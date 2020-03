WTA Insider: ¿Cómo empezaste a jugar al tenis?

Zaniewska: Es una historia divertida. Cuando era niña tenía mucha energía. Me gustaba moverme. Mi hermano estaba patinando. Yo era la hermana pequeña y lo admiraba, así que también quería andar en patin. Mi mamá decía, oh Dios mío, ella ya juega fútbol con todos los niños, ahora esto. Estaba tratando de convencerla de que me comprara una patinete y ella decía que de ninguna manera. Después de un tiempo, finalmente la convencí. Estábamos camino a la tienda y nos encontramos con una amiga que no había visto en 15 años. Mi madre le preguntó qué estaba haciendo su hijo, y ella dijo que mi hijo juega al tenis. Entonces mi mamá me miró y dijo: "Ah, te llevaré a la pista tenis".

Así que no conseguí mi patín, me enfadé mucho en ese momento, pero sí fui a la pista y así fue como empecé. Ella consiguió el número del entrenador que estaba entrenando al hijo de su amiga y me encantó desde el primer momento. Yo tenia 10 años.

WTA Insider: ¿Qué te gustó?

Zaniewska: Estar solo en la pista. Soy responsable de todo lo que sucederá allí. Y el hecho de que podría perseguir la pelota todo el día.

Fue muy diferente porque tenía una raqueta en la mano. Solía ​​nadar y jugar fútbol. Tienes una pelota a tus pies, pero no tienes ninguna extensión. La raqueta era como una extensión del brazo. Pensé que esto es bastante extraño, pero genial al mismo tiempo.

Creo que lo más importante para mí fue el hecho de que creo que estaba gastando la mayor cantidad de energía allí. Así que estaba realmente cansada y cuando estaba cansada, también significaba que estaba tranquila más adelante. Así que todos pasaron un momento fácil en casa por las noches, lo que supongo que todos apreciaron, incluyéndome a mí (risas).

Pero pienso principalmente en el hecho de que era solo yo sola. Disfruté de los deportes de equipo, pero sentí que a veces pensaba, OK, esta persona no corre lo suficientemente rápido o algo así. Y aquí estaba yo. Si gano, gano. Si pierdo, pierdo. Todo estaba en mis manos.

Foto por Getty Images

WTA Insider: ¿En qué momento comenzó a pensar que podría ganarse la vida en el tenis?

Zaniewska: Esto fue divertido porque cuando comencé a jugar, era para mí malgastar mi energía y pasar algún tiempo haciendo otra cosa. Mi mamá siempre me dijo que lo hacías por diversión y esa también era mi perspectiva.

Entrenaba 3-4 veces a la semana hasta los 14 años, y cuando tenía 14 años era la número 3 en Tennis Europe. Entonces la federación comenzó a interesarse en mí. Empecé a ir a torneos con la federación. Y ya no era solo por diversión porque me iba bien.

Pero para mí todavía era solo por diversión. Si alguien en ese entonces dijera oye, ¿quieres ser una jugadora de tenis profesional? Yo diría que sí, eso sería bueno, pero tampoco tiene que suceder. Mis padres siempre decían que la educación era lo más importante, por lo que siempre existía este ultimátum: si obtuviera las mejores notas en la escuela, podría jugar y, si no, el tenis se terminó. Siempre lo tomé muy en serio. Lo hago porque puedo.

Cuando tenía 15 o 16 años y comencé a jugar Grand Slams junior, fue cuando lo pruebas de verdad.Estás cerca de las mejores jugadoras y yo estaba como guau, esta vida es realmente genial. Esto es algo que quiero hacer yo misma. Y fue entonces cuando comenzó a cambiar. Esta es la vida que quiero vivir.

"I feel like tennis players, especially women, they already put enough pressure on themselves. They really do. Of course sometimes they need a push. But more often than the push they need the slowdown."

WTA Insider: Como ex jugadora, ¿qué crees que aprendiste de tus ex entrenadores que pides ahora como entrenadora?

Zaniewska: Por mucho que me frustraron entonces, estoy muy agradecida por ellos ahora porque sé cómo no hacer ciertas cosas, cómo no funcionan y cómo pueden volver loca a la gente. Tan importantes como los buenos entrenadores fueron para mí, los malos entrenadores fueron igual de importantes.

