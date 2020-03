INDIAN WELLS, CA, USA - "Toda mi vida, he necesitado un poco más de tiempo para todo", se ríe con ironía Magda Linette mientras reflexiona sobre cómo ha jugado el mejor tenis de su carrera a los 28 años.

Recientemente, en junio, Linette ocupó el puesto número 96 del mundo, pero una cambio en su forma la han visto recoger sus dos primeros títulos de la WTA (en el Bronx en agosto pasado y Hua Hin en febrero), así como una carrera hacia Seúl final en septiembre, la llevó al ranking más alto de su carrera al No.33 del mundo hace dos semanas. En Hua Hin, también se llevó otro premio que en el pasado a menudo se iba a Polonia, llevándose el Golpe del mes la WTA, el antiguo territorio de la ex No. 2 del mundo Agnieszka Radwanska, con un golpe de derecha espectacular al ángulo en la segunda ronda de Hua Hin. "¡No sé cómo ocurrió ese tiro en absoluto!" dijo riendo.

February 2020 Shot of the Month: Magda Linette

El trampolín más obvio para su dramática mejora fue su decisión de contratar al británico Mark Gellard como su entrenador principal en junio de 2018. "Tenía ideas realmente geniales para mi tenis y tenemos un carácter muy similares: no somos personas muy positivas, tardamos en abrirnos, pero pensamos lógicamente y nos gustan muchos números ", explica Linette, a quien le gusta desglosar las estadísticas de SAP sobre sus oponentes mientras se prepara para los partidos.

"Cuando alguien me dice cosas, quiero datos reales", afirma. "Mark entiende que no es que no confíe en él, pero cuando veo los números me siento más tranquila y puedo trabajar mejor. Y él puede explicar las cosas más lógicamente con los datos. Los números no son todos útiles, para ser justa, y también es una habilidad interpretarlos. A veces sientes que no tienes suficiente para contarlo todo, algunos patrones no son visibles, depende mucho de contra quién juegues y cómo te sientas, pero se está volviendo realmente interesante ahora con

El trampolín más obvio para su dramática mejora fue su decisión de contratar al británico Mark Gellard como su entrenador principal en junio de 2018. "Tenía ideas realmente geniales para mi tenis y tenemos personajes muy similares: no somos personas muy positivas, nosotros ambos toman tiempo para abrirse, pero pensamos lógicamente y nos gustan muchos números ", explica Linette, a quien le gusta desglosar las estadísticas de SAP sobre sus oponentes mientras se prepara para los partidos.

"Cuando alguien me dice cosas, quiero datos reales", afirma. "Mark entiende que no es que no confíe en él, pero cuando veo los números me siento más tranquilo y puedo trabajar mejor. Y él puede explicar las cosas más lógicamente con los datos. Los números no son todos útiles, para ser es justo, y también es una habilidad interpretarlos. A veces sientes que no tienes suficiente para contarlo todo, algunos patrones no son visibles, depende mucho de a quién juegues y cómo te sientas, pero se está volviendo realmente interesante ahora con SAP".

Pero la nativa de Poznan, que entró en el Top 100 en abril de 2015 pero tardó casi cinco años en alcanzar el Top 50, está igualmente interesada en enfatizar que las raíces de su aumento actual se remontan mucho más atrás: desarrollar su juego a la sombra de las hermanas Radwanska en Polonia con poco apoyo institucional, a su decisión de hacer de Guangzhou su base de entrenamiento en 2014, y su relación personal y profesional con Izo Zunic, su antiguo entrenador y actual novio.

"El trabajo que hice con Izo fue absolutamente crucial", dice Linette, quien comenzó a trabajar con Zunic en 2013, con firmeza. "Me llevó de casi el No.290 del mundo al No.55 del mundo, así que eso fue mucho trabajo y muchos sacrificios de él. A ese nivel no tienes mucho dinero, así que durante casi un año realmente no podía pagarle a diario, por lo que sus sacrificios fueron realmente importantes para mí y mi carrera; sin Izo no sé si podría haberlo logrado, y sin él no habría conocido a Mark y tuve la oportunidad de tener a un gran entrenador ".

La asociación de Linette con Zunic se volvería más complicada en 2018, cuando también comenzaron una relación fuera de la pista. "Cuando comenzamos, dijimos, si queremos ser una pareja no hay forma de que podamos continuar con el entrenamiento", recuerda Linette. "Desde el principio supimos que necesitábamos separarlo". Sin embargo, esto necesitaría algo de tiempo para resolver, y Linette le da crédito a Zunic por finalmente cortar el cordón decisivamente dando un paso atrás, y colocando a Gellard adelante como su propio reemplazo. "Izo se preocupó demasiado por nuestra relación fuera de la pista como para perderla debido al tenis", dice ella. "Su coraje de alejarse para ser mi compañero de vida y dejar que Mark liderara fue una gran parte de esto. Ahora tengo paz. Estoy muy feliz fuera de la pista, tengo una estrella como Izo que siempre está detrás de mí en cada situación, así que realmente puedo escuchar a Mark, seguir sus consejos y centrarme en el tenis".

Y cuando es necesario, Zunic todavía está allí para inyectar algo de positividad. Linette se describe a sí misma como "una realista, que a veces no es genial en el mundo del deporte", pero que le ayuda a vibrar con el Gellard de ideas afines, y cuando dice que Zunic "siempre ve el mejor lado, a través de lentes color rosa - todo y todos son maravillosos ", es con la leve sospecha natural del pesimista del optimista. Sin embargo, ella admite: "A veces necesito que me muestre cosas del lado positivo".

