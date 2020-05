ROMA, Italia - Cuando se le preguntó por su recuerdo favorito del cuarteto - Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Roberta Vinci y Sara Errani - quien llevó la bandera italiana a la cima del WTA Tour durante más de una década, el director del torneo Internazionali BNL d'Italia y ex capitán de la Fed Cup Sergio Palmieri se queda momentáneamente sin palabras.

"¡Demasiados, demasiados!" dijo riendo. Sin embargo, lo que viene a la mente primero es inesperado pero apropiado. "En 2010, Pennetta y Schiavone, porque eran las mayores, decidieron hacer una broma a Vinci y Errani durante una eliminatoria de la Fed Cup en Jarkov, Ucrania. Normalmente, todas las noches iban a jugar a las cartas después de la cena. Esta vez , me pidieron que buscara una stripper, lo llevara a la habitación del hotel y dijera que quería un autógrafo. Tuve que pedir ayuda a las chicas ucranianas, pero encontré la stripper, y esa noche fue inolvidable. Hubo incluso un video, tomado por Pennetta, por supuesto, no podemos mostrarlo, pero las he amenazado muchas, muchas veces: ¡Si no te portas bien, envío el video a la prensa! "

Es una anécdota que parece totalmente de carácter para un escuadrón cuya sinceridad y amistad les ganó tantos admiradores como su talento y sus logros. Hace dos años, esto se confirmó en medio de escenas emotivas en el Foro Itálico cuando una multitud abarrotada y apasionada le dio a Vinci una buena despedida después del último partido de la carrera del ex finalista del US Open. Vinci había anunciado su intención de retirarse frente a sus fans locales seis meses antes, pero todavía estaba abrumada por las lágrimas de alegría cuando los fans mostraban carteles que decían "Grazie Roby", un montaje de los mejores momentos de su carrera se mostró en una pantalla grande y Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis, le regaló un ramo de 21 rosas, una por cada año de su gran carrera.

Roberta Vinci thanks fans during her 2018 Rome farewell ceremony. Foto por Getty

La ceremonia pudo haber celebrado específicamente a Vinci, pero en efecto abrió el telón de una era dorada del tenis italiano, una que los fans aún más por su carácter inesperado. La década y media anterior había visto a Vinci y sus compatriotas Francesca Schiavone, Flavia Pennetta y Sara Errani florecer lenta pero seguramente en figuras destacadas del deporte, jugadoras adorados por el público de todo el mundo tanto por el estilo que cada una trajo a la pista como por sus resultados. Pero cuando Vinci se despidió en mayo de 2018, Pennetta ya había pasado dos años retirada y Schiavone estaba a solo unos meses de confirmar la suya en el US Open ese año. Errani es el único miembro del cuarteto que sigue activo, pero no ha sido clasificada dentro del Top 50 desde 2017.

Sin embargo, durante mucho tiempo hicieron que el tenis no solo fuera italiano sino que todo el deporte fuera glorioso. "Las llamo nuestras Fab Four", dice el peridosita de OkTennis.it Diego Barbiani.dice el periodista de OkTennis.it Diego Barbiani. "Todo lo que hicieron por el tenis italiano fue increíble". Cada una de ellas alcanzó al menos una final de Grand Slam tanto en individuales como en dobles: Schiavone y Pennetta levantaron los trofeos de individuales en Roland Garros 2010 y el US Open 2015 respectivamente; y mientras Errani y Vinci cayeron en el obstáculo final de Roland Garros 2012 y el US Open 2015, este último la primera gran final de toda Italia en la Era Abierta, comprendieron una asociación formidable que obtuvo el Grand Slam de Carrera, y cinco coronas de Grand Slam en total, en dobles entre 2012 y 2014. Los cuatro alcanzaron el Top 10 en ambas disciplinas.

"El impacto más importante fue cuando Francesca ganó Roland Garros", dice Palmieri. "Esto fue como una explosión. Muchas personas vieron su partido en la televisión, y muchas de esas personas nunca antes habían visto tenis. Todas la reconocieron como una persona muy singular". Federica Cocchi, periodista de la Gazzetta Dello Sport de Italia, está de acuerdo. "Todos conocían a 'Schiavo'", dice ella. "Se hizo tan popular, invitada en todos los programas de televisión. La gente que era de de tenis finalmente la conocía".

