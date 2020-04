View this post on Instagram

We have exciting news! 🚨 This year, the #MMOPEN cannot be played on the scheduled dates, but... it can be played online! 😌 The biggest @atptour and @wta stars will square off from their homes in a unique competition. But instead of rackets, they’ll be armed with PS4 controllers! 🎮 Let’s go! 🍿#PlayAtHome . ¡Tenemos grandes noticias! Este año, el #MMOPEN no se podrá jugar en las fechas previstas, pero... ¡se jugará online! 😌 Las grandes estrellas @atptour y @wta se medirán en una competición única desde sus casas. Eso sí, cambiando la raqueta por el mando de la PS4 🎮 ¡Preparad las 🍿! #PlayAtHome