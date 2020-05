WTA Insider: Primero, tengo que comenzar preguntándole acerca de este grupo virtual del US Open, que puso a sus ex campeonas contra la otra en una votación de los fans. Las ganaste a todas. ¿Cuál fue tu reacción a eso?

Sabatini: Sí, en realidad estaba muy sorprendida de muy buena manera (risas). Nunca esperé eso, escuchar a tanta gente votando y votándome a mi y aún recordándome, y estar al lado de todas esas grandes, grandes jugadoras. Entonces fue un gran honor.

Me trajo una gran sonrisa a mi cara porque obviamente ganar el US Open fue el mejor momento en mi carrera de tenis. Entonces, para poder recordarlo nuevamente, en realidad fue muy agradable.

after 30 years I win a title again and without leaving home 😂💪 thanks to all the fans who voted❤️ @usopen #StayHome #StaySafe https://t.co/0kXlQDsCBy — Gabriela Sabatini (@sabatinigabyok) April 13, 2020

WTA Insider: Eres una favorita de los fans y querida en la comunidad del tenis. ¿Sentiste ese amor durante tu carrera como jugadora? ¿O estabas tan encerrada que nunca se te ocurrió hasta después de tu carrera?

Sabatini: No, sentí eso y creo que también tuvo algún impacto en mí. Hubo ciertos lugares donde el público se involucraría aún más, como en Nueva York o en Italia o en Miami. Siempre fue agradable tener un poco de apoyo y siempre me sentí muy motivada por eso, porque a pesar de que estamos concentradas, todavía se escucha a público y su apoyo. Eso marcó la diferencia muchas veces para mí.

WTA Insider: ¿Qué tienen los tenistas argentinos? Hay algo en todos vosotros que hace que se suscite al público.

Sabatini: Bueno, creo que hay muchos argentinos en todo el mundo [risas].

WTA Insider: Buen punto.

Sabatini: Sí, eso es seguro. Así que creo que obtener esa ayuda motiva un poco al resto de la gente.

Pero, ya sabes, somos conocidos por ser muy ruidosos, como en la Copa Davis. Los jugadores querrían jugar en Argentina porque verías algo diferente. Se parecía más a un partido de fútbol que a un partido de tenis. Tiene que ver con eso, que venimos de muy lejos de Argentina.

No lo sé. Creo que es algo difícil de explicar a veces. Los jugadores son carismáticos y es algo que no puedes explicar pero puedes sentir.

WTA Legend: Gabriela Sabatini at 50

WTA Insider: Creciendo en Buenos Aires, ¿recuerdas el momento en que pensaste que podrías jugar al tenis profesionalmente?

Sabatini: Simplemente sucedió. La primera vez que jugué al tenis, me enamoré del juego. Ya me apasionaba mucho el juego, así que eso era todo lo que quería hacer. Recuerdo jugar en el club y luego me iba a casa y seguía jugando contra la pared. Así que estuve todo el día pensando en el tenis. Todo sucedió naturalmente.

Cuando tenía 6 años, ya comencé a tomar lecciones. La maestra ya me dijo que tenía buenos golpes. Ya eran muy naturales. Así que creo que lo tenía en mí, y también la pasión que tenía por él.

Comencé a jugar torneos cuando tenía ocho años y ya lo hice muy bien, llegué a la final de uno de mis primeros torneos. Entonces mi nivel ya era bueno. Creo que pasé por este camino poco a poco hasta que me metí en el tenis profesional sin siquiera pensarlo.

Ni siquiera tuve que pensar, ¿cuándo me convierto en profesional? Acaba de suceder. Jugué un torneo aquí, un torneo allá, y comencé a hacerlo muy bien. Entonces sucedió muy natural.

WTA Insider: ¿Recuerdas tu primer gran viaje al extranjero para jugar al tenis? Debe haber sido abrumador.

Sabatini: Creo que mi primer gran viaje fue cuando tenía 13 años. En ese momento, viajaba con Mercedes Paz, que era cuatro años mayor que yo. Teníamos el mismo entrenador, así que planeó una gira para nosotras, pero solo nosotras dos.