El triunfo de Schiavone también hizo que la pelota rodara en términos de una cobertura más generalizada: el canal de televisión SuperTennis ganó los derechos para transmitir eventos WTA Premier en 2013 y se ha expandido constantemente desde entonces, dice Barbiani: "Esto puso el juego femenino en el centro de atención junto con el masculino".

Un año antes de la explosión de Schiavone, Pennetta se había convertido en la primera jugadora italiana en clasificarse dentro del Top 10, y también había logrado cierta atención cruzada. "Ella era la 'top model'", dice Cocchi. "Siempre en portadas de revistas, y a menudo asistía a desfiles de moda". Su victoria en el US Open podría haber marcado el final de su carrera (Pennetta anunció su retiro durante la ceremonia de trofeos), pero como resultado su celebridad continuó en alza. "Después de que anunció su intención de dejar de jugar, todos esperaban que cambiara de opinión", recuerda Cocchi.

Fue una nueva celebración emocionante en Roma al año siguiente. "En el Foro Itálico, se hizo real", dice Cocchi. "Francesca hizo un discurso emotivo, todos dentro y fuera de la pista lloraron. Entonces Fabio [Fognini, el entonces prometido de Pennetta] llegó con un enorme ramo de rosas rojas, ¡un cuento de hadas!"

Francesca Schiavone congratulates Flavia Pennetta during Pennetta's farewell ceremony at Rome 2016. Foto por Getty

The quartet's success was all the more notable for being unexpected. All four were late bloomers in the game: Schiavone became a Grand Slam champion at the age of 29, and played the best tennis of her career over the next two years; Pennetta became the oldest first-time major winner in the Open Era at the age of 33, and her US Open clash with childhood friend Vinci is the oldest Grand Slam final in terms of combined age in the Open Era. Vinci would go on to break the Top 10 a few months later, the week she turned 33. By comparison, Errani - who reached the Roland Garros final and cracked the Top 10 at the age of 25 - was a veritable prodigy.

"When an athlete becomes a champion you have many, many people saying, oh, I knew that, I said that," states Palmieri. "In reality we had some expectations of Pennetta and Vinci - but everybody said they played great tennis, but they were not great athletes. Schiavone, though, nobody believed in Italy that she could become a champion. And Errani, forget it!"

For Cocchi, the reasons for their late development are societal. "In Italy, it's difficult to find very young winning players," she says. "Maybe it's a matter of culture - we're always 'babies' for our mommies. And the fact that school and sport are never on the same level in Italy means that first you have to study, and only then you have time to play."

Barbiani, meanwhile, ascribes their late peaks to their game styles. "They didn't play power tennis," he says. "They had more things to put together, so the process of maturation was longer than for other players. Not every one of them was expected to be at the top, so that's also another thing that comes with experience, smart tennis and the ability to get out of situations that are difficult."

Sara Errani, Francesca Schiavone, Flavia Pennetta and Roberta Vinci attend the Chiambretti Night TV show after winning the 2009 Fed Cup. Foto por Getty

Pero aunque las cuatro podrían describirse en general como jugadoras elegantes que florecieron tardíamente, cada una aportó su propio giro fundamentalmente único al juego. "Eran personas totalmente diferentes, cada una de ellas trayendo un ingrediente diferente que hizo una muy buena receta", dice Cocchi. "Francesca la capitana, una gran luchadora con un tenis muy atlético; Flavia la 'dama', un personaje muy fuerte y muy concentrado". Las cualidades de lucha de Schiavone serían más evidentes en sus victorias en dos de los seis partidos más largos de la Era Abierta, ambos sobre Svetlana Kuznetsova en la etapa de Grand Slam: su victoria en la cuarta ronda por 6-4, 1-6, 16-14 en el Abierto de Australia 2011 (en cuatro horas y 44 minutos) y el triunfo por 6-7 (11), 7-5, 10-8 en la segunda ronda de Roland Garros 2015 fueron dos obras maestras de voluntad y arte, resistencia y estilo.