¿Cómo influyó en mi forma de entrenar? Creo que como jugadora tomas y recoges cosas que estabas aprendiendo de tus entrenadores. Y luego, como entrenadora, intentas hacer lo mismo. Pero siento que no estaba prestando tanta atención a esto cuando era jugadora.

Cuando eres una jugadora, lo miras desde una perspectiva diferente. Lo miras como cómo puedo tomar lo que necesito como jugadora y eso es todo. No lo miras globalmente en absoluto. Solo al final de mi carrera, cuando ya sabía que probablemente no iba a jugar por mucho más tiempo, comencé a observar a otros entrenadores y comencé a observar a mis entrenadores conmigo y cómo trabajaban conmigo.

Ahí es cuando siento que también estaba mirando, OK, ¿qué necesito realmente de un entrenador? ¿Qué obtengo y qué no obtengo? Me hice un poco más consciente de todo. Siento que de esos últimos tres años de mi carrera, aprendí más. Y, por supuesto, de todo este tiempo que pasé después en la gira también, solo trabajando y aprendiendo.

Todavía estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo porque estoy cometiendo errores y voy a estar cometiendo errores, pienso para siempre. Y está bien, porque así es como aprendo más rápido. Y también aprendí simplemente observando a otras jugadoras con sus entrenadores o entrenadoras con sus jugadoras. Creo que puedes aprender de todas partes

"My coaching philosophy is that the best coaches don't create the best players, they create the best humans."

WTA Insider: ¿Cuál es su filosofía de entrenamiento?

Zaniewska: Mi filosofía de entrenamiento es que los mejores entrenadores no crean las mejores jugadoras, sino que crean los mejores seres umanos. Eso es realmente lo que quiero seguir durante todo el tiempo que voy a trabajar con jugadoras, ya sea en la gira o en una academia.

Creo que en general vemos a las jugadoras a veces casi como máquinas. Al igual que esta es una jugador de tenis y se supone que deben hacer un trabajo. Este factor humano se ha ido. Eso es lo que me perdí cuando era jugadora.

Siento que los tenistas, especialmente las mujeres, ya se presionan lo suficiente. Realmente lo hacen. Por supuesto, a veces necesitan un empujón. Pero más a menudo que el impulso necesitan la desaceleración. Necesitan a alguien que las aparte y les diga, oye, lo estás haciendo bien. Date un descanso, está bien.

Para mí, lo más importante es que mi jugadora sea un ser humano feliz, no necesariamente exitoso como tenista, porque siento que si ella puede ser un ser humano feliz, llegar a ser una tenista exitosa será mucho más fácil. Será mucho más gratificante para ella.

No importa tanto si será No.50 o No.5 o No.1. Sí, genial. Cuanto más lejos lleguen, mejor. Pero al mismo tiempo, eso no es lo más importante en la vida. Realmente encuentro que en la gira tienes que recordarles esto a las chicas, como, oye, el tenis no es todo lo que hay en la vida. Esa es la filosofía del coaching y de aquí vengo.

Foto por Jimmie48

WTA Insider: ¿Cómo convencer a las jugadoras para que sean menos duras con ellas mismas?

Zaniewska: Ha sido lo más desafiante para mí hasta ahora. Creo que mucho se reduce a una conversación y obviamente para una conversación debe haber confianza. En primer lugar, lo importante es tener confianza con tu jugadoray que se sientan lo suficientemente seguros como para poder abrirse y hablar sobre estas cosas. Porque estas cosas no son fáciles de hablar para nadie.

Todas queremos tener éxito. Todas queremos ser grandes y felices y todas queremos que la gente nos perciba de esta manera. Eso sería perfecto. Y para abrirse y ser vulnerable y hablar sobre cosas que quizás no enorgullecen a la gente como, ya sabes, tener la vida "perfecta" como tenista, no es tan fácil. Así que creo que esto es lo primero para establecer eso.

Entonces se trata realmente de una conversación. Acepta algunas conversaciones y hable sobre estos temas cada vez que surjan o aliéntelas a hablar sobre el tema también. No tiene que ser conmigo. También puede estar con sus amigos o su familia, quien sea que esté cerca de ellos. No necesito saber todo sobre su vida. Ni siquiera quiero saber (risas).

Pero para mí es importante que sepan que estoy allí para ellas si necesitan algo. Y eso no solo significa que está en la pista de tenis, sino que también fuera de ella.

