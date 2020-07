View this post on Instagram

🇮🇹 Scadrà lunedì prossimo, 13 luglio, il termine per le iscrizioni ai 31^ Palermo Ladies Open. La WTA ha deciso di concedere una settimana di tempo in più alle giocatrici per partecipare al Torneo organizzato dal Circolo Country Time club del capoluogo siciliano. In pratica, il 13 luglio scadrà il termine sia per le iscrizioni al tabellone principale, sia a quello di qualificazione. 🇬🇧 The deadline for sign-ins to the 31st Palermo Ladies Open has been set to next Monday, July 13. The WTA decided to concede one more week for players to decide whether they’ll take part in the tournament organised by Palermo’s Country Time Club. In sum, both Main Draw and Qualifiers sign-ins will close on the 13th of July.