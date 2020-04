In Fed Cup Fables, wtatennis.com will look back at the most memorable ties over the past five years of Fed Cup. Continuing the countdown is France's challenging 3-2 victory over Australia in the 2019 World Group Final.

CÓMO LLEGARON AQUÍ: Dos naciones con múltiples títulos de la Copa Fed a su nombre avanzaron a la Final del Grupo Mundial una vez más en 2019, ya que Australia, siete veces ganadoras, recibiría a la dos veces campeona Francia. Sin embargo, a pesar de las historias históricas y los patrones de éxito de ambos equipos en el evento, cada equipo necesitaba luchar a través de pruebas severas para llegar al fin de semana de la final.

Después de una victoria por 3-1 en cuartos de final sobre Bélgica, el equipo francés se alineó en casa en Rouen para enfrentarse a un determinado equipo rumano. La número 2 del mundo, Simona Halep, llevó a su equipo a una ventaja de 2-1 en la semifinal, colocando a su nación a un partido de distancia de su primera final del Grupo Mundial de la Fed Cup.

Sin embargo, Francia no se desanimó y logró una excelente remontada con victorias decisivas de Pauline Parmentier y el equipo de dobles de Caroline García y Kristina Mladenovic, desvaneciendo las esperanzas de las rumanos y reservando su lugar en la Final del Grupo Mundial por primera vez desde ser finalista en 2016.

"Cada partido fue increíble", dijo el capitán francés Julien Benneteau, después de la eliminatoria. "La final será un gran desafío para nosotros, sin nada que perder", continuó. "Pero ahora tendremos una buena noche".

El camino de Australia hacia la final del Grupo Mundial había sido igual de peligroso. A principios de año, el equipo Australiano, había necesitado victorias en partidos decisivos de dobles en sus partidos de cuartos de final y semifinales, obteniendo victorias por 3-2 sobre Estados Unidos en cuartos y Bielorrusia en semifinales.

"Creo que la claridad que teníamos, el plan de juego que teníamos, no nos extraviamos, nos apegamos a eso, y en los grandes momentos dimos lo mejor de nosotras", dijo la mejor australiana Ashleigh Barty, después de asociarse con Samantha Stosur para la victoria en dobles sobre Bielorrusia. "Cuando usas el verde y el oro, eso es bastante especial".

Notablemente, para cuando la final del Grupo Mundial había llegado, Barty había mejorado su clasificación desde la parte inferior del Top 10 al comienzo de la temporada hasta el No. 1 del mundo, y contaba con un registro de 4-0 en individuales y 2-0 en dobles para impulsar a su escuadrón a través de esas difíciles eliminatorias en 2019.

Por lo tanto, una final fascinante entre dos de los cuatro equipos para disputar cada competición de la Fed Cup estaba a la vista, y a medida que avanzaba el fin de semana, no decepcionó en términos de tensión.

QUE PASÓ: Con tanto en juego, el primer día de la eliminatoria en Perth fue sorprendentemente rápido. Mladenovic rápidamente colocó a las visitantes 1-0 con una victoria integral 6-1, 6-1 sobre Ajla Tomljanovic, quien estaba jugando su primer partido de la Fed Cup para Australia. Mladenovic disparó 17 ganadores más allá de Tomljanovic, quien solo sumar dos ganadores en el partido de 72 minutos.

En un comentario que presagiaba el resto del fin de semana, Mladenovic declaró en la pista después del partido que "ama este tipo de evento: cuanto mayor es la presión, más especial es el evento".

Sin embargo, la No. 1 del mundo, Barty, no se inmutó por la victoria dominante de su rival. La actual campeona de Roland Garros siguió en su propio terreno y mostró un nivel impresionante, despachando a la ex No. 4 del mundo Caroline García 6-0, 6-0, en solo 56 minutos. Barty nunca se enfrentó un punto de break hasta el 6-0, 4-0, y evitó dos oportunidades de García en ese juego para tener el doble rosco.

"No podría haber pedido un partido más perfecto", dijo Barty durante su entrevista en la pista posterior al partido. "Creo que ese es probablemente el mejor partido de tenis que he jugado en mi vida, y qué lugar para hacer eso".

