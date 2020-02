La nueva Fed Cup de BNP Paribas comienza esta semana, con estrellas como Serena Williams, Naomi Osaka y Belinda Bencic dispersándose por todo el mundo para ponerse los colores de su país.

En juego en ocho eliminatorias clasificatorias hay un lugar en las Finales de la Fed Cup de abril en Budapest, con las ganadores de cada uniéndose a la campeonas defensoras, Francia, la finalista de 2019, Australia, la República Checa y las anfitrionas de Hungría en el formato inaugural de la ronda de 12 naciones, anunciado el pasado junio por la ITF. A continuación se muestra la guía sobre quién está jugando dónde este fin de semana.

[1] USA vs Latvia (Everett, interior pista dura)

En 2018, la novata de la Fed Cup, Sofía Kenin, fue arrojada al fondo en su debut en la competición: dos partidos de individuales en la final, fuera de casa contra la República Checa. Kenin perdió los dos, contra Barbora Strycova y Katerina Siniakova, pero se absolvió admirablemente en dos emocionantes tres sets que mostraron lo que se convertiría en un lugar familiar. Esta semana será el regreso a casa de Kenin, recién coronada campeona del Abierto de Australia, junto a la 23 veces campeona de Grand Slam Serena Williams, que regresará al equipo de la Fed Cup por primera vez desde febrero de 2018, así como la finalista de Wuhan y en forma Alison Riske, la es No.1 del mundo de dobles Bethanie Mattek-Sands y, haciendo su debut en la Fed Cup, la prodigio de 15 años Coco Gauff. A pesar de esta formidable alineación y la ventaja de las 18 veces campeonas en casa, las rivales de Letonia aún podrían sorprender: la campeona de Roland Garros de 2017, Jelena Ostapenko, y la semifinalista del US Open de 2018, Anastasija Sevastova, presentan desafíos con estilos muy diferentes que las convierte en un potencial peligro para cualquiera.

Estados Unidos: Sofia Kenin, Serena Williams, Alison Riske, Coco Gauff, Bethanie Mattek-Sands (capitana: Kathy Rinaldi)

LAT: Jelena Ostapenko, Anastasija Sevastova, Diana Marcinkevica, Daniela Vismane (capitán: Adrians Zguns)

Países Bajos vs [2] Belarrusia (La Haya, interior tierra batida)

El demoledor camino de Bielorrusia hacia la final de 2017, encabezada por la entonces relativamente desconocida Aryna Sabalenka y Aliaksandra Sasnovich, sigue siendo una de las mejores historias de todos los tiempos de la Fed Cup. Sin embargo, ya no son las no favoritas: ambas jugadoras usaron esa final como trampolín para lanzar sus carreras a mayores alturas, con Sabalenka entrando en el Top 10 y estableciéndose firmemente en la parte superior del juego. Sin embargo, las cabezas de serie No.2 se enfrentan a una eliminatoria complicada contra los Países Bajos, que tratarán de mitigar el poder de las bielorrusas con la tierra batida, la superfície preferidoa de su jugadora No.1, la campeona de Madrid y semifinalista de Roland Garros 2016 Kiki Bertens. Un enfrentamiento de individuales de peso pesado entre Bertens y Sabalenka bien podría ser uno de los mejores partidos del fin de semana.

NED: Kiki Bertens, Arantxa Rus, Lesley Pattinama Kerkhove, Indy De Vroome, Demi Schuurs (capitán: Paul Haarhuis)

BLR: Aryna Sabalenka, Aliaksandra Sasnovich, Olga Govortsova, Anna Kubareva, Lidziya Marozava (capitana: Tatiana Poutchek)

[3] Rumania vs Russia (Cluj-Napoca, interior pista dura)

