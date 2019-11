Año tras año, la escena de la ropa de tenis se vuelve más versátil, por lo que es cada vez más difícil seleccionar los 5 mejores estilos que se hicieron notar durante los torneos de la WTA.

Marija Zivlak, del Blog de Tenis Femenino, tuvo en cuenta la innovación, el factor atractivo y el atractivo visual para destacar la ropa más memorable de la temporada que termina.

A pesar de la competición extremadamente dura, este año es muy fácil elegir el diseño No.1: definitivamente es el atuendo Nike de dos piezas de Naomi Osaka creado para la primera defensa del título de Grand Slam de la japonesa en el US Open.

NikeCourt colaboró con Chitose Abe de Sacai y sus siluetas híbridas exclusivas refrescaron la escena de la moda de tenis con un atuendo que simplemente no puedes dejar de mirar, ya que sus capas asimétricas, recortes, volantes y estallidos de contraste te sorprenden desde todos los ángulos.

Osaka destacó con dos versiones de este elegante articulación de un traje contemporáneo: negro con blanco y negro con naranja.

Las faldas plisadas son un elemento básico de la moda de tenis para mujeres, pero el diseñador japonés les dio nueva vida al deshacerse de todas las reglas y jugar con capas irregulares y acentos de color.

El diseño excéntrico, único en su tipo, se veía igual de intrigante en movimiento y cuando estaba quieto, mientras que lo mejor era que la silueta de moda no comprometía la comodidad, ya que la profundidad, la dimensión y la asimetría funcionaban junto con el tejido Dri-Fit de Nike. para combinar perfectamente deporte y alta costura.

Los favoritos anuales de la moda difícilmente pueden pasar sin la legendaria Serena Williams, cuyo atuendo en la pista está grabado en la historia del tenis tanto como su actuación sin precedentes.

Este año, la mamá más famosa de la gira traspasó los límites al presentarse en Roland Garros con un top corto en blanco y negro y una falda asimétrica diseñada por Virgil Abloh para Nike.

El conjunto también presentó una chaqueta con cremallera a juego que parece una capa real, un feflejo al estado real de Williams en el deporte. La pieza revolucionaria estaba estampada con las palabras "madre", "campeona", "reina" y "diosa" escritas en francés.

Cori Gauff, de 15 años clasificada tras superar la fase previa, tuvo una carrera decisiva a la cuarta ronda de Wimbledon y durante la quincena memorable, la estadounidense estuvo equipada con uno de los looks más elegantes de la temporada: el New Balance Tournament Tank y la falda. Aquí podemos ver la versión en blanco de los separadores deportivos mejorada por una sofisticada cinta de oro metálico, mientras que en el atuendo también existe en una variante de color azul impresionante, lanzada anteriormente, en Roland Garros, y en la combinación de azul y azul marino con estampado tattersall, debutó en el US Open.

El New Balance Summer Tournament Tank presenta una espalda dividida única con un agujero de cerradura y costuras de malla en la cintura, mientras que la ligera New Balance Summer Tournament Skirt cuenta con agujeros de malla, dobladillo de cola curva y aberturas laterales.

El vestido de Roland Garros de Garbiñe Muguruza de la colección Escouade de adidas se ha ganado un lugar entre la élite de la moda de la WTA 2019 debido a la forma única en que combina malla integral, cintura con cordón de contraste blanco y reflejos azules cuadrados a lo largo del dobladillo y las sisas plegadas.

El vestido liviano, que viene con un sujetador deportivo de combinación cruzada con correa y short corto, ofrece frescura helada en la pista debido a su tejido de malla transpirable y la tecnología Climacool.

Una y otra vez, Fila confirma que se puede crear una indumentaria de tenis excepcional agregando solo un ligero giro a un diseño deportivo clásico. No hay necesidad de mirar más allá de los colores de archivo de azul marino, rojo y blanco, ya que todo lo que se necesita es creatividad para combinar elementos tradicionales y agregar elementos de diseño contemporáneo para producir un look moderno.

El mejor ejemplo de 2019 es el vestido Fila Fall Heritage de Kiki Bertens que la holandesa lució al final de la temporada. Es un vestido sencillo con cuello en V de aspecto vintage y rayas verticales, acentuado por una inserción de contraste en la cintura.

Diferentes tipos de looks hicieron nuestro Top 5 2019 ¿Qué looks hicieron tuyo? Háznoslo saber en las redes sociales: @WTA Español.