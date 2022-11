Iga Swiatek, Jelena Ostapenko, Emma Raducanu and Paula Badosa all feature in the first part of our surface-by-surface breakdown of the best points of 2022.

The first part of our surface-by-surface breakdown of 2022's best points focuses on the outdooe hard courts of Q1 in Australia, the Middle East and North America.

Iga Swiatek demonstrated phenomenal all-court prowess, Jelena Ostapenko delivered all-out aggression and Paula Badosa's backhand pass on the run became a signature shot. Elsewhere, there was superb touch from Karolina Muchova, incredible defense from Camila Osorio and even a winning tweener from Alison Van Uytvanck.

43. Daria Kasatkina vs. Garbiñe Muguruza, Sydney QF

44. Nuria Parrizas Diaz vs. Sara Sorribes Tormo, Monterrey QF

45. Ana Konjuh vs. Tereza Martincova, Melbourne 1 R1

40. Naomi Osaka vs. Belinda Bencic, Miami SF

39. Anna Bondar vs. Anastasia Potapova, Melbourne 1 R1

38. Anna Bondar vs. Katerina Siniakova, Melbourne 1 R2

37. Petra Kvitova vs. Aliaksandra Sasnovich, Indian Wells R2

36. Marta Kostyuk vs. Alison Van Uytvanck, Miami R1

35. Vera Zvonareva vs. Misaki Doi, Miami R1

34. Viktorija Golubic vs. Marketa Vondrousova, Adelaide 2 R1

33. Ons Jabeur vs. Daria Saville, Indian Wells R2

32. Leylah Fernandez vs. Karolina Muchova, Miami R2

31. Jelena Ostapenko vs. Iga Swiatek, Dubai R2

30. Marta Kostyuk vs. Coco Gauff, Adelaide 2 R2

29. Linda Fruhvirtova vs. Victoria Azarenka, Miami R3

28. Coco Gauff vs. Paula Badosa, Doha R3

27. Sara Errani vs. Marie Bouzkova, Monterrey R1

26. Jelena Ostapenko vs. Anett Kontaveit, Doha SF

25. Paula Badosa vs. Barbora Krejcikova, Sydney F

24. Maryna Zanevska vs. Petra Martic, Melbourne 1 R1

23. Chloe Paquet vs. Kaja Juvan, Adelaide 1 R1

22. Angelique Kerber vs. Zheng Qinwen, Indian Wells R2

21. Wang Qiang vs. Marie Bouzkova, Indian Wells R1

20. Yulia Putintseva vs. Nastasja Schunk, Miami R1

19. Viktoriya Tomova vs. Claire Liu, Indian Wells R1

18. Viktoriya Tomova vs. Elina Svitolina, Monterrey R2

17. Harriet Dart vs. Elina Svitolina, Indian Wells R2

16. Karolina Muchova vs. Leylah Fernandez, Miami R2

15. Paula Badosa vs. Ajla Tomljanovic, Sydney R2

14. Emma Raducanu vs. Petra Martic, Indian Wells R3

13. Emma Raducanu vs. Petra Martic, Indian Wells R3

12. Iga Swiatek vs. Viktorija Golubic, Doha R2

11. Iga Swiatek vs. Jessica Pegula, Miami SF

10. Anna Karolina Schmiedlova vs. Jasmine Paolini, Melbourne 2 R1

9. Elena Rybakina vs. Viktorija Golubic, Indian Wells R4

8. Viktorija Golubic vs. Yulia Putintseva, Indian Wells R2

7. Maria Sakkari vs. Paula Badosa, Indian Wells SF

6. Katerina Siniakova vs. Maria Sakkari, Indian Wells R2

5. Priscilla Hon vs. Petra Kvitova, Adelaide 1 R1

4. Alison Van Uytvanck vs. Marta Kostyuk, Miami R1

3. Nuria Parrizas Diaz vs. Shelby Rogers, Indian Wells R1

2. Camila Osorio vs. Hailey Baptiste, Guadalajara 1 R2

1. Iga Swiatek vs. Madison Brengle, Miami R3