Barbiani está de acuerdo: "Vinci fue probablemente la mejor en términos de estilo clásico, Kvitova dijo que tenía el mejor golpe cortado del circuito después de perder ante ella en Wuhan 2015, mientras que Schiavone era más una jugadora de toda la pista; la mayoría de las veces cuando yo la veía jugar, tenía el apoyo del público debido al tipo de golpes que puedo lanzar en la pista, como el tweener en Nueva York [contra Alona Bondarenko en el US Open de 2010.] El revés de Pennetta fue un golpe increíble, y Errani jugó más tenis defensivo, pero la forma en que pudo salir de situaciones perdedoras fue increíble".

Fans hold a sign reading "You managed to make your mark in tennis but your retirement was straight to the heart" at Flavia Pennetta's farewell ceremony in Rome in 2016. Foto por Getty

Para Palmieri, su magia radicaba en una combinación de atractivo femenino con cualidades que los hacían realmente especiales. "Le dieron la idea al público que todos pueden ser campeones", dice. "Las cuatro eran bajitas, quiero decir, Pennetta era la grande, y ella solo medía 1m70, nada comparado con Sharapova, Williams, Azarenka, todas las grandes campeonas de la época. No tenían grandes físicos, no se veían como las mejores jugadoras con grandes golpes, pero realmente usaron todo lo que tenían. Fue una combinación de ser mentalmente fuerte, fuerte en la capacidad de pelear, muy inteligente en la pista, y fueron capaces de activar todas sus posibilidades. era algo realmente único porque no era solo una cosa.

"Errani realmente fue el mejor ejemplo para cualquiera que jugara tenis en Italia. ¡Todas decían que si ella puede ser tan buena, yo también puedo serlo! ¡Ella no tiene un servicio, no tiene un golpe de derecha, no tiene tiene un revés, no es muy fuerte. Pero tenía una gran cabeza, muy buenas tácticas, sabe jugar y sabe jugar contra cualquiera. Eso es algo que no veo en muchas otras tenistas. Dio el 1,000 % de su habilidad".

Aunque Schiavone y Pennetta acumularon seis cuartos de final en el Abierto de Italia entre ellas, solo Errani avanzó más, derrotando a Li Na y Jelena Jankovic en 2014 para convertirse en la primera finalista en casa desde que Raffaella Reggi levantó el trofeo en 1985, cuando el torneo se celebró en Taranto. Perdería ante Serena Williams, pero su carrera le dio a los fans locales una amplia oportunidad para mostrar su apoyo total a una heroína local, "más como un partido de fútbol", recuerda Barbiani. Pero el impacto de las jugadoras fue más profundo que los resultados de los titulares.

"Vi muchas, muchas veces un público increíble, gente volviéndose loca de izquierda a derecha", dice Barbiani. "Somos italianos y así somos. Pero no solo en individuales. En los últimos años, vi a Errani jugar con Martina Trevisan en dobles, e incluso si había caído en el ranking, las gradas estaban absolutamente llenas, y incluso había personas que intentaban colarse desde el exterior para ver sus partidos".

Roberta Vinci and Flavia Pennetta share a moment after the 2015 US Open final. Foto por Getty

En el US Open 2015, Pennetta y Vinci alcanzaron la final fue un shock significativo: ninguna de las dos estaba en el Top 20 en ese momento, pero ambos sorprendieron a jugadoras del Top 2 en las semifinales, Pennetta derrotó a Simona Halep 6-1, 6-3 y Vinci alcanzó su punto máximo desde un set en contra para detener la búsqueda de Serena Williams para el Grand Slam del año calendario en una de las mayores sorpresas de todos los tiempos. Pero una de las bellezas del tenis es que una historia que se va es simplemente el nacimiento de otra diferente, y cualquier sensación de que los resultados hubieran tenido una final decepcionante se desvaneció rápidamente en medio no solo de su significado histórico sino del conmovedor vínculo de amigas de la infancia compartiendo el mejor momento de sus carreras.

