MATCH POINTS

Las legendarias hermanas Serena y Venus Williams se enfrentan en la 31 entrega de una rivalidad que se remonta a 22 años, marcando la tercera década en la que se han enfrentado. Serena lidera el enfrentamiento general 18-12, incluido 11-9 en pistas duras al aire libre, 7-5 en suelo estadounidense y nueve de sus últimos 11 partidos que se remontan a Miami 2009.

El primer partido de Serena y Venus a nivel del Tour llegó en el Abierto de Australia de 1998, el debut de Serena en el Grand Slam. Ninguna de las hermanas era cabeza de serie; La número 53 del mundo de 16 años, Serena, había derrotado a la cabeza de serie número 6 Irina Spirlea en la primera ronda, pero cayó ante la número 16 del mundo de 17 años y eventual cuartofinalista Venus 7-6 (4), 6-1 en el segundo. Su partido más reciente fue en la tercera ronda del US Open 2018, en el que Serena, clasificada como número 26 del mundo en el año de su regreso por baja de maternidad, ganó 6-1, 6-2 sobre Venus, quien nuevamente era la No.16 del mundo, camino a su 31ª final de Grand Slam.

label.headToHead.title Lo sentimos, no hemos podido encontrar jugadoras que igualan tu búsqueda 18 Partidos jugados 30 12 label.moreHeadToHead Lo sentimos, no hemos podido encontrar jugadoras que igualan tu búsqueda

El choque de hoy será el primeo de las hermanas Williams en un torneo de nivel internacional. De sus 30 partidos anteriores, 16 ocurrieron en el escenario de Grand Slam, tres en las Finales de la WTA, ocho en el Nivel I, Premier Mandatory o Premier 5, dos en el Nivel II o Premier (Bangalore 2008 y Charleston 2013) y uno en la ex exhibición de la Grand Slam Cup en Munich. Hoy también será el primer encuentro entre Serena y Venus en un cuadro desde su primer encuentro en la segunda ronda del Abierto de Australia de 1998.

Galería: Suprema rivalidad: Serena y Venus se prepara para el No.31

La jugadora de la previa de 17 años Leylah Fernández competirá por su tercer cuartos de final de la WTA de la temporada, y también de su carrera, en su primer encuentro con Shelby Rogers. La adolescente canadiense ha estado ascendiendo en 2020, con un récord de 15-5 hasta ahora; antes de la pausa del COVID-19, había alcanzado su primera final en Acapulco y también había logrado victorias sobre Belinda Bencic y Sloane Stephens, a la última de las cuales derrotó nuevamente en la primera ronda esta semana.

La finalista de Auckland, Jessica Pegula, se enfrenta a una revancha en su derbi americano de primera ronda en ese torneo en enero contra Catherine Bellis, que ganó 6-0, 6-4. La ex número 35 del mundo Bellis, que alcanzó el Top 50 cuando tenía 18 años en 2017 pero estuvo fuera de juego durante 19 meses entre marzo de 2018 y noviembre de 2019 cuando se sometió a cuatro primeras operaciones del brazo, está tratando de alcanzar su primer cuartos de final de la WTA desde Doha 2018.

ORDEN DE JUEGO (todas las pistas comienzan a las 11am)

PISTA CENTRAL

Jil TEICHMANN (SUI) vs [5] Yulia PUTINTSEVA (KAZ)

No antes de las 12.30pm

[1] Serena WILLIAMS (USA) vs Venus WILLIAMS (USA)

No antes de las 2pm

Catherine BELLIS (USA) vs Jessica PEGULA (USA)

[WC] Shelby ROGERS (USA) vs [Q] Leylah FERNANDEZ (CAN)

PISTA 2

[WC] Bethanie MATTEK-SANDS (USA) / Sloane STEPHENS (USA) vs [4] Hayley CARTER (USA) / Luisa STEFANI (BRA)

[1] Alexa GUARACHI (CHI) / Desirae KRAWCZYK (USA) vs Jamie LOEB (USA) / Ingrid NEEL (USA)

Marie BOUZKOVA (CZE) / Jil TEICHMANN (SUI) vs Kaitlyn CHRISTIAN (USA) / Giuliana OLMOS (MEX)

No antes de las 3pm

Anna BLINKOVA (RUS) / Vera ZVONAREVA (RUS) vs Magda LINETTE (POL) / Jessica PEGULA (USA)