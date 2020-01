View this post on Instagram

Creí que no llegaría el momento... Os anuncio que he tomado la decisión de completar mi carrera ✅ Han sido muchísimos años dedicados a algo que amo y solo puedo dar las gracias a tod@s los que me han acompañado a lo largo del camino. Contenta de cerrar una etapa e iniciar otra nueva! Satisfecha con lo conseguido y con ganas de emprender nuevas aventuras. Mil gracias a tod@s y os mantendré informad@s de mis próximos retos! I thought the time would not come ... I announce that I have made the decision to complete my career ✅ It has been many years dedicated to something that I love and I can only thank all those who have accompanied me along the way. Glad to close a stage and start a new one! Satisfied with what was achieved and wanting to undertake new adventures. Many thanks to everyone and I will keep you informed of my next challenges! #tennislife #newlife #enjoying #proudofmyself #icantwaitforthenextchapter #ineednewchallenges #timeofchanges