Esta camaradería fue un tema común en las carreras del cuarteto, y en ninguna parte fue más evidente que en la Fed Cup, en la que unieron fuerzas para capturar cuatro títulos entre 2006 y 2013. El último de ellos fue sellado con una victoria sobre Rusia en casa en Cagliari - y, tres años después de las travesuras ucranianas, le dio a Palmieri otro recuerdo imborrable.

"Fue una para la otra, fue realmente un equipo", recuerda. "Eran cuatro jugadoras, pero eran una. Cuando Vinci jugó el primer partido, Errani estaba en el vestuario, porque estaba jugando el siguiente. Pero Schiavone y Pennetta iban de una esquina a la otra todo el partido gritando 'Forza ¡Forza! Estaba jugando Vinci, pero era como si tuviéramos tres jugadoras en la pista al mismo tiempo. No es fácil olvidar eso".

Si bien la era dorada de las Fab Four puede haber terminado, su impacto en los fans tanto en Italia como en todo el mundo, y los recuerdos que crearon que personificaron lo mejor del deporte, no se olvidarán pronto.

Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Sara Errani and Roberta Vinci celebrate their 2009 Fed Cup final victory over the USA. Foto por Getty

EN NÚMEROS: LAS FAB FOUR DE ITALIA

Francesca Schiavone

1 título de Grand Slam (Roland Garros 2010)

1 fiinal de Grand Slam (Roland Garros 2011)

5 cuartos de final de Grand Slam QFs (Roland Garros 2001, US Open 2003, 2010, Wimbledon 2009, Abierto de Australia 2011)

7 títulos WTA (Bad Gastein 2007, Moscú 2009, Barcelona 2010, Estrasburgo 2012, Marrakech 2013, Rio de Janeiro 2016, Bogotá 2017)

Ranking más alto de su carrera: 4 (Enero 2011)

1 Final de Dobles de Grand Slam (Roland Garros 2008 con Casey Dellacqua)

Flavia Pennetta

1 título de Grand Slam (US Open 2015)

1 semifinal de Grand Slam (US Open 2013)

5 cuartos de final de Grand Slam (US Open 2008, 2009, 2011, 2014, Abierto de Australia2014)

10 títulos WTA (Sopot 2004, Bogotá 2005, Acapulco 2006, Bangkok 2007, Viña del Mar 2008, Acapulco 2008, Palermo 2009, Los Angeles 2009, Marbella 2010, Indian Wells 2014)

Ranking más alto de su carrera: 6 (Septiembre 2015)

1 título de Grand Slam de dobles (Abierto de Australia 2011 con Gisela Dulko)

2 finales de Grand Slam de dobles (US Open 2005 con Elena Dementieva, US Open 2014 con Martina Hingis)

Sara Errani

1 final de Grand Slam (Roland Garros 2012)

2 semifinales de Grand Slam (US Open 2012, Roland Garros 2013)

4 cuartos de final de Grand Slam (Abierto de Australia 2012, Roland Garros 2014-15, US Open 2014)

9 títulos WTA (Palermo 2008, Portoroz 2008, Acapulco 2012, Barcelona 2012, Budapest 2012, Palermo 2012, Acapulco 2013, Rio de Janeiro 2015, Dubai 2016)

Ranking más alto de su carrera: 5 (Mayo 2013)

5 títulos de Grand Slam de dobles (Roland Garros 2012, US Open 2012, Australian Open 2013-14, Wimbledon 2014 con Roberta Vinci)

3 finales de Grand Slam (Abierto de Australia 2012, Roland Garros 2013-14 con Roberta Vinci)

Roberta Vinci

1 final de Grand Slam (US Open 2015)

3 cuartos de final de Grand Slam (US Open 2012-13, 2016)

10 títulos WTA (Bogota 2007, Barcelona 2009, Luxemburgo 2010, Barcelona 2011, 's-Hertogenbosch 2011, Budapest 2011, Dallas 2012, Katowice 2013, Palermo 2013, San Petersburgo 2016)

Ranking más alto de su carrera: 7 (Mayo 2016)

5 títulos de Grand Slam de dobles (Roland Garros 2012, US Open 2012, Abierto de Australia 2013-14, Wimbledon 2014 con Sara Errani)

3 finales de Grand Slam (Abierto de Australia 2012, Roland Garros 2013-14 con Sara Errani)