Sin embargo, Barty sabía que la poderosa jugada de Mladenovic crearía dificultades en su enfrentamiento del domingo. "Ese es el desafío para mí mañana: salir e intentar sacar a [Mladenovic] de su zona de confort", continuó Barty en la pista. "Ella estaba disparando al principio [contra Tomljanovic] y se puso un poco en racha".

El domingo, Barty comenzó el día aparentemente habiendo descubierto cómo superar a Mladenovic, avanzando a una ventaja de 6-2 en su encuentro. Sin embargo, en las últimas etapas del segundo set, Mladenovic comenzó a crear exquisitos passings más allá del alcance de Barty con visión de futuro, y agarró el segundo set 6-4.

En el decisivo, Mladenovic estaba a un punto de una ventaja de 4-1, doble break, pero Barty mantuvo el rumbo y el dúo alcanzó un decisivo desempate. Fue en el breaker donde el juego agresivo de Mladenovic dio sus frutos, ya que usó servicios estelares y más habilidad en los passings para llevárselo 7-1 y reclamar su segunda victoria sobre la No. 1 del mundo en la temporada 2019.

“Cuando juegas contra la No. 1 del mundo a este nivel, no puedes fallar y regalar oportunidades", dijo Mladenovic después de lo que resultaría ser una victoria crucial para su equipo. "Seguí creyendo porque sentía que estaba luchando y dando una batalla dura, y estoy muy orgullosa de cómo seguí presionando y gané al final".

Con Francia arriba 2-1, Tomljanovic vino al rescate para el equipo local, ya que obtuvo su primera victoria de la Fed Cup para Australia con una victoria por 6-4, 7-5 sobre Pauline Parmentier. "Estoy muy contenta de haber tenido una segunda oportunidad hoy, y obtuve la victoria, nos mantuvo dentro", dijo Tomljanovic en la pista después de su gran avance.

Al igual que ambas tuvieron que hacer en las semifinales, Francia o Australia se verían obligadas a conseguir la victoria en dobles para triunfar en la eliminatoria. La alineación de García y Mladenovic contra Barty y Samantha Stosur estuvo repleta de estrellas, ya que las cuatro jugadoras eran campeonas de Grand Slam en dobles femeninos.

Al final, la pareja francesa superó un break temprano para asaltar a la victoria, ya que García y Mladenovic lograron una victoria por 6-4, 6-3 para reclamar el tercer título de la Fed Cup para Francia, y el primer trofeo para su nación desde 2003.

García y Mladenovic también exorcizaron demonios de la final del Grupo Mundial 2016, donde cayeron en el decisivo partido de dobles ante Karolina Pliskova y Barbora Strycova de la República Checa.

"Es muy emotivo compartir esto con Caro después de que hace tres años fallamos en el último paso de la eliminatoria", dijo Mladenovic mientras celebraba en la pista. "Hoy solo queríamos jugar un poco de venganza por nosotras mismas, y no se puede describir cómo nos sentimos en este momento".

LO QUE SIGNIFICÓ: "Soñé con eso a principios de año, y luego se hace realidad", dijo el capitán francés Benneteau, tras el triunfo de su equipo: García, Mladenovic, Parmentier, Alizé Cornet y Fiona Ferro. "Es impresionante".

"Sabía que si las cinco estuvieran juntas, serían capaces de lograr grandes cosas", continuó Benneteau. "Era mi objetivo principal desde el comienzo del año, les dije y estuvieron de acuerdo con eso. Luego es su decisión, su decisión de estar aquí, 100 por cien dedicadas al equipo francés para un objetivo al final: levantar la Fed Cup. Y sucedió y estoy muy orgulloso de ellas".

Para Mladenovic en particular, demostró que su profeso amor por la presión era una declaración de hechos, ya que la amenaza de individuales y dobles ganó sus tres partidos durante el fin de semana.

"Ganarlo así con Caro, es como si estuviera escrito", dijo Mladenovic, después de la eliminatoria. “Fue el destino. Es una gran historia".

"Está anclado en mí, es mi personalidad, mi mente, mi actitud, mi pasión por el tenis y la pelea", agregó Mladenovic. "Cuanto más difícil es, más trabajo".

A partir de abril de 2020, Francia actualmente se encuentra en la cima de la clasificación de la Fed Cup, como la reinantes campeonas.