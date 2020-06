En un espacio tan claramente definido como una pista de tenis, Demi Schuurs prefiere existir fuera de las líneas. Los instintos de ataque que la impulsan desde la línea de base hasta la red la han convertido en una de las parejas de dobles más buscadas en el juego, e incluso en cuarentena, la estrella holandesa se niega a rehuir los nuevos desafíos.

"He estado entrenando con mi compañero de entreno, así que no he estado entrenando dobles en particular, sino solo trabajando en golpear bolas porque todavía no se nos permite tener cuatro en una pista", explicó por teléfono en mayo.

"Las últimas dos veces que jugué individuales, terminé ganando los dobles esa semana, así que si me ayuda a ganar más torneos, ¡eso está bien para mí!"

La energía ilimitada de Schuurs la ayudó a ganar la friolera de siete títulos en 2018 con cuatro socias diferentes, y finalmente se clasificó para las Finales de la WTA con Elise Mertens. Al año siguiente, la jugadora de 26 años llegó a las semifinales de las Shiseido WTA Finals Shenzhen junto a Anna-Lena Groenfeld. Comenzó la nueva década con una nueva compañera, la ex No.1 de dobles de la WTA Kveta Peschke, cuyo esposo Torsten sirve como entrenador de viaje de la pareja.

Aunque las lesiones, primero para Schuurs y luego para Peschke, obstaculizaron sus esfuerzos iniciales en Australia y Medio Oriente, amboastienen la intención de reanudar su asociación cuando la suspensión de COVID-19 cese.

Foto por Getty Images

"Hablamos, tal vez cinco veces a la semana, sobre las cosas que estoy haciendo, cómo me siento y en qué puedo trabajar. Estamos trabajando en un programa en el que, si la gira comienza en agosto, comenzaremos a trabajar a mediados de junio. Estoy golpeando tres veces a la semana en este momento, y los otros días, estoy en el gimnasio. Para Kveta, tienen una pista en su jardín, por lo que pueden jugar todo lo que quieran. ¡Nos sentimos seguras porque incluso si los resultados no fueron tan fuertes cuando comenzamos juntos, también entendimos que no jugamos un torneo completo juntas! "

Con el distanciamiento social de Schuurs y Peschke, la No.12 del mundo se ha tomado un tiempo libre para fortalecer su equipo local, compuesto por su novia Carmen y Simba, una pomerania que la pareja adoptó el otoño pasado.

"¡Soy alguien a quien le gusta estar en casa, pero siempre encuentro algo que hacer! He estado pintando las paredes en la escuela de deportes de mi novia. Hemos jugado cartas y otros tipos de juegos de mesa. Ayer finalmente terminamos nuestro rompecabezas, que era de 3000 piezas ".

Schuurs hizo pública su sexualidad en su adolescencia y es una miembro orgullosa del contingente LGBTQ de la gira que también incluye a la pareja de la WTA, Alison van Uytvanck y Greet Minnen. El foco doble a menudo puesto en un atleta fuera admitió que tomó algún ajuste.

“Cuando era nuevo en el circuito profesional, era tímida porque no sabes cómo la gente podría pensar en ti. Ven a alguien con ropa de niño y luego descubren que tengo novia, así que me pregunté qué podrían estar pensando de mí. Esto es algo que cambió totalmente porque ahora saben quién soy, qué hago, qué tengo. Saben que soy cortés con todos y ven que no soy diferente de los demás ".

Su comodidad en la pista de hecho se traduce en su estilo único, que muestra como se lanza a las voleas en camisas y pantalones cortos grandes.

Foto por Jimmie48/WTA

"Creo que eso es algo especial sobre mí, que llevo ropa de chico. Me siento con ella, así que lo hago. Es algo que me hace feliz. Creo que es bueno cuando los atletas no son tímidos y muestran quiénes son en su vida personal. Ayuda a las personas a darse cuenta de que esto es algo normal, lo cual es importante porque cuando era más joven y tenía que decirles a mis padres, familiares y amigos que tenía una novia y me había enamorado de una niña, recuerdo que me sentí muy nerviosa y tímida. Después, me preguntaba por qué me sentía así, porque todas esas personas solo quieren que seas feliz y que puedas vivir tu vida.

"Si tuviera que decirle algo a otras personas, les diría que hagan lo que quieran y lo que los haga felices, y no duden en decirles a otras personas".

Si bien el juego de dobles requiere una sinergia táctica, Schuurs no tiene miedo de destacarse en todos los demás aspectos, avanzando por la vida con una apertura que no solo la ayudó a tener éxito, sino que también le ganó una legión de fanáticos.

"He tenido gente escribiéndome en Instagram, preguntándome cómo me sentí tan cómoda conmigo misma, o si están contentos de haberme visto en la pista, porque los he inspirado a hablar con sus padres". Puedo ser un modelo positivo para ellos debido a cómo me comporto en la pista y trato a otras personas.

"Creo que es realmente bueno poder apoyar a los fans más jóvenes que pueden estar pasando por lo mismo que yo". Recuerdo los sentimientos que tuve cuando salí, así que quiero ayudar a las personas más jóvenes a comprender que deberían ser como quieren ser y mostrar lo que quieren mostrar.

"Solo vives una vez, así que debes ser feliz y no tener que preocuparte por ser gay o no".

