WTA, WTA Charities y la ATP han unido fuerzas en apoyo a la misión You Can Play’ para promocionar igualdad y inclusión en los deportes.

Durante todo el Mes del Orgullo 2020, hemos estado amplificando las voces de nuestros tenistas, entrenadores y aliados LGBTQ + en wtatennis.com y Tennis United, pero la lucha por la igualdad está lejos de terminar. WTA, WTA Charities y ATP han unido fuerzas en una iniciativa benéfica para continuar promocionando la inclusión en el tenis.

La celebración del Día Mundial del Orgullo Virtual presentada por Tennis United se celebró el 27 de junio y reunió a figuras de todo el mundo del tenis y más allá para mostrar su apoyo a la comunidad global LGBTQ +.

"El mes del orgullo no es solo un momento, es un movimiento", dijeron las jugadoras de la WTA, incluidos Madison Keys, Sachia Vickery, Naomi Broady, Sharon Fichman y más en un mensaje de vídeo. "Estamos muy orgullosos de los embajadores LGBTQ que representan a la WTA en el escenario mundial".

“La lucha por la igualdad está lejos de acabar. Prometemos usar nuestra plataforma y unirnos a la lucha y trabajar para crear un mundo que promueva la igualdad de oportunidades para todos ”.

The WTA celebrates Pride month

Todo es apoyo de You Can Play, una organización cuya misión es acabar con la homofobia y promover la inclusión en los deportes. WTA Charities ahora trabaja junto a socios de You Can Play en todo el panorama deportivo, incluidas ligas como la NHL, NFL y MLS, así como equipos como LA Kings, NY Rangers y más.

Durante el Día Mundial del Orgullo, la jugadora canadiense Sharon Fichman participó en un poderoso panel de discusión presentado por la WTA en asociación con la ATP y You Can Play, uniéndose a atletas de otros deportes para hablar sobre el aliado, la identidad y más.

WTA Charities and the ATP have also pledged a financial donation in support of You Can Play to help fund the organization’s mentoring program and workshops.

You Can Play trabaja con deportes desde jóvenes hasta niveles profesionales para garantizar la seguridad e inclusión de todos los que participan en deportes, incluidos los atletas, entrenadores y fanáticos LGBTQ +. El objetivo final es asegurarse de que los equipos y organizaciones deportivas agudicen el enfoque en las habilidades, la ética de trabajo y el espíritu competitivo de una persona, no en su orientación sexual, identidad o expresión de género.

Haz clic aquí para visitar la página web You Can Play y obtener más información sobre cómo promover la igualdad y la inclusión en los deportes. Sigue la campaña WTA 4 Love campaign para aprender más sobre cómo la comunidad del tenis se está uniendo durante la pandemia COVID-19.