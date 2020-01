View this post on Instagram

Dear friends! I have important news for you today. I made a difficult decision to end my professional career in tennis. Today I want to thank everyone who has been with me shoulder to shoulder all these years. Who took part in my sports career, starting from my childhood and ending with it. I was lucky enough to work with the best team of professionals. My favorite coaches, sparring, massage therapists, and osteopaths. My team has always been my mainstay and support. I would like to thank my lovely family and friends who have always been there for me. I always feel your love and support. My family is my source of energy and inspiration. My dear, faithful fans! You have always supported me anywhere in the world. Thank you from the bottom of my heart! Your faith in me, gave me strength and helped me move forward to victories! I am very happy and proud of my sports career. It's time to move on and start a new stage in my life. Your Kate❤ Дорогие друзья! Сегодня у меня для вас важная новость. Я приняла непростое решение о завершении профессиональной карьеры в теннисе. Сегодня я хочу поблагодарить каждого, кто был со мной плечо к плечу все эти годы. Кто принимал участие в моей спортивной карьере, начиная с самого детства и до ее завершения. Мне посчастливилось работать с лучшей командой профессионалов. Мои любимые тренеры, спарринги, массажисты, остеопаты. Моя команда всегда была для меня опорой и поддержкой. Самую большую благодарность я выражаю моей любимой семье, мои близким, что всегда были рядом. Я всегда чувствую вашу любовь и поддержку. Моя семья - мой источник энергии и вдохновения. Дорогие мои, преданные фанаты! Вы всегда меня поддерживали в любой точке земного шара. Благодарю вас от всей души! Ваша вера в меня придавала мне сил и помогала двигаться вперед, к победам! Я очень довольна и горжусь своей спортивной карьерой. Наступило время двигаться дальше и начинать новый этап в своей жизни. Ваша Катя❤️