🏆First WTA title of the decade🤩🎉 👯‍♀️Huge shoutout to my incredible partner @shuko.aoyama for playing with me always💕 Winning with you is the best feeling ever🥰 🥳Also, congrats and thanks bro bro @shoehey02 for coaching me to our first title together💙 • ✨Thank you @formula_tx for the wonderful tournament and hospitality this week💜 • 💪Thank you everyone for all of the kind messages and support this week🥰 • 🏆サンクトペテルブルクのWTAプレミアで優勝しました🎉 応援ありがとうございました📣 来週はドバイです! また応援よろしくお願いします🙏 • • #athlete #sports #professional #tennis #player #enashibahara #motivation #inspiration #yonex #life #wta #doubles #2020 #Title #decade #選手 #プロ #テニス #柴原瑛菜 #スポーツ #ヨネックス #ダブルス