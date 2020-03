En 2020 ya hemos presenciado grandes avances, hitos importantes y momentos de bienestar en todos los niveles durante la primera parte de la temporada. Pero no todos los saltos en el ranking se crean de la misma manera: ¿cuáles han destacado más?

Eche un vistazo a cinco jugadoras que han logrado grandes pasos en el ranking en 2020, desde un muy esperado ascenso al Top 10 hasta un récord histórico en su carrera:

Elena Rybakina (Ranking de Final de Año: 37 || Raniing actual 17)

Después de anunciarse a sí misma en el mundo del tenis a lo grande en 2019, Elena Rybakina recibió la oportunidad de hacer grandes cosas en la nueva temporada. La kazaja de origen ruso levantó su primer trofeo de la WTA en Bucarest y recortó 150 puntos después de llegar a cuartos de final o mejor en siete eventos para sentarse dentro del Top 100 por primera vez y terminó la temporada en el No.37 del mundo.

Pero Rybakina siguió subiendo. Con su característico comportamiento tranquilo en la pista contrastando con su personalidad abierta y feliz fuera de la pista, la kazaja escaló mucho en 2020 después de llegar a cuatro finales en dos meses: llegó a la final del Shenzhen, San Petersburgo y Dubai, y ganó el título en Hobart, posee 21 victorias líderes en la gira y se disparó al No. 17 del mundo, el ranking más alto de su carrera.

"Estoy muy tranquila", dijo a la prensa en Doha, hablando de su comportamiento imperturbable. "También puedo estar emocionada, pero siempre está dentro. Por supuesto que lo guardo mucho y un día puede explotar. Pero no es muy frecuente ...

“Solo trato de trabajar cada partido. Ni siquiera estoy pensando que tengo que ganarlo. Solo trabaja cada punto y eso es todo.

"No pienso en el ranking ni en contra de quién tengo que jugar. Simplemente juego".

Foto por Alexandre Hergott/Open 6ème Sens

Sofia Kenin (Ranking de final de año: 14 || Ranking actual: 4)

Cuando wtatennis.com se encontró con Sofia Kenin al final de su innovadora temporada 2019, fue la jugadora con la mayor cantidad de victorias en pista dura, se ubicó en el Top 20 y había levantado tres trofeos al acabar el año. Estaba claro que estaba en ascenso sin techo a la vista, pero nadie se imaginaba cuán alto subiría en enero.

Lee más: "Me han pasado por alto pero he demostrado que están equivocados" - Kenin

Kenin registró un inicio discreto de la temporada y se mantuvo fuera del radar en Melbourne, escabulléndose en el cuadro sin haber perdido un set en las semifinales. Ahí es donde Kenin finalmente explotó a la vanguardia, enfrentándose a la estrella australiana Ashleigh Barty frente a un público oscilante por un lugar en la final. La estadounidense eliminó a la favorita de casa en dos sets y lo respaldó con una victoria por remontada contra Garbine Muguruza para reclamar su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia, entrando en el Top 10 de la WTA en el proceso.

Las campanas de alarma sonaron durante el Swing de Oriente Medio después de que Kenin se quedó sin victorias en Dubai y Doha, pero en lugar de tomarse un tiempo libre, regresó directamente a la competición y voló directamente a Francia para la primera edición del Open 6ème Sens inaugural - Métropole de Lyon.

"Tuve dos derrotas difíciles [en Dubai y Doha] pero sabía que necesitaba reagruparme, y estoy muy feliz de haberlo ganado", dijo Kenin después de reclamar el título. "Cada partido fue cerrado y tuve que pelear realmente, cada jugador que jugué peleó duro contra mí y pude jugar mi juego, lo cual fue bueno".

"Estoy feliz de haber venido aquí, fue una buena decisión de mi parte".

Foto por Jimmie48 Photography/WTA

Ons Jabeur (Ranking de fin de año: 77 || Ranking actual: 39)

Otra jugadora que se inclinó por el éxito después de un abrasador 2019, Ons Jabeur aceleró en el momento justo para pasar desapercibida a héroe regional casi de la noche a la mañana.

Después de ser homenajeada en los Premios de la Mujer Árabe del Año durante la temporada baja, Jabeur comenzó la temporada 2020 bajo la mirada expectante de una región ansiosa por una campeona. La tunecina ciertamente no decepcionó, armando una carrera impresionante en Melbourne para convertirse en la primera mujer árabe en llegar a cuartos de final de Grand Slam. En el camino, eliminó a la cabeza de serie No. 12 Johanna Konta, remontó en un enfrentamiento contra Caroline García, envió a Caroline Wozniacki a la su retiro y derribó a la cuarto finalista del US Open Wang Qiang, la cabeza de serie No.27, antes de caer ante la eventual campeona Sofía Kenin en los últimos ocho.

