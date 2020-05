Para mí, siempre fue Martina. Es seis años mayor que yo, pero crecimos en el mismo club de tenis, llamado Sparta, en Praga. Yo era su recogepelotas cuando había partidos de liga. Recogería pelotas de tenis para ella. Hubo partidos de liga entre los clubes y Praga siempre estuvo en la cima, por lo que jugó para nuestro club.

También jugaba en el club, y cuando buscaban niños y niñas recogepelotas, quería hacerlo, porque había otras jugadoras que también eran muy buenas, como Renata Tomanova y Regina Marsikova, que quería ver, y recoger pelotas para ellas.

Recuerdo que era demasiado tímida para acercarme a ella, pero es gracioso, porque cuando se escribió un libro sobre mí, el escritor que lo escribió hizo una entrevista con ella, y dijo que me recordaba como una niña de 12 años que tenía una gran mano para lanzarle las bolas. Pero a esa edad, era demasiado tímida para saludar, o incluso "me gusta cómo juegas".

Cuando desertó a los 18 años, estaba jugando en un torneo, el campeonato nacional de mujeres checas, ese agosto en algún lugar cerca de Praga al mismo tiempo. De repente, de un día para otro, la noticia se extendió al club que Martina había desertado, y lo recuerdo tan vívidamente.

En ese momento, estábamos en un país comunista, y me dije a mí misma, como, 'Oh, Dios mío', ya sabes, 'Ella es tan buena, y a una edad tan joven, va a superar esto'.

Cosas como no ver a sus padres, no poder regresar. Dije que ... eso fue valentía. No pensé que pudiera hacer eso. Es un recuerdo muy vívido para mí, incluso tener 12 años en ese momento.

Tardé otros cinco años hasta que llegué a la gira donde pude verla así. La veía en la televisión cuando podía, porque otra jugadora que realmente me gustaba era Evonne Goolagong, y siempre deseaba que algún día pudiera jugar, y tuve que esperar eso cinco años antes de poder hacerlo.

Hana Mandlikova in action in 1980. Foto por Getty Images

Martina y yo jugamos por primera vez en 1980. En Amelia Island, perdí contra ella en tres sets, pero realmente recuerdo nuestro segundo partido ese año, que fue en Mahwah, Nueva Jersey. Fue un torneo de la WTA justo antes del US Open, y ahí es donde la vencí por primera vez.

El día anterior [después de ganar los cuartos de final contra Dianne Balestrat de Australia], hubo un momento en el que, de repente, no podía moverme: mi pie comenzó a dolerme tanto que le dije a mi entrenador: 'No hay manera que pueda jugar mañana porque no puedo moverme ".

Finalmente, pensé: "Ve y pruébalo, porque es Martina". Has querido hacer esto por tanto tiempo. Si no puede hacerlo, siempre puedes retirarte".

Así que voy a jugar, y de un minuto a otro, mi pie estuvo bien. Eso fue algo divertido para mí, entre lo que los nervios y todo lo demás pueden hacer. Tal vez había estado esperando jugarla tanto tiempo ... ¡que ayudó!

No sé de qué se trataba, pero era raro, muy raro. Jugamos nuevamente en el US Open, como una semana después, y la vencí dos veces seguidas.

Hana Mandlikova reacts to winning the 1985 US Open against Martina Navratilova, 7–6(3), 1–6, 7–6(2). Foto por Getty Images

Our second US Open match in [the women’s final in] 1985… it was a crazy match. The first five games in the first set, everything I touched went in.

Returns of serve, half-volleys, everything. She couldn’t do anything about it. I couldn’t believe how well I was playing… but I got a little tight, and she came back all the way to a tiebreak.

In the tiebreak, I played very well again to win it, but I don’t know what happened in the second set. She went into another gear, and I maybe let up a little, and she won it, 6-1.

El tercer set, fue 3-3, 4-3 ... Rompí su saque en 5-3 para sacar para el partido y tenía un marcador de 30-0, según recuerdo, y jugó cuatro golpes increíbles para romperme. Llegamos nuevamente a 6-6, y tuve la suerte de jugar lo mejor posible para ganar el tiebreak y el partido.

El US Open de 1985 es el Grand Slam más querido y apreciado para mí. Jugué el mejor tenis de los cuatro que gané, y hasta el día de hoy, las mejores sensaciones que tengo son las que pienso en ganar ese US Open.

Hana Mandlikova and the 1985 US Open trophy. Foto por Getty Images

Los dobles no eran realmente lo mío, pero Martina y yo también pudimos jugar juntas un par de veces, y juntas, ganamos el US Open de 1989. Siempre me gustó jugar con ella en dobles.

Jugó con Pam Shriver durante tantos años y lo hicieron muy bien, ganando tantos Grand Slams, y también jugué con Wendy Turnbull, la jugadora australiana, que es una muy buena amiga mía.

Ojalá pudiéramos haber jugado más juntas porque fue muy divertido. Tener a Martina del mismo lado, haber jugado una contra la otra tantas veces, fue increíble para mí.

Ahora tengo casi 60 años y lo veo todo así. Fui muy ambiciosa en mi época, y cuando miras mi historial en su contra, perdí la mayor parte del tiempo. Jugamos un estilo similar, claramente, ella era la mejor jugadora, pero cuando era joven, a veces era difícil de asimilar.

A medida que envejeces, los partidos de tenis no son tan importantes como la vida, los niños o la familia, cosas así. Creo que lo más importante, cuando dejas de jugar al tenis ... es disfrutar de tu vida y ser feliz.

Ella fue una jugadora tremenda que fue un ejemplo para mí, y realmente me quito el sombreo por lo que logró.

Entrevista por Victoria Chiesa.