Las finalistas de 2019, Rumanía, se encuentran con algo menos de fuerza este año, con la campeona de Wimbledon, Simona Halep no jugando la eliminatoria y la No.47 del mundo de dobles Raluca Olaru siendo la única miembro del equipo con experiencia previa en eliminatorias de la Fed Cup. En cambio, serán lideradas por Ana Bogdan, número 90 del mundo, que contará con el respaldo de tres novatas que debutarán en la competición: la finalista de Nottingham, Elena-Gabriela Ruse, la finalista de Jurmala, Irina Bara, y la campeona de Les Petits As de 2012, Jaqueline Cristian. Mientras tanto, los cuatro veces campeones Rusia están presentando un equipo en forma y de rápido crecimiento: la número 28 del mundo Ekaterina Alexandrova levantó su trofeo inaugural de la WTA en Shenzhen el mes pasado, y ha prosperado históricamente en ipista cubierta, donde ha ganado 29 de sus últimos 34 partidos, mientras que la No. 38 del mundo Veronika Kudermetova registró la cuarta semifinal de su carrera de la WTA el año pasado en Hobart y la No. 54 del mundo Anna Blinkova anotó su primera victoria en el Top 10 sobre Belinda Bencic en Shenzhen.

ROU: Ana Bogdan, Irina Bara, Elena-Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian, Raluca Olaru (capitán: Florin Segarceanu)

RUS: Ekaterina Alexandrova, Veronika Kudermetova, Anna Blinkova, Anna Kalinskaya (capitán: Igor Andreev)

🇧🇷 Brazil vs Germany 🇩🇪



Pereira vs Siegemund

Ce vs Maria



Ce vs Siegemund

Pereira vs Maria



Pigossi/Stefani vs Friedsam/Lottner#FedCup pic.twitter.com/ShRKVlegpu — Fed Cup (@FedCup) February 6, 2020

Brasil vs [4] Alemania (Florianopolis, exterior pista dura)

Sobre el papel, incluso un equipo alemán que carece de jugadoras estrella, Angelique Kerber y Julia Goerges, supera ampliamente a sus anfitriones brasileños, con los cuatro miembros del equipo colocados más altos que la No. 225 del mundo Gabriela Ce, la jugadora número 1 de Brasil. Por otra parte, la tierra batida ha tendido a ser el lienzo perfecto para la variedad astuta de la alemana número 1 Laura Siegemund, y la ex número 45 del mundo, Anna-Lena Friedsam, ha regresado constantemente de las lesiones en el hombro que la han acosado en los últimos dos años. Sin embargo, la brasileña número 2, Teliana Pereira, podría hacer la vida más complicada para la finalista de 2014: la ex número 43 del mundo ganó el primero de sus dos títulos de la WTA en Florianópolis durante la mejor temporada de su carrera en 2015.

BRA: Gabriela Ce, Teliana Pereira, Laura Pigossi, Carolina Alves, Luisa Stefani (capitana: Roberta Burzagli)

GER: Laura Siegemund, Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam, Antonia Lottner (capitán: Rainer Schuettler)

[5] España vs Japón (Cartagena, exterior tierra batida)

La cinco veces campeona España esperará atrapar a un equipo japonés con más afinidad por las pistas rápidas en tierra batida lenta este fin de semana, y ciertamente, la dos veces finalista de Roland Garros Carla Suárez Navarro (jugando el último año de su carrera), La tres veces finalista de Bogotá Lara Arruabarrena y Aliona Bolsova, de 22 años, que hizo la cuarta ronda de Roland Garros en su debut en el Grand Slam el año pasado, tienen el pedigrí. Sin embargo, Japón cuenta con la jugadora más exitosa en cualquiera de los equipos en la ex No. 1 del mundo Naomi Osaka, cuyo récord de tierra batida 9-2 el año pasado indica que aunque la tierra batida puede no ser su superficie favorita, ciertamente puede traducir su juego de poder a eso. La respaldarán dos incondicionales de la Fed Cup que también han tenido resultados destacados de su carrera en la tierra batida: Kurumi Nara ganó su único título hasta la fecha en tierra batida en Río de Janeiro 2014, mientras que el resurgimiento de Misaki Doi en 2019 fue encabezado por un recorrido por el título en Bastad 125K en julio.

