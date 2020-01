A falta de dos semanas para 2019, Kristina Mladenovic convirtió una temporada para recordar en una que nunca olvidaría. La ex No.1 de dobles de la WTA pasó de defender su título de Shiseido WTA Finals Shenzhen con su mejor amiga Timea Babos a un fin de semana culminante en Perth, donde lideró al equipo francés de la Fed Cup hasta su primer título desde 2003, impactando a la No.1 de final de año Ashleigh Barty en el camino.

Además de encabezar el ranking por primera vez en dobles, Mladenovic mostró destellos de la brillantez de los individuales que la llevaron a los cuartos de final del Abierto de Francia de 2017 y al No.10 del ranking del mundo, y terminó la temporada con semifinales en el Zhengzhou Open y Kremlin Cup, donde anotó victorias sobre Elina Svitolina y Kiki Bertens, respectivamente.

Mladenovic se encontró ese momento con frecuencia contra las mejores del juego, ganando dos de sus tres partidos contra la número 1 del mundo, enmarcando el año con una victoria sobre Naomi Osaka en el Dubai Duty Free Tennis Championships antes de frustrar a una en forma Barty delante de su público en la Fed Cup.

La jugadora de 26 años tendrá otra oportunidad de lograr otra gran victoria el martes por la noche, y se enfrentará a la cabeza de serie número 2 Karolina Pliskova para comenzar la temporada de Grand Slam 2020. Antes de dirigirse a Australia, habló largamente con wtatennis.com acerca de su pretemporada en su casa en Dubai, las claves para eliminar a las mejores jugadoras y si la especialista de toda la pista ve un barrido olímpico en su futuro.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.

Sobre pasar la pretemporada en casa en Dubai ...

Mi base es Dubai; ¡He pasado mi pretemporada aquí durante los últimos cinco o seis años, y siento que cada vez vengo más y más temprano! Siempre tengo algunas cosas que hacer en Francia; Después de nuestro éxito en la Fed Cup por ejemplo, tuvimos muchos medios y cosas que hacer en París. Una vez que todo estaba hecho, estaba feliz de tomar un poco de sol aquí. Realmente no fui a ninguna parte de vacaciones porque volvía de Australia, y eso fue mucho viajar para mí al final de la temporada, también con Shenzhen. El viaje de Australia a Francia fue realmente brutal. Empecé a entrenar hace unas semanas; el tiempo vuela y estamos casi en la nueva temporada. Ha estado funcionando bien; he estado tratando de mantener el impulso que tenía al final de la temporada.

Se adapta mucho a mi estilo de vida. Cuando decidí mudarme aquí, fue porque realmente me enamoré del lugar y las instalaciones. Estaba realmente luchando cuando era un poco más joven para hacer todo el proceso fuera de temporada en el frío de Francia. Pensé que era lo mejor para mí y para mi salud, porque es más fácil dar el 100%, trabajar muy duro y volver al día siguiente y ver el sol brillando por la mañana. En Francia, está oscuro por la noche cuando terminas y está oscuro cuando comienzas de nuevo por la mañana. El ambiente realmente me empuja a trabajar duro y disfrutar de las buenas vibraciones. También ayuda cuando miro hacia Australia al comienzo de la temporada, porque acorta el viaje. Muchas chicas vinieron a entrenar aquí; ¡también están buscando el sol!

Sobre jugar un evento ITF Pro Circuit como parte de su pretemporada ...

Lo curioso es que donde entreno está a cinco minutos a pie de donde vivo. Pensé que sería un gran desafío tener algunos partidos de entreno en mi pretemporada, cuando he estado haciendo mucho acondicionamiento. La lista de jugadoras en el torneo fue bastante fuerte; Todas las jugadoras cabezas de serie estaban dentro del Top 100, por lo que hubo muchos partidos de calidad. Estaba entrenando muy duro entre los partidos, pero todavía quería desafiarme a mí misma y conseguir algo de juego. Es diferente jugar un partido oficial en lugar de un set de entreno. ¡Añade un toque especial! Quería un poco de variedad y tener algo de experiencia en el partido donde pudiera redescubrir ese espíritu de lucha. Sentí que no había perdido mucho en mis últimos grandes partidos de la temporada. Llegué a las semifinales, pero no fue una semana normal. No estaría haciendo las cosas adicionales que hacía en un torneo regular, por lo que no se trataba del resultado.

