carrera. Ella sube 12 lugares en el ranking de esta semana.

Ekaterina Alexandrova +4 (del No. 26 al No. 22): Alexandrova se convirtió en la segunda jugadora en la historia del torneo en defender con éxito su título en 's-Hertogenbosch (junto con Tamarine Tanasugarn en 2008-09). Alexandrova sube al No.22 esta semana.

Heather Watson +50 (del No.195 al No.145): Junto con Boulter y Burrage, Watson completó el trío de jugadoras locales que llegaron a los cuartos de final de Nottingham, su primera semifinal de la WTA desde Birmingham 2021.

Emina Bektas +36 (del No. 186 al No.150): la estadounidense de 30 años ganó el Kurume ITF W60 en mayo y extendió su racha ganadora a nueve después de clasificarse para 's-Hertogenbosch y llegar a su primer cuartos de final en la gira. Como resultado, Bektas asciende a un nuevo récord en su carrera.

Celine Naef +36 (del No. 202 al No.166): Naef, de 17 años, llamó la atención en su debut en la WTA en 's-Hertogenbosch. La wildcard suiza eliminó a Venus Williams y Caty McNally para llegar a los cuartos de final, donde cayó ante la primera cabeza de serie Veronika Kudermetova. Naef, ex No. 4 junior, ocupó el puesto No. 872 en octubre pasado; su récord de 2023 en todos los niveles ahora es de 30-8.