Pero aún más importante que esas victorias que llamaron la atención fue la nueva mentalidad y autoconfianza de Jabeur. Un ejemplo perfecto de su nueva mentalidad surgió después de la derrota de la tunecina contra Simona Halep en Dubai, donde estaba amargamente decepcionada de sí misma a pesar de llevar a la ex No. 1 del mundo a tres sets, y ganarse los corazones de los fans del tenis de todo el mundo.

“

Si fuera el año pasado, probablemente estaría feliz porque hice tres sets contra Simona Halep", dijo a la prensa en Dubai. “Ahora estoy más enfadada porque no gané el partido. Sé que podría haberlo hecho. Sé que tenía el nivel para hacerlo.

Jabeur se llevó esas lecciones al Qatar Total Open, donde pasó de ganar su primer partido en siete participaciones a alcanzar su primer cuartos de final de la WTA en el Medio Oriente. Ahora es la mujer árabe mejor clasificada de la historia, actualmente sentada en el puesto número 39 de su carrera.

"Estoy realmente contenta de haber dado el ejemplo aquí", dijo Jabeur. "Solo estoy enviando el mensaje de que nada es imposible y que pueden lograr cualquier cosa, ya sea en el deporte o en cualquier otro nivel".

"... Espero ver muchas otras mujeres creciendo en el tenis, sobre todo en Túnez o en el mundo árabe y África", agregó. "Significaría mucho para mí y estoy feliz de compartir mi experiencia algún día y luego ayudar a esta generación joven".

Leonie Kung, a 19-year-old qualifier, is into the semis in just her second WTA Tour main draw after defeating WTA World No.27 Wang Qiang in three sets.

Leonie Kung (Ranking de final de año: 330 || Ranking actual : 155)

La adolescente suiza Leonie Kung pasó su temporada 2019 recortando más de 200 puntos de su clasificación en la WTA, terminando el año en el puesto número 330 del mundo y con un título de la ITF en W15 Antalya.

¿La próxima final de 19 años? Una trayectoria deslumbrante desde la fase previa hasta la final del GSB Thailand Open presentado por E @ en Hua Hin.

Compitiendo en solo el segundo cuadro principal de la WTA de su carrera, y nunca habiendo ganado un partido a ese nivel, Kung derribó al No. 7, Lin Zhu, a la No. 3 Wang Qiang-cuartofinalista del US Open, y a la No. 8, Nao Hibino en ruta hacia la final de Hua Hin, donde cayó ante una en forma cabeza de serie número 5 Magda Linette.

“This is like a dream come true,” Kung said. “I would have never thought that I would come here, make it through qualies, and then make it to finals of my first WTA [tournament] — it’s just an unbelievable run and I’m so, so happy.”

As a result, Kung has soared to a new career-high ranking of World No.155, which will surely open doors for the former Junior Wimbledon finalist as she navigates the transition to the professional circuit.

Foto por Getty Images

Leylah Fernandez ( Ranking de final de año: 209 || Ranking actual: 118)

Leylah Fernández, de 17 años, es la última de una ola de jóvenes canadienses emocionantes listas para tomar el tenis por asalto. Mientras que la recién llegada del año del año pasado, Bianca Andresscu, venció a todas en su camino y levantó el trofeo en el US Open, Fernández pasó su propio 2019 ganando más de 200 puntos en la clasificación y levantando el trofeo junior del Abierto de Francia.

A principios de esta temporada, Fernández ya estaba mostrando signos de que estaba lista para las grandes etapas. Se clasificó para su primer cuadro principal de Grand Slam en el Abierto de Australia, un año después de llegar a la final Junior allí, para finalmente romper en el Top 200, y lo respaldó con una victoria que aumentó la confianza sobre Belinda Bencic para su primera victoria en el Top 10.

Last night was magical! 💫 I’m grateful for all of your support this week. Focused and ready for finals tonight! SEMIFINALS ✅



¡Anoche fue mágico! 💫 Estoy agradecida por todo su apoyo esta semana. ¡Centrada y lista para la final esta noche! SEMIFINALES #amt2020 @AbiertoTelcel pic.twitter.com/5yLP1Fvkdo — leylahfernandez (@leylahfernandez) February 29, 2020

Ella tomó todo ese impulso en Acapulco, donde hizo una carrera emocionante a la final del Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Una wildcard en la fase previa, Fernández se abrió camino en su quinto cuadro principal de la WTA de su carrera, y pasó a aturdir a la cabeza de serie número 8, Nao Hibino, en la segunda ronda. Detuvo el cuento de hadas de la favorita local Renata Zarazua en las semifinales, antes de caer ante una resurgente Heather Watson en la final. Ella pasó a los cuartos de final en Monterrey, y actualmente se encuentra en el ranking más alto de su carrera en el número 118.

"Creo en mí misma y creo que lo que estoy haciendo hasta ahora me ayudará en el futuro", dijo Fernández a wtatennis.com durante la pretemporada.

"Con el ranking subiendo, eso es solo una ventaja ... Me da mucha confianza de que estoy en el camino correcto y puedo seguir yendo aún más".