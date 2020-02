DOHA, Qatar -Ons Jabeur está acostumbrada a ser la única jugadora que ondea la bandera tunecina en los torneos de la WTA.

La única representante de su país en el Top 900, Jabeur es la mujer árabe mejor clasificada con diferencia, abriendo un camino para el tenis del Medio Oriente que ha tardado años en dar sus frutos.

Pero el miércoles por la noche en una pista central llena de ambiente en Doha, las banderas tunecinas ondeaban por todas partes cuando Jabeur sorprendió a la ex número 1 del mundo Karolina Pliskova para alcanzar los cuartos de final del Qatar Total Open por primera vez.

“¡Es un público loco, piensan que es un partido de fútbol, ​​obviamente! Pero me alegro de que estuvieran aquí para apoyarme ", se rió Jabeur en su conferencia de prensa posterior al partido, y agregó:" Realmente me disculpo con Karolina por el mal comportamiento entre los servicios ... espero que el público aprenda la próxima vez para realmente apoyar durante el punto.

"Y estoy muy contenta de que hayan venido, felices de ver todas las banderas tunecinas, es una sensación increíble y espero poder verlas mañana".

Jabeur outlasts Pliskova for career win in Doha

La fiebre Jabeur ha estado en su apogeo desde la histórica carrera de la de 25 años en Melbourne, que la convirtió en la primera mujer árabe en alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam. En el camino, derribó a la cabeza de serie No. 12 Johanna Konta en la primera ronda, remontó ante Caroline García, envió a Caroline Wozniacki a la vida de retirada después de un thriller de tres sets y venció a la cuartofinalista del US Open Wang Qiang, la No.27, antes de caer ante la eventual campeona Sofía Kenin en cuartos.

El resultado envió a Jabeur a ascender en el ranking para romper el Top 50 por primera vez, convirtiéndose en la mujer árabe mejor clasificada en la historia del tenis.

"Pensé que quería estar en el Top 20 y creo que voy por el buen camino", dijo Jabeur a la prensa en Doha. “Lo más importante es mejorar mi juego. Veo que soy mejor aguantando el estrés o manejando algunos puntos, así que creo que realmente puedo jugar mejor y tal vez me gusta mucho, realmente jugar y ganar un buen torneo".

Foto por Jimmie48 Photography/WTA

Después de Australia, Jabeur entró directamente en el swing de Oriente Medio, una época del año que ha sido una lucha en el pasado: en siete participaciones, había acumulado solo dos victorias en el cuadro principal en Dubai y ninguna en Doha.

Las banderas rojas y blancas estaban en plena vigencia mientras Jabeur luchaba contra la siempre peligrosa Alison Riske para establecer un choque de gran éxito con la eventual campeona Simona Halep. Se ganó los corazones de los fans del tenis en Dubai y más allá por su valor a pesar de perder en un desgarrador desempate en el tercer set, 1-6, 6-2, 7-6 (7), pero solo la dejó con hambre de más.

"Si fuera el año pasado, probablemente estaría feliz porque hice tres sets contra Simona Halep", dijo a la prensa en Dubai. “Ahora estoy más enfadada porque no gané el partido. Sé que podría haberlo hecho. Sé que tenía el nivel para hacerlo.

El ambiente en la repleta pista central de Dubai fue eléctrico en ese partido, con los seguidores tunecinos de Jabeur haciendo todo lo posible para desalentar a los fans de Halep. La experiencia le enseñó a Jabeur una valiosa lección sobre cómo desconectar del ruido y la atención.

A special, special win for @Ons_Jabeur as she defeats Karolina Pliskova 6-4, 3-6, 6-3 in Doha.



Just listen...#QTO2020 pic.twitter.com/XNNfBABDCq — WTA (@WTA) February 26, 2020

"Sé que es increíble ver una cancha de este tipo con mucha gente gritando", reflexionó. “Definitivamente para la concentración no fue fácil. [Halep] obviamente está más acostumbrada a esto que yo. Es una buena primera vez aprender esto para mí ".

Durante su carrera en Melbourne, el presidente de Túnez siguió de cerca sus resultados, y esta semana en Doha no es diferente: el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, asistió para presenciar la pelea de Jabeur en cuartos de final, como la embajada tunecina envió un memorando instando a los tunecinos en Qatar a ir a apoyar a su héroe nacional.

"Quiero decir que es una buena presión, digo, es una buena presión jugar bien, especialmente si el Presidente está interesado en lo que estás haciendo y muchas otras personas políticas me seguían", dijo Jabeur. "Estoy orgullosa de lo que estoy haciendo, espero poder inspirar a muchas personas y espero que pueda continuar, porque creo que es solo el comienzo de la temporada".

Foto por Jimmie48 Photography/WTA

Proudly referring to herself as ‘a 100% Tunisian product’, Jabeur hopes her recent success will continue to inspire Arab girls and women from the region to pursue the sport - in hopes that, in the future, they won’t have to go at it alone.

“I'm really glad that I'm setting the example here,” Jabeur said. “I'm just sending the message that nothing is impossible and they can achieve anything, either in sports or any other level.

“I'm glad that I'm doing this, I started from the bottom, like they say, and hopefully I'm looking forward to see many other women rising in tennis, I mean especially in Tunisia or in Arabic world and Africa.

“It would mean a lot to me and I'm happy to share my experience one day and then help this young generation.”

World No.44 Ons Jabeur takes on No.8 seed Petra Kvitova in the quarterfinals of the Qatar Total Open on Thursday.