Recuerdo muy bien ese viaje porque estuvimos solas durante un mes. Estuvimos en Sudáfrica durante una semana y luego nos mudamos a Europa y luego nos quedamos allí durante otro mes más o menos. Nuestro entrenador llegó un mes después.

Así que solo éramos nosotras dos. Tuvimos muchos problemas, muchos problemas. Estábamos tomando el tren, perderíamos nuestras conexiones, teníamos estas bolsas enormes, tenía una infección en el oído, Mercedes perdió todo su dinero. Fuera de la pista de tenis estábamos deprimidas, pero dentro de la pista estaba muy feliz. Me olvidaría de todo.

Ese fue mi primer gran viaje donde puedo contar estas experiencias. Esa momento fue un poco difícil, pero siempre digo que fue antes y después de ese viaje, porque crecí. Ya era una persona madura después de ese viaje. Creo que ayudó mucho ser más independiente y poder lidiar con muchos problemas e incluso en la pista para ser una persona más madura.

Gabriela Sabatini and Chris Evert at Roland Garros in 1995. Foto por Getty Images

WTA Insider: Comenzaste a jugar en la gira a una edad tan temprana, jugando entre leyendas. ¿Recuerdas cuando sentiste que eras parte de la gira?

Sabatini: Sí, creo que hubo un torneo en Hilton Head, recuerdo que fue uno de mis primeros grandes torneos en el que llegué a la final. Perdí con Chris Evert. Tenía 14 años allí. Creo que después de eso comencé a sentirme parte de la gira, como si fuera una más de ellos.

WTA Insider: ¿Cómo fue esa experiencia para ti, jugar en la gira a los 14 años?

Sabatini: Creo que nunca me di cuenta de eso. Obviamente, mirando hacia atrás ahora, por supuesto que era muy, muy joven, muy pequeña. Pero en ese momento, sentí que ya había estado jugando durante tantos años que no parecía que fuera tan joven y tan pequeña. Sentí que era normal. Cuando tienes catorce años no te das cuenta. Simplemente vives el momento, estás haciendo lo que te gusta hacer, y no piensas mucho más que eso.

GALERÍA DE FOTOS:Los 10 mejores momentos de Gabriela Sabatini'

WTA Insider: ¿Cómo fue para ti tan joven enfrentarte a dos de las grandes del juego en Chris Evert y Martina Navratilova?

Sabatini: Bueno, sí, fue grande, porque recuerdo que cuando escuché sobre tenis cuando era muy pequeña, escuché esos nombres: Chris Evert, Martina Navratilova.

Cuando tuve que jugarlas, fue como un sueño. No podía creer que estaba aquí jugando contra ellas. Son la historia del tenis y de repente estoy frente a ellas. Intenté no pensar en eso y solo pensar en el juego. Pero fue realmente un sueño jugar contra ellas.

Gabriela Sabatini and Stefanie Graf during a doubles match at 1987 Roland Garros. Foto por Getty Images

WTA Insider: hablé con algunas jugadoras y periodistas antes de esta entrevista y, universalmente, todos dijeron que no encontraría a una persona en el tenis que tuviera algo malo que decir sobre tí.

Sabatini: Wow.

WTA Insider: todo el mundo habla muy bien de ti y, al mismo tiempo, has sido muy abierto sobre lo difícil que fue para ti lidiar con el lado mediático de las cosas y los aspectos públicos de ser una superestrella deportiva mundial. ¿Cómo te manejaste en el deporte, que te había dado tanto pero que también te había pedido mucho?

Sabatini: Creo que fue una de las cosas más difíciles de tratar, las cosas fuera de la pista que no tenían que ver con el tenis.

Para mí, eso fue difícil. Especialmente en Argentina, donde comencé a ser más famosa. Tendrías a los paparazzi siguiéndome. Tuve un momento difícil con eso. Un momento muy duro.

Intenté siempre no mezclar los dos. Siempre sentí que era algo muy saludable mantener las cosas separadas. Mi vida es una cosa, y siempre me sentí más cómoda manteniéndola dentro y compartiéndola con las personas que tenía a mi alrededor. Y eso es.

Entonces la otra parte, ya sabes, el tenis, puedo hablar sobre tenis. Soy una persona pública debido a mi tenis. Lo mantuve así hasta hoy, porque creo que solo tienes que separar las cosas.