Si las miras como seres humanos, entonces estas cosas, simplemente no importan tanto. No seas tan dura contigo misma, está bien. Está bien si no lo hacemos esta semana. Está bien si no lo hacemos la próxima semana. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Eso es. Al final del día, eso es todo lo que podemos hacer. Solo somos seres humanos. Todos nosotros.

Foto por Jimmie48

WTA Insider: ¿Qué es un buen día para ti como entrenadora?

Zaniewska: Creo que es un día en el que puedo ir a la pista con mi jugadora y poner el 100%, sin importar lo que pase fuera de la pista, sin importar cómo se sientan. Cien por cien no significa jugar el mejor tenis. Significa esforzarse al 100%, haciendo todo lo posible con lo que pueden controlar. Cualesquiera que sean los factores que están fuera de su control, simplemente no se molestan.

A veces pienso que es mejor cuando hay obstáculos porque si puedes superarlos, entonces sabes que el trabajo que haces es mucho más grande, como si hubieras dado muchos más pasos que en un buen día. Me encantan esos días difíciles porque siento que en esos días pueden aprender más y esto también es lo que trato de recordarles. A veces puedes tener una m ***** de semana, pero imagina cuánto puedes crecer. No puedes crecer cuando todo es perfecto. Crece, pero crece un poco. Aquí puedes crecer mucho, así que usémoslo de esta manera.

More from @szaniewska. Martic struggling with her leg and Zaniewska has some inspired words for her. #VolvoCarOpen pic.twitter.com/leBndwUxIk — WTA Insider (@WTA_insider) April 6, 2019

Así que ese es un buen día, cuando usan todo lo que tienen para mejorar ese día.

WTA Insider: Entonces, ¿qué es un mal día?

Zaniewska: Creo que no hay días malos. A veces hay días mejores y peores, pero aprendemos sobre todos ellos. Y eso es lo más importante.

"If you have good times, that's great. But there will always come a time when those results are not there. Then what? You're going to feel worse about yourself? Hell no."

WTA Insider: ¿Qué es lo más importante que has aprendido como entrenadora?

Zaniewska: Aprendí esto como jugadora, que el tenis no es la vida y es muy importante que lo comprendamos porque podemos quedarnos atrapados en esto. Las jugadoaes pueden, pero los entrenadores también pueden. Créeme, he estado en lugares donde, ya sabes, como el año pasado con Petra [Martic], ella estaba muy bien y yo también me estaba absorbiendo en esto.

Tuve que pensar para mí misma esperar un segundo. No estás aquí para esto. No te metas en esto. Has pasado por esto como jugadora. No hay necesidad de volver a pasar por esto, ¿sabes?

Si tienes buenos momentos, eso es genial. Pero siempre llegará un momento en que esos resultados no estén allí. ¿Y que? ¿Te vas a sentir peor contigo misma? Diablos no, no quieres eso.

El tenis es solo una parte de la vida. Es algo que me apasiona y me encanta hacer. Pero no es todo. Hay mucho más y muchas cosas más importantes y es importante que viva de acuerdo con las cosas que son importantes para mí. Y sí, el tenis es una de ellas. Pero como dije, al final del día es solo el trabajo. Puede ser un estilo de vida, pero es un trabajo al final del día. Quizás no todos tengan un problema con eso, no lo sé. Pero hasta donde puedo ver, especialmente en el tenis femenino porque aquí es donde estoy, allí está. Está sucediendo.

Así que me gustaría que la gente lo entienda más, que hay más en la vida que solo esto. Está bien perder. Está bien. No cambia nada de ti. Lo único realmente importante es que salimos y amamos lo que hacemos y hacemos nuestro mejor esfuerzo todos los días porque entonces estás en una buena forma de ser un ser humano feliz.

WTA Insider: ¿Qué es lo que más disfrutas de ser entrenadora en el WTA Tour?

Zaniewska: ¿Qué hay para no disfrutar? Estás en los mejores torneos del mundo, te cuidan como si fueras una princesa.

Sinceramente, disfruto de todo. No creo que haya nada de qué quejarse porque, como dije, estos son los mejores torneos del mundo. En nuestro campo, estamos en la cima de la cima. Las condiciones en las que nos entrenamos, en las que nos quedamos, las condiciones en las que viajas, son increíbles. Y luego, con el hecho de que todos amamos lo que hacemos, creo que no hay mejor lugar para estar.

Disfruto todo. Literalmente de todo.