Todas las pistas comienzan a las 11:00 a.m.

PISTA CENTRAL

Última ronda de la fase previa-- Marta KOSTYUK (UKR) vs. Storm SANDERS (AUS)

No antes de las 12:30 pm -- Ceremoia de Apertura

seguida de

[8] Veronika KUDERMETOVA (RUS) vs. [WC] Eugenie BOUCHARD (CAN)

Kristyna PLISKOVA (CZE) vs. [WC] Linda FRUHVIRTOVA (CZE)

Jasmine PAOLINI (ITA) vs. [3] Elise MERTENS (BEL)

PISTA 10

Última ronda de la fase previa -- Mayar SHERIF (EGY) vs. Leonie KUNG (SUI)

No antes de las 12:30 pm

[4] Dayana YASTREMSKA (UKR) vs. Irina-Camelia BEGU (ROU)

[1] Barbora KREJCIKOVA (CZE) / Katerina SINIAKOVA (CZE) vs. Anna-Lena FRIEDSAM (GER) / Laura Ioana PAAR (ROU)

Después de un descanso apropiado

Simona HALEP (ROU) / Barbora STRYCOVA (CZE) vs. Veronika KUDERMETOVA (RUS) / Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS)

PISTA 8

Última ronda de la fase previa-- Lesia TSURENKO (UKR) vs. Magdalena FRECH (POL)

Última ronda de la fase previa- -- Tamara KORPATSCH (GER) vs. Elena-Gabriela RUSE (ROU)

[4] Monica NICULESCU (ROU) / Raluca OLARU (ROU) vs. Ulrikke EIKERI (NOR) / Elixane LECHEMIA (FRA)

Lidziya MAROZAVA (BLR) / Yana SIZIKOVA (RUS) vs. Ana BOGDAN (ROU) / Patricia Maria TIG (ROU)

MATCH POINTS

La cabeza de serie número 3, Elise Mertens, es la jugadora mejor clasificada en la acción de individuales el lunes en el Prague Open. La número 23 del mundo comenzó la temporada 2020 con cuartos de final consecutivos en Shenzhen y Hobart. Su derrota de cuartos de final en Hobart ante Heather Watson es el partido de la WTA más largo de la temporada, con tres horas y 33 minutos de duración.

La No.2 del mundo de dobles de la WTA, Barbora Strycova, se asociará con la No.2 del mundo de individuales de la WTA, Simona Halep, esta semana en el cuadro de dobles, y comenzarán su asociación el lunes. Halep busca su primera victoria en un partido de dobles de la temporada después de las derrotas en la primera ronda en Adelaide y Dubai.

Missed these busy days on site ❤️🎾 pic.twitter.com/kFY9u6V4r8 — Simona Halep (@Simona_Halep) August 9, 2020

La cabeza de serie número 4, Dayana Yastremska, viene de una actuación de cuartos de final en Palermo la semana pasada, donde sufrió una estrecha derrota ante la número 1 italiana Camila Giorgi después de mantener dos pelotas de partido. El resultado destacado de Yastremska en lo que va de 2020 es una carrera hacia la final en Adelaida, superando a Angelique Kerber, Donna Vekic y Aryna Sabalenka en el camino.

La cabeza de serie número 8 Veronika Kudermetova y la wildcard Eugenie Bouchard se enfrentarán por segunda vez. La ex número 5 del mundo, Bouchard, derrotó a Kudermetova en dos sets en su encuentro anterior, que fue en tierra batida en los cuartos de final de Gstaad 2018.

✅ Central court tested by @Wimbledon finalist @geniebouchard 🤩

📷: TK SPARTA PRAHA / Pavel Lebeda pic.twitter.com/pwQSmNczaF — Prague Open 2020 (@tennispragueopn) August 6, 2020

Linda Fruhvirtova debutará en el cuadro principal de Praga esta semana a los 15 años y 105 días de edad. Es la segunda jugadora más joven en jugar en el evento de Praga, solo detrás de las gemelas Pliskova, que debutaron en 2007 a los 15 años y 53 días de edad. Como la suerte ha decidido, Fruhvirtova se enfrentará a Kristyna Pliskova en la primera ronda el lunes.

Pliskova es la única ex finalista en el cuadro, habiendo alcanzado la final en 2017, superando a Jelena Jankovic y Jelena Ostapenko en el camino. Pliskova cayó ante Mona Barthel en la final de esa temporada.

Hasta ahora, Pliskova ha logrado 93 aces en 10 partidos a nivel de gira en 2020, la tercera mayor cantidad entre todas las jugadoras de la WTA. En 2019, Pliskova logró 334 aces en 39 partidos del cuadro principal, la quinta mayor cantidad de la gira, mientras que su hermana Karolina lideró la gira con 488 aces en 67 partidos.