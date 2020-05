Petra Kvitova ha ganado 27 títulos y dos Grand Slams en su carrera, pero su agotadora final del Mutua Madrid Open 2018 contra Kiki Bertens se destaca como uno de los mejores partidos que haya jugado.

"¡Esa victoria fue algo muy especial para mí, estaba tan agotada!" Kvitova dijo en My Performance 360, recordando el thriller de tres sets que terminó con una victoria de 7-6 (6), 4-6, 6-3 a su favor, y la convirtió en la primera en ganar Madrid tres veces.

Kvitova apareció recientemente en My Performance 360, una nueva serie de videos de la WTA en asociación con SAP que les pide a las jugadoras que cuenten la historia interna de algunas de sus mayores victorias, mientras se basan en entrenadores, estadísticas y más para ver el panorama completo.

Petra Kvitova on My Performance 360 Foto por WTA

Leading up to the 2018 Madrid final, Kvitova had already lifted trophies in St. Petersburg and Doha, and had just completed a fairy tale week in Prague that saw the Czech player be crowned in front of her home fans. But there was no time to celebrate.

“I had won Prague the week before, and straight after the final, I flew to Madrid,” Kvitova revealed.

Between Prague and Madrid, Kvitova had contested 11 matches in 13 days - and exhaustion had long set in by the day of the final at Madrid’s Caja Magica.

“Before the match I was sleeping, like 20 or 30 minutes before I came onto the court,” Kvitova recalled.

"Esto fue muy difícil mentalmente, porque [Bertens] lo tenía todo, cuando no podía ponerle un poco más de energía".

Kvitova también desglosó su estrategia para ganar los puntos más grandes del partido y explicó cómo se recuperó después de perder el segundo set, enviándolas a un decisivo, lo que significó aún más tenis para Kvitova.

"Traté de jugar más con su revés, pensé que probablemente era lo mejor que podía hacer", dijo, hablando a través de un punto crucial en el tercer set.

“Estaba corriendo de lado a lado, y esta fue la derecha que realmente me ayudó. En la carrera, hice un tiro cruzado de derecha que fue un ganador. Esto realmente me ayudó. ¡Esto me salvó, también ahorró algo de energía! añadió riendo.

"I know I missed this event last year, but it's made it sweeter to be standing with the trophy." - @MutuaMadridOpen champion @Petra_Kvitova pic.twitter.com/Ju5zVV7DEN — wta (@WTA) May 12, 2018

Kvitova también se sinceró en un momento bajo mental durante el partido: en lo profundo del tercer set, con su agotamiento visible para que todos en la Caja Mágica lo vean, la jugadora checa no sentía que le quedara nada en el depósito.

"Recuerdo que durante el partido llamé a mi entrenador a la pista y dije: no puedo hacerlo más, estoy tan agotada". No puedo moverme, no puedo respirar, no puedo hacer nada", recordó Kvitova.

“Y todavía podía ganarlo de alguna manera. Esto fue muy, muy especial para mí, lo que me dio mucha confianza".

Eso es lo que hizo que la victoria fuera tan dulce, explicó, y la reacción silenciosa y emocional de Kvitova después del partido mostró cuán profundo tuvo que luchar para reclamar su tercera corona del Mutua Madrid Open.

“Fue uno de los mejores partidos que jugué, no solo en lo que respecta al tenis, sino todo. Mental, físicamente, todo ".