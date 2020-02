View this post on Instagram

S každým nádechem miluj sebe a s každým výdechem miluj všechny bytosti okolo sebe.. #dalailama🥰❤️🌹 Krásného Valentýna Vám Všem! Děkujeme @tomasplekanec! 🥰😘 #láska #milujemtě 👱🏼‍♀️👶🏼 As you breathe in cherish yourself, as you breathe out cherish all beings.. #Dalailama 🌹Happy Valentines Day Everyone! Thank you @tomasplekanec! #weloveyou 👱🏼‍♀️👶🏼❤️🥰