Acerca de su fuerte final de la temporada 2019 ...

Siento que retomé mi juego nuevamente. Me parece muy natural, cómo debo jugar y cómo quiero jugar. Incluso en el papel, mi último año no siempre fue donde quería estar, todavía siento que tuve algunos buenos momentos. En febrero, pude jugar contra Naomi en Dubai y logré vencerla. En tierra batida, también obtuve algunas buenas victorias, contra Belinda Bencic y Ashleigh Barty en Roma. Hubo muchos torneos en los que sentí que estaba jugando bien, pero me encontré con mejores jugadoras en ese momento. Todo vale la pena cuando intentas alcanzar niveles más altos semana tras semana. Tuve más victorias sobre las chicas Top 10 y Top 20 que fueron geniales para mi confianza y mi juego. Las últimas dos semanas con Shenzhen y Fed Cup fueron extraordinarias. Eso no sucede todas las semanas, ¡eso es seguro!

Al ganar la primera Fed Cup para Francia desde 2003 ...

Puse tanta importancia en ese proyecto y tanta satisfacción de mi equipo y de jugar para mi país. En todos estos años, nunca me he perdido una eliminatoria porque es un privilegio estar allí. Siempre quise ser un ejemplo para la próxima generación de jugadoras francesas; Sé lo grande que somos como país de tenis y cuántas personas podemos inspirar. Siempre fue un sueño mío; cuando era niña, siempre estaba emocionada de ver al equipo nacional; me dio escalofríos! Mis raíces, mi educación, provenían de una familia muy deportiva, mis padres eran atletas profesionales en equipos deportivos, por lo que representar a mi país era importante.

La forma en que terminó, es una historia increíble: ir a Australia al final de la temporada, ganar tres puntos y vencer a Ashleigh Barty, quien era, sin ninguna duda, la mejor jugadora del mundo, en ese momento, teniendo solo Shenzhen gané a mi compañero de equipo, 6-0, 6-0. Empecé y estaba perdiendo 3-0, y pensé "¡Dios mío!". Fue un gran desafío y cuando miro hacia atrás, estoy muy orgullosa y feliz. Antes de ir a la cancha, realmente quería ganar, no solo este partido, sino toda la eliminatoria. No hubiera sido lo suficientemente bueno vencer a Ashleigh pero perder al final. Se gastó mucha energía pero valió la pena.

Sobre volver a casa como campeonas de la Fed Cup...

Cuando volvimos, realmente no tenía idea de que tendría un impacto tan grande para todo el país. ¡Desde los primeros momentos en el aeropuerto, éramos como héroes! Aterrizamos por la mañana, solo teníamos una hora para ponernos nuestros vestidos y conocer al presidente Macron. Tenía palabras muy amables hacia mí. ¡Estaba realmente sonrojada! No podía creer que lo estuviera siguiendo de cerca. ¡Terminó tarde en su agenda para ese día porque pasó mucho tiempo con nosotras!

Cuando llegamos a casa, fue increíble ver el impacto: todo el apoyo y los mensajes. Teníamos muchas cosas que hacer en los medios, pero no importa el entorno en el que estaba jugando, la gente me reconoce aún más y reconoce la victoria. Francia es un gran país para el deporte, y cada vez que ganamos un Campeonato Mundial, todos lo saben. Ha sido genial para el tenis francés; El presidente de la federación francesa me dijo lo bueno que es para la próxima generación y para todos los niños en Francia. Esa es la mejor recompensa.

Al ganar dos de tres partidos contra la No. 1 del mundo en 2019 ...

Es realmente difícil de describir, pero es como si pasaras todo este tiempo entrenando, ¡y obtienes el total correcto! No significa que estaba jugando tenis impecable, porque no creo que lo fuera. Realmente estaba trabajando a mi manera, esforzándome e intentando encontrar soluciones, cambiando las tácticas para mantener a mi oponente fuera de balance. Pero estos son los mejores tipos de victorias; significa que puedo igualar a los mejores jugadoras si sigo trabajando para mejorar mi nivel promedio. El tenis es un deporte completo en el que debes tener los aspectos físicos, mentales y tácticos; Es una combinación de todas estas cosas.

