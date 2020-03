View this post on Instagram

Доброе утро! Отвлечемся от данной ситуации в мире. Давайте сегодня позаботимся о воде. Сегодня 22 марта Всемирный день воды, учрежденный ООН для того, чтобы привлечь внимание всех к экологической проблеме #1 в мире! Только вместе мы сможем изменить ситуацию и начать бережнее относиться к нехватке водных ресурсов. Я поддерживаю @yulia.enhel в том, чтобы рассказать как можно большему числу людей о способах сохранения запасов пресной воды для будущих поколений! Узнайте больше на @enhel_official #важнакаждая💧 Все средства от продажи продуктов #enhel будут направлены в фонд «ГАЛЧОНОК». @galchonok_fond #вода #всемирныйденьводы #здоровье #красота #екатеринамакарова Good morning! Today is world water day, established by the UN to draw everyone's attention to the #1 environmental problem in the world! Only together will we be able to change the situation and start taking more care of the lack of water resources. I support @yulia.enhel is about telling as many people as possible about ways to conserve fresh water for future generations! Learn more at @enhel_official All funds from the sale of #enhel products will be sent to the GALCHONOK Foundation. #water #healthylife