ESP: Carla Suárez Navarro, Sara Sorribes Tormo, Aliona Bolsova, Lara Arruabarrena, Georgina Garcia Perez (capitana: Anabel Medina Garrigues)

JPN: Naomi Osaka, Misaki Doi, Kurumi Nara, Ena Shibahara, Shuko Aoyama (captain: Toshihisa Tsuchihashi)

[6] Switzerland vs Canada (Biel/Bienne, indoor hard)

All eyes were on the return of US Open champion Bianca Andreescu to action for the first time since a knee injury forced the Canadian out of the WTA Finals in October. However, Andreescu has not been named in the starting singles line-up - meaning that there is no slated rematch of her US Open semifinal against World No.5 Belinda Bencic this weekend. Instead, Canada will be led by 17-year-old Roland Garros girls' champion Leylah Fernandez, who qualified for her first senior Grand Slam at the Australian Open, and backed up by former World No.5 Eugenie Bouchard, who made a promising start to 2020 by reaching the Auckland quarterfinals but then fell in Australian Open qualifying and the first round of the Newport Beach 125K. Wimbledon doubles finalist and two-time Grand Slam mixed doubles champion Gabriela Dabrowski would be a formidable asset should the tie go down to a deciding doubles rubber - but Bencic, along with Prague and Palermo champion Jil Teichmann, is a significant obstacle to getting there.

SUI: Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic, Stefanie Voegele, Timea Bacsinszky (captain: Heinz Guenthardt)

CAN: Bianca Andreescu, Leylah Fernandez, Eugenie Bouchard, Gabriela Dabrowski (captain: Heidi El Tabakh)

[7] Belgium vs Kazakhstan (Kortrijk, indoor hard)

A quietly tantalizing tie that might not involve any Top 10 players but could see a lot of nailbiting tennis finds 2001 champions Belgium taking on a surging Kazakhstan, fresh off the country's best ever Grand Slam showing with three players reaching the Australian Open third round. World No.19 Elise Mertens is a solid leader for the hosts, while 2013 Wimbledon semifinalist Kirsten Flipkens' touch thrives on fast courts and World No.115 Ysaline Bonaventure is coming off a title indoors at last week's Andrézieux-Bouthéon ITF W60 event. Kazakhstan, meanwhile, are without their fast-rising top player Elena Rybakina - but the fiery spirit of both Yulia Putintseva and Zarina Diyas has been in welcome evidence lately as both have got 2020 off to positive starts.

BEL: Elise Mertens, Kirsten Flipkens, Greet Minnen, Ysaline Bonaventure (captain: Johan Van Herck)

KAZ: Yulia Putintseva, Zarina Diyas, Anna Danilina, Yaroslava Shvedova (captain: Dias Doskarayev)

Slovakia vs [8] Great Britain (Bratislava, indoor clay)

Only two Top 100 players feature in the tie between 2002 champions Slovakia and four-time finalists Great Britain, and the hosts will be hoping that their home turf of clay will prove decisive - particularly with British No.1 Johanna Konta skipping the tie. Furthermore, while 2014 Charleston runner-up Jana Cepelova and former World No.26 Anna Karolina Schmiedlova may be some distance away from their best rankings, both are former Top 50 players who have gone toe-to-toe with the very best in the game at their peak. But the best recent form among all the players involved has been shown by Heather Watson, who counts a Tianjin final and a Hobart semifinal as two of her last four tournaments.

SVK: Viktoria Kuzmova, Jana Cepelova, Magdalena Rybarikova, Anna Karolina Schmiedlova, Rebecca Sramkova (captain: Matej Liptak)

GBR: Heather Watson, Harriet Dart, Naiktha Bains, Katie Swan, Emma Raducanu (captain: Anne Keothavong)