Acerca de su continuado éxito en dobles con Timea Babos ...

Los dobles solo traen positivos. Este año, por ejemplo, no jugué tanto como quería con Timea Babos, porque estaba trabajando en su clasificación de individuales. Aún así logramos hacerlo muy bien, y todos los grandes éxitos solo ayudaron a mi confianza y experiencia. También ayudó a mi tenis. Tuvimos algunos partidos increíbles durante todo el año. En Shenzhen, jugamos contra Mertens y Sabalenka, que son increíbles jugadoras de individuales. La tendencia, creo, también está cambiando porque cada vez más jugadoras de individuales están volviendo a los dobles. Esto presta aún más calidad al entreno.

Cuando juego mi mejor tenis en individuales, uso mi variedad, mi consistencia en el resto. Me gusta subir a la red y hacer golpes cortados .Cuando miro hacia atrás en mi partido contra Ashleigh, hubo tantas situaciones en que mis dobles me ayudaron a ser capaz de hacer lo que hice en individuales. Incluso el partido contra Kiki Bertens en Moscú, sucedieron muchas cosas en toda la cancha, no solo los clásicos clásicos de línea de fondo, sino mucho más. No tengo dudas de que el doble ayuda a reconstruir esta mentalidad ganadora. No tengo ningún miedo a los grandes desafíos en individuales por lo que he hecho en dobles.

Acerca de su equipo de entrenadores ...

Mi hermano realmente me ha estado ayudando. Él y mi madre han estado trabajando como entrenadores y les estoy muy agradecidas. A veces, un entrenador te decepcionará de la nada, por lo que es muy bueno tener a alguien de tu familia a tu lado. Nunca tuve que estar sola en esos momentos porque mi familia está muy unida. No sé cómo habría manejado esas situaciones de otra manera. No hay presión. Con cada año, y cómo trabajo, sé lo que necesito, lo que es importante, y tengo dos personas en mi hermano y mi madre, ella, en particular, aprendió algunas cosas nuevas este año, quien me conoce mejor. Creo que estamos bastante completos y estoy emocionada por este nuevo capítulo.

Sobre sus objetivos para 2020 ...

Mi objetivo es simple: solo quiero seguir jugando como he estado jugando porque sé que así es como volver a la cima e igualar mi mejor ranking de individuales, si no mejor. Soy ambiciosa. Estoy trabajando para que mi nivel promedio sea más y más alto para darme oportunidades de conseguir grandes títulos. Es justo decir que 2019 me dio confianza en mi tenis y quiero apuntar a grandes cosas porque siento que estoy lista, mentalmente fuerte, emocionada y motivado, más que nunca, y tal vez eso es madurez, ¡no lo sé!

Todavía tengo que clasificarme para los Juegos Olímpicos, pero es un gran objetivo, por supuesto. Si me clasifico, sería mi tercera Olimpiada, de lo cual estaría orgullosa, ¡¡ncluso si me hiciera sentir un poco vieja! Me gustaría ir allí con ganas de hacerlo bien en cada evento que juego, ya sea individuales, dobles o mixtos. Todavía jugaré con Timea durante toda la temporada. Hice un movimiento en 2016 cuando cambié a jugar con Caroline García debido a los Juegos Olímpicos en Río. Estoy feliz de seguir con Timea porque es mi mejor amiga y mi mejor compañera de dobles. Si sucede que juego con Caroline en los Juegos Olímpicos, demostramos durante este año en la Fed Cup que no necesitábamos jugar mucho juntas; hizo clic inmediatamente en la Fed Cup este año. Si jugamos juntas, estaremos bien con solo unos días de entreno.

Antes, sería modesta y diría que los dobles es donde sería más ambicioso, pero incluso en individuales, ¿por qué no? El año que viene, tengo muchas ganas de presionar para volver donde estaba en mi punto más alto en términos de ranking de individuales.