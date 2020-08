ORDEN DE JUEGO

Los partidos comienzan a las 10 en todas las pistas

PISTA CENTRAL

Fase Previa

Kristie AHN (USA) v Jovana JOVIC (SRB)

No antes de las 11:30am

Magda LINETTE (POL) [6] v Lauren DAVIS (USA)

Ons JABEUR (TUN) [8] v [WC] Catherine McNALLY (USA)

Marie BOUZKOVA (CZE) v Johanna KONTA (GBR) [3]

Madison BRENGLE (USA) v Aryna SABALENKA (BLR) [2]

PISTA 2

Fase previa

[WC] Jamie LOEB (USA) v Caroline DOLEHIDE (USA)

Fase previa

Anna KALINSKAYA (RUS) v Usue Maitane ARCONADA (USA)

No antes de las 12:30pm

Jennifer BRADY (USA) v Heather WATSON (GBR)

Jessica PEGULA (USA) v [WC] Vera ZVONAREVA (RUS)

Quinn GLEASON (USA) / Catherine HARRISON (USA) v Hayley CARTER (USA) / Luisa STEFANI (BRA) [4]

PISTA 3

Fase previa

Francesca DI LORENZO (USA) v Olga GOVORTSOVA (BLR)

No antes de las 11:30am

Fase previa

Robin ANDERSON (USA) v [WC] Bethanie MATTEK-SANDS (USA)

Fase previa

Leylah FERNANDEZ (CAN) v Arina RODIONOVA (AUS)

Después de un descanso apropiado

Emina BEKTAS (USA) / Tara MOORE (GBR) v [WC] Bethanie MATTEK-SANDS (USA) / Sloane STEPHENS (USA)

MATCH POINTS

La cabeza de serie No. 6 Magda Linette tiene un récord de derrotas de 3-1 contra su oponente de primera ronda Lauren Davis, incluido un partido de la fase previa en Wuhan 2015.

La pareja ya se ha enfrentado en 2020, con la estadounidense ganando 6-4, 6-4, en Hobart.

Ons Jabeur hizo historia a principios de este año en el Abierto de Australia, cuando se convirtió en la primera jugadora árabe en llegar a los cuartos de final de un evento de Grand Slam.

Johanna Konta retomará el WTA Tour donde lo dejó, con un partido contra Marie Bouzkova. Sin embargo, el británico buscará un resultado diferente después de perder 6-3, 6-4 ante el checo en Monterrey en marzo.

Konta aún no ha logrado una victoria entre los 80 mejores en el Tour en 2020, después de haber sufrido derrotas ante Barbora Strycova, Ons Jabeur y Bouzkova.

Aryna Sabalenka ganó en Doha su último torneo antes de la suspensión del Tour. Logró una sucesión de impresionantes victorias en Qatar, superando a Anett Kontaveit, Maria Sakkari, Zheng Saisai, Svetlana Kuznetsova y Petra Kvitova para levantar el título.

El único encuentro anterior de la campeona de Zhuhai con Madison Brengle terminó con una victoria en sets corridos a su favor, 6-1, 6-4.

La cabeza de serie número 2, Sabalenka, tiene un récord de 14-5 en el WTA Tour contra jugadores de EE. UU. Y actualmente tiene una racha de cuatro victorias consecutivas contra los estadounidenses.

El único partido anterior de Jennifer Brady con Heather Watson fue un asunto de maratón en el Abierto de Australia de 2017. El estadounidense se impuso, 2-6, 7-6 (3), 10-8, habiendo salvado cinco puntos de partido.

Watson es la jugadora con el ranking más bajo en haber ganado un título en el WTA Tour esta temporada, llevándose la victoria en Acapulco a la No.69 del mundo de la WTA, mientras que también ha participado en el partido más largo del año, ya que perdió en tres horas. 33 minutos a Elise Mertens en Hobart.

Ons Jabeur made history earlier this year at the Australian Open, when she became the first Arab player to reach the quarterfinals of a Grand Slam event.

Johanna Konta will pick up on the WTA Tour where she left off, with a match against Marie Bouzkova. However, the Briton will be aiming for a different outcome after losing 6-3, 6-4 to the Czech in Monterrey in March.

Konta is yet to record a Top 80 win on Tour in 2020, having suffered defeats to Barbora Strycova, Ons Jabeur and Bouzkova.

Aryna Sabalenka was victorious in Doha in her last tournament before the Tour’s suspension. She claimed a succession of impressive wins in Qatar, overcoming Anett Kontaveit, Maria Sakkari, Zheng Saisai, Svetlana Kuznetsova and Petra Kvitova to lift the title.

The Zhuhai champion’s only previous meeting with Madison Brengle ended in a straight-sets victory in her favor, 6-1, 6-4.

No.2 seed Sabalenka holds a 14-5 winning WTA Tour record against players from the USA and is currently on a four-match winning streak against Americans.

Jennifer Brady’s only previous match with Heather Watson was a marathon affair at the 2017 Australian Open. The American prevailed, 2-6, 7-6(3), 10-8, having saved five match points.

Watson is the lowest-ranked player to have won a title on the WTA Tour this season, taking the victory in Acapulco from WTA World No.69, while she has also taken part in the longest match of the year as she lost in three hours 33 minutes to Elise Mertens in Hobart.