Siempre me sentí más cómoda manteniendo mi vida privada para mí y no mostrándola al público. No sé, eso me pareció natural. Siempre intentas ser, primero, una persona. Siento que siempre tuve una muy buena relación con los medios, con los periodistas que cubrían el tenis en ese momento hasta hoy. Y siempre me gustó eso. Siempre me gusta ser amigable con las personas y tratar de tener una buena relación. Para mí, eso importa.

Gabriela Sabatini shares a laugh with Monica Seles during a press conference in 2015. Foto por Getty Images

WTA Insider: Entonces, ¿cómo estás dirigiendo tu energía en estos días?

Sabatini: Bueno, todavía me encanta viajar, así que sigo haciéndolo. Creo que es algo que me satisface mucho conocer nuevos lugares o para moverme todo el tiempo. Estoy viviendo en Suiza y me gusta porque Suiza se encuentra en el medio de Europa. Puedo moverme para visitar otros países.

Y luego descubrí mi pasión por el café, por el mundo del café. Tomé un curso en Suiza sobre café. Compré una buena máquina. Me gusta todo el concepto de café, es un mundo entero, buen café.

Una vez que comienzas a descubrir el buen café, el café de buena calidad, el café especial que en estos días encuentras muchos de ellos. Cuando voy a Nueva York, incluso en Argentina, en Suiza, cada vez que veo nuevos lugares para cafés especiales.

Me encanta el concepto de ir a un café. Podría quedarme por horas. Y también, me gusta preparar el café. Me gusta probar. Tengo una máquina de café y me gusta probar, probar e intentar hacer el café perfecto. Hay tantos pequeños detalles en el café que necesitas aprender. Pero aún necesito tomar más cursos. Pero me gustaría seguir mejorando y saber aún más. Pero sí, paso mucho tiempo con eso.

Y todavía tengo mis perfumes, que he estado trabajando con perfumes durante más de 30 años. Desde todos los perfumes hasta el packaging y todo.

Siempre hay cosas que me entretengo. Todavía hago muchos deportes. Corro, pedaleo, nado. Hago ejercicio todos los días. Es como si mi día no pudiera comenzar sin hacer algo de ejercicio. Siento que es mi momento para sacarlo todo y lo necesito. Me siento genial cuando lo hago.

Todavía participo en cosas con eventos deportivos con el Comité Olímpico, algunos eventos que hacen. Así que me gusta seguir involucrada con los deportes en general.

WTA Insider: ¿Hay alguna posibilidad de un Cafe Gaby?

Sabatini: Bueno, nunca se sabe [risas]. En el fondo de mi mente está ¿Por qué no? Cuando llegue el momento adecuado, podría suceder.

Gabriela Sabatini hits a backhand at the 1985 Championships at Wimbledon. Foto por Getty Images

WTA Insider: ¿Sigues siguiendo el juego de hoy?

Sabatini: Realmente disfruto viendo tenis hoy. Hay tantas jugadoras nuevas. Hay algunas que realmente me gustan, como Ashleigh Barty. Realmente me gusta la forma en que juega. Coco Gauff también es increíble. El temperamento que tiene, la mentalidad que tiene. Andreescu también, me gusta mucho su personalidad en la pista.

Creo que tenemos muchas opciones hoy. Creo que es bueno ver eso, estás viendo muchas jugadoras nuevas. Veo muchas estadounidenses, nuevas jugadoras. La última vez que vi el US Open vi a tantas chicas que nunca antes había visto. Es genial para el tenis, tener tantas jugadoras nuevas porque las generaciones están cambiando. Creo que es muy reanimador. Me gusta ver estos días mucho tenis femenino. La profundidad del nivel del tenis es fantástica.

WTA Insider: Parece que estás disfrutando de la variedad en la gira en estos días. No todo es tenis Boom-Boom.

Sabatini: Bueno, creo que eventualmente sucederá porque tarde o temprano también es el tipo de juego para vencer a esas jugadoras agresivas, ¿sabes? Creo que cambiar y mezclar el juego y dar más variedad es la forma de vencer a esas jugadoras.

Así que creo que este momento iba a llegar. Lo estamos viendo ahora. Entonces me encanta. Es genial. Me encanta ese tipo de juego.