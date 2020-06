Bienvenido a Recordando la Hierba, donde wtatennis.com repasará algunos de los partidos más memorables de las temporadas de hierba de los últimos cinco años. Nuestra retrospectiva comienza en Birmingham para contar algunos de los mejores partidos de las ediciones recientes del Nature Valley Classic. Continuando con 2016, volvemos a visitar a Barbora Strycova cortando su camino para superar a CoCo Vandeweghe en su segunda final de Birmingham.

Birmingham rewind:

2016: Barbora Srtycova d. CoCo Vandeweghe, semifinal

CÓMO LLEGARON: Sobre el papel, una semifinal sin cabezas de serie suele ser el resultado de una serie de sorpresas, pero cuando Barbora Strycova se enfrentó a CoCo Vandeweghe en las semifinales del Aegon Classic 2016, fue un choque entre dos jugadoras que estaban no solo en una forma excelente, sino que también han destacado particularmente en hierba, donde sus estilos de juego contrastantes se han vuelto especialmente efectivos.

Foto por Getty

Both already had a Wimbledon quarterfinal showing under their belts, Strycova ending Li Na's career en route to the last eight in 2014 and Vandeweghe matching that feat a year later via wins over Karolina Pliskova and Lucie Safarova. Both had excelled in WTA grass tournaments previously, too: Strycova had reached her first Premier final in Birmingham in 2014, losing to Ana Ivanovic, while both of Vandeweghe's career titles had come on the lawns of 's-Hertogenbosch. Indeed, the World No.32 had arrived in Birmingham fresh off the second of those, where she had defeated Kristina Mladenovic in the final, and her form showed no sign of letting up: Vandeweghe kicked off her campaign with a 7-5, 4-6, 6-3 first-round upset of No.1 seed Agnieszka Radwanska, her maiden Top 5 victory, before dismissing qualifier Christina McHale 6-3, 7-6(2) and Yanina Wickmayer 6-4, 6-2 to extend her winning streak to eight.

Galería: De Li Na a Barty: Una década de brillantez en Birmingham

En un reflejo del camino de Vandeweghe hacia las semifinales, Strycova también había comenzado Birmingham eliminando a una cabeza de serie, pero donde la estadounidense había superado el contacto de Radwanska con su poder, Strycova había revertido esa dinámica al atrapar a Pliskova, la cabeza de serie número 8, en su juego de delicadeza para un triunfo por 6-4, 7-6 (7). La No. 30 del mundo había respaldado esa sorpresa con sólidas victorias sobre la favorita local Heather Watson 7-5, 6-4 y la ex semifinalista de Wimbledon Tsvetana Pironkova 6-2, 7-5, continuando una sólida temporada de rebotes: habiendo caído del Top 20 en febrero de 2015, fuera del Top 40 a principios de 2016, la checa se dirigía nuevamente en la dirección correcta después de llegar a la final de Dubai, los cuartos de final de Roma y la cuarta ronda del Abierto de Australia e Indian Wells.

Foto por Getty

LO QUE PASÓ: El choque fue un tentador contraste de estilos sobre papel, pero Vandeweghe no perdió el tiempo en pasar por alto la delicadeza de Strycova por completo. La jugadora de 24 años no tenía la intención de enredarse en los intercambios cuidadosamente construidos que favorecían a su rival, y una deslumbrante exhibición de golpes desde todos los rincones de la pista le permitió colocar el tenis de primer golpe al frente del primer set. Las voleas, los pases de derecha a la línea golpearon a toda potencia en la carrera, los ganadores de resto se alejaron despectivamente: Vandeweghe mostró todo esto y más al saltar a una rápida ventaja de 5-0. No sacando para el set en la primera oportunidad parecía un fallo menor, y un ganador del servicio en auge terminaría 6-2 dos juegos más tarde.

La estadounidense mantendría su impulso para subir un break en 2-1 en el segundo set, pero fue en este punto que Strycova comenzó a cambiar el rumbo. La joven de 30 años redoblaría sus esfuerzos para corretear por toda la pista, desenterrando algunas recuperaciones espectaculares y utilizando su toque supremo para cambiar los puntos, retrocediendo de inmediato y luego nivelando cuando Vandeweghe, que sirve para permanecer en el set, se abrió de par en par con un golpe de derecha cuando se enfrentó a una segunda pelota de set.

Birmingham: Strycova vs Vandeweghe

Por ahora, el poder de Vandeweghe, mitigado por la anticipación y defensa de Strycova, era menos efectivo y menos preciso. Se jugaban más puntos en los términos de la checa, lo que creaba una serie de deslumbrantes piezas, con su globo demostrando una frustración particular para Vandeweghe; Strycova terminó una secuencia de tres breaks consecutivos al capturar el servicio de Vandeweghe con un delicioso duelo a la red para una ventaja de 4-2.

Esto sería decisivo: Vandeweghe continuó luchando valientemente, defendiéndose de dos pelotas de partido en el octavo juego, pero Strycova pudo sellar su cuarta oportunidad con un ace para un triunfo 2-6, 6-4, 6-3.

Foto por Getty

QUÉ SIGNIFICÓ: Aunque ambas jugadoras respaldaron sus actuaciones con un sólido Wimbledon: Vandeweghe llegó a la cuarta ronda y Strycova, después de haber perdido la final de Birmingham ante la No. 7, Madison Keys, la tercera cabeza de serie, la calidad que mostraron fue un presagio a más largo plazo.

De hecho, aunque esta semana elevó a Vandeweghe al Top 30 por primera vez, lo que permitió su debut como cabeza de serie en un Grand Slam en Wimbledon, la estadounidense se desvanecería después de la temporada de hierba, ganando solos dos partidos partidos más durante el resto de 2016 y terminando el año en un racha perdedora de cinco partidos. Sin embargo, su ranking de fin de año No. 37 del mundo le daría a Vandeweghe la mejor temporada de su carrera en 2017, una en la que alcanzaría sus dos primeras semifinales importantes en el Abierto de Australia y US Open así como un segundo cuartos de final de Wimbledon.

Strycova, mientras tanto, apenas comenzaba el hechizo de tenis mejor sostenido de su carrera cuando entró a los treinta años. Habiendo alcanzado el Top 30 por primera vez dos años antes a la edad de 28 años, regresó en 2015 y volvió a ese ranking la semana anterior a Birmingham, la checa se convertiría en un pilar en ese nivel, reuniendo una racha ininterrumpida de dos años y tres meses dentro del Top 30, la más larga de su carrera. Sus habilidades en la hierba se materializarían a lo grande tres años después, también, cuando, a los 33 años, Strycova disfrutó de un cuento de hadas en Wimbledon, alcanzando su primera semifinal de Grand Slam y capturando el título de dobles junto a Hsieh Su-Wei.