Para marcar el final de una temporada 2019, estamos contando nuestras selecciones para los mejores partidos del año. Echa un vistazo a nuestros 5 mejores partidos de Grand Slam aquí.

Los 5 mejores partidos de la WTA de 2019:

No.5: Simona Halep d. Bianca Andreescu, Shiseido WTA Finals Shenzhen

No.4: Ashleigh Barty d. Petra Kvitova, Miami Open

No.3: Belinda Bencic d. Naomi Osaka, Mutua Madrid Open

No.2: Aryna Sabalenka d. Caroline Wozniacki, Nature Valley International

No.1: Naomi Osaka d. Bianca Andreescu, Abierto de China

Al llegar al número 1, Naomi Osaka remontó un set en contra y un break en el set decisio, para llevar su rivalidad con Bianca Andreescu a un comienzo ganador en el primer partido del año entre las campeonas reinantes de Grand Slam.

2019 Beijing highlights: Osaka halts Andreescu

LO QUE PASÓ: Solo hubo tres partidos en la temporada del WTA Tour de este año entre las actuales campeonas de Grand Slam, y el primero de ellos llegó en octubre, cuando la vencedora del Abierto de Australia Naomi Osaka y la ganadora del US Open enfrentándose en los cuartos de final de Beijing.

Sin embargo, esa no fue la única razón por la que el partido fue un éxito total. Fue el primer encuentro entre dos de las estrellas jóvenes más carismáticas del juego, polos opuestos en muchos sentidos, enfrentando el poder atronador de la introvertida Osaka contra el estilo de Andreescu de toda la pistas, cuyo juego es tan extraordinario como su corazón<y personalidad. No es de extrañar que muchos observadores sintieran que podría ser el comienzo de una rivalidad definitoria de la era.

En cuanto a eso, solo el futuro lo dirá, pero esta vez, al menos, el choque estuvo a la altura de todo el bombo. Fue dramático, lleno de cambios de impulso y con el filo de la navaja hasta el final, ya que ambas jugadoras intentaron arrebatarse el control la una de la otra: Andreescu saltó a una ventaja de 5-1, Osaka la devolvió a 5-5, pero la Canadiense se escapó del primer set de todos modos. Un segundo set igualado encontró a Osaka haciendo el primer avance y elevando su nivel para mantener su liderazgo para igualar el partido, pero la jugadora japonesa necesitaba revertir un déficit de 1-3 para superar un emocionante desenlace en su tercera pelota de partido. Fue adecuadamente épico, registrando las dos horas y 14 minutos; y, lo más importante, fue de alta calidad, con el nivel de ambas jugadoras aumentando a medida que avanzaba, un testimonio de su espíritu competitivo.

En el transcurso de un año de altibajos, Osaka ha sido abierta sobre sus inseguridades y dudas, ya que ha tratado de cumplir con las expectativas que conlleva ser dos veces campeona de Grand Slam y número 1 del mundo. La disposición de años de expresar sus sentimientos en público es admirable y relatable, pero, como lo demuestran este partido y su victoria notablemente similar sobre Petra Kvitova que superó la cuenta regresiva de wtatennis.com de los mejores partidos de Grand Slam de este año, esto nunca debería ser confundido con debilidad mental. En ambos partidos de alto perfil, con una declaración de victoria en la línea, Osaka fue capaz de superar los giros y vueltas del marcador para arrebatar la victoria a través de, cuando realmente se redujo, el jugador más embrague en la cancha. Puede que no pretenda que sea fácil, pero Naomi Osaka tiene nervios de acero.

LO QUE DIJERON: "¡Ya no quiero jugar con ella!" bromeó Osaka después de luchar durante más de dos horas. "Estoy bien, uno y lista".

Expandiéndose, la ex No. 1 del mundo explicó cuán incómoda había sido el juego de Andreescu para ella. "Por supuesto que la he visto jugar en la televisión, pero es muy diferente de jugar contra ella", dijo. "Sé que es increíblemente inteligente. Sabe cuándo el intercambio no le está funcionando, cuándo cambiarlo y dificultarle a la otra persona. Así que experimentar eso en persona fue muy frustrante".

Osaka también admitió que no había podido ignorar los rumores sobre el partido. "Me afectó, simplemente me puso muy nerviosa", reveló. "Al principio, los dos nos estábamos mirando. Probablemente estaba pensando, como, Wow, ¿qué está haciendo? Simplemente estoy cometiendo tantos errores no forzados. Ella está como, Wow, ¿ganó dos Grand Slams así? solo estaba tratando de establecerme en el primer set. No pude encontrar la línea mental de no estar nerviosa y también estar emocionada".

Sin embargo, bajo la tensión, Osaka tenía algo que demostrar. "[La victoria] significó mucho porque siento que la gente me contó después de lo de Europa", afirmó (Osaka no llegó a una final en tierra batida o hierba, ni alcanzó la segunda semana de Roland Garros o Wimbledon) . "Todavía gané un Slam este año, gané Tokio. Todavía estoy aquí".

Bromas a un lado, Osaka sabe que tanto ella como Andreescu seguirán aquí durante muchos años por venir - "Seguro que volverá a suceder" - y el éxito de las rivales más jóvenes sirve como motivación. "Me gusta ver a las jugadoras más jóvenes", reflexionó. "Realmente me encanta ver a Coco [Gauff], Iga [Swiatek], a ella le va bien. Me hace pensar que son más jóvenes que yo, así que debería poder hacer las cosas que están logrando".

Andreescu estaba de acuerdo. "" Creo que vamos a tener muchos partidos como este ", predijo la jugadora de 19 años." Nuestros estilos de juego son bastante diferentes, pero suben de nivel por igual. Si está jugando bien, como lo hizo, yo juego bien, entonces creo que suben de nivel de manera muy similar ".

Para la canadiense, el resultado también puso fin a una racha ganadora de 17 partidos; de hecho, no había perdido un partido completo desde que Sofia Kenin ganó su semifinal de Acapulco a principios de marzo. "Olvidé cómo sienta", admitió Andreescu. "Honestamente, apesta. No me lo perdí en absoluto. Pero al menos no me metieron 1 y 1. Puse una pelea. Honestamente, podría haber sido de cualquier manera. Fueron solo algunos puntos aquí y allí. Al mismo tiempo, estoy enfadada, pero al mismo tiempo estoy orgullosa de mí misma por cómo jugué hoy. Realmente luché, especialmente en ese último juego. ¡Mierda, eso fue una locura! "

QUÉ SIGNIFICÓ Osaka había descrito a Andreescu como la "jugadora más popular en la gira", pero al terminar la racha ganadora de la adolescente, ella estaba extendiendo la suya. Osaka continuó levantando el trofeo en Beijing, derrotando a otra campeona reinante de Grand Slam en la final ante la campeona de Roland Garros, Ashleigh Barty, la primera vez en su carrera que había ganado títulos consecutivos, y su propia racha ganadora de 11 partidos sigue viva antes de 2020.

Lamentablemente, sin embargo, no hubo en las Finales de la WTA en Shenzhen para cerrar el año. Tanto Osaka como Andreescu serían afectadas por una lesión en las etapas de todas contra todas: el hombro derecho de Osaka la obligó a retirarse después de un partido, una derrota en tres sets de Petra Kvitova, mientras que Andreescu sufrió una lesión en la rodilla que la obligó a retirarse durante su segundo partido contra Karolina Pliskova.