Ayudó a que Linette y Gellard ya se conocieran durante varios años a través de la Academia Star de Alan Ma en Guangzhou, donde se entrenó desde 2014, convirtiéndose en una rara jugadora occidental que elige establecer su base en China. No es que Linette lo haya visto como una decisión difícil, sino que fue una oportunidad que se le presentó cuando se le acabaron las opciones. "Literalmente no tenía a dónde ir durante el swing chino y me faltaba mucho dinero", dice. "Fueron generosos para ayudarme con un trato bastante bueno. Fui preparada durante un par de semanas, solo entre torneos, y luego decidí ir a la pretemporada porque realmente me gustó. Me gustaron las chicas - (Zheng) Saisai , Zarina (Diyas), en ese momento Peng Shuai, y fue realmente obvio".

Al principio, recuerda, el aislamiento geográfico fue "mentalmente difícil", pero incluso esto demostró tener una ventaja. "Realmente podría concentrarme en mi entreno, mi tenis, solo ir y hacer mi trabajo. En casa tienes distracciones y cosas que hacer; en China tenía todo preparado y no tenía que preocuparme. Y encontré mi camino más tiempo cuanto más me quedaba, conocía a la gente, cómo moverme, a dónde ir, a quién preguntar, cómo pasar mi tiempo. Y estamos ubicados en un hotel de cinco estrellas, ¡así que la comida era increíble! "

Como resultado, Linette ahora es una ávida fanática del karaoke: "Oh, Dios mío, me encanta; tengo demasiadas para elegir una canción favorita pero soy realmente horrible, es doloroso para la gente que me escucha pero a mí realmente me encanta ", y una jugadora que desde entonces ha registrado resultados excelentes en Asia, con tres de sus cuatro finales de la WTA en Japón, Corea del Sur y Tailandia. "Estoy acostumbrada a la comida, las temperaturas porque entrenamos en Guangzhou, donde hay bastante humedad y hace bastante calor, definitivamente me ayuda", dice ella. "También entreno con muchas jugadoras asiáticas, y creo que mi juego encaja bien aquí, porque soy más un contragolpeadora".

Linette también intentó aprender chino en su segundo año en la academia: "La gramática es bastante fácil, pero memorizar todo el vocabulario es muy difícil, y para pronunciarlo, realmente necesitas a alguien que te ayude porque crees que suena bien pero realmente no lo haces bien" - pero esto tuvo que dar paso a otro compromiso académico preexistente que ella había esperado años para comenzar. Actualmente trabajando para obtener un título en administración de empresas con graduado en comunicaciones, marketing y gestión deportiva, que persigue a través de la asociación de la WTA con Indiana University East, Linette tiene un año más hasta que se gradúe. "Quería comenzar dos o tres años antes, pero no podía pagarlo", dice ella. "Y realmente no había ningún programa on-line en Polonia cuando me gradué de la escuela secundaria. Una vez que llegué al Top 100 y enderecé mis asuntos financieros y pude pagar a mis entrenadores, entonces pensé que era el momento de comenzar ".

Linette, cuyo padre Tomasz es entrenador de tenis y cuya madre Beata cuida a los alumnos de un internado, no proviene de una familia rica y nunca ha tenido mucho dinero familiar para respaldarla. "Han tenido algunos problemas financieros, así que estoy muy contenta de que hayan decidido que el tenis era importante para mí y de que pusieron el poco dinero que tenían para mi carrera", dice, algo por lo que todavía está "increíblemente agradecida".

Además, el apoyo institucional rara vez se ha recibido en Polonia: incluso ahora, la jugadora polaca mejor clasificada del undo dice que se siente anónima en casa: "Realmente no me siento como la número 1 en mi país". "No creo que la gente hable mucho de mí porque mis resultados todavía están muy lejos de lo que Agnieszka estaba logrando en ese momento, y nuestro país no tiene demasiada ayuda del gobierno para el tenis, lo guardan para [ deportes] pueden decir que tienen sus propios campeones de Europa o del mundo ".

Esto, así como las pocas oportunidades a nivel internacional como los wildcards que ofrecen las jugadoras polacos en comparación con las respaldadas por federaciones más poderosas, tiene un efecto decisivo sobre por qué competidores como Linette pueden ser personas que se desarrollen más tarde. "Tienes un punto de partida diferente, pero te miden con las mismas medidas que todos los demás", dice ella. "Entonces quizás es por eso que lleva mucho más tiempo, especialmente para algunas jugadoras que físicamente no son tan fuertes y necesitan entrenamientos mucho más duros y algunos especialistas realmente buenos. Quizás [la falta de apoyo] nos hace más duras, pero por otro lado nos quita el tiempo en comparación con otras jugadoras ".

Sin embargo, por estas razones, la determinación de Linette nunca flaqueó. "Siempre he estado súper desesperada", dice ella. Arar su propio camino ha hecho que Linette sea autosuficiente y esté al mando, incluso ahora, ella se hace cargo de la organización de su carrera, desde hacer sus propios impuestos hasta reservar vuelos para ella y su equipo. Ahora, eso está dando sus frutos ya que maximiza su habilidad en cada área de su vida.