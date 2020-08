La No. 2 del mundo Simona Halep capturó su segundo título consecutivo de la interrumpida temporada 2020 y el 21 título WTA de su carrera el domingo, derrotando a la cabeza de serie No. 3 Elise Mertens 6-2, 7-5 para ganar el Prague Open. La carrera por el título extendió su racha ganadora a nueve partidos después de que la jugadora de 28 años consiguiera su primer título del año en febrero en el Dubai Duty Free Tennis Championships antes de que la gira se quedase frenada debido al COVID-19. La dos veces campeona de Grand Slam ha ganado 14 de sus últimos 15 partidos.

Halep se unió a WTA Insider a través de Zoom después de su gran victoria, y antes del baño de equipo, ara reflexionar sobre los desafíos de su semana en Praga y la confianza que vino al saber que su nivel superior estaba a su alcance después de seis meses fuera de la competición.

"We don't have easy restrictions, even easy conditions, but we felt safe. Probably that's why I was able to compete at my highest desire and level of winning."

WTA Insider: Cuando hablamos antes del torneo, dijiste que no sabías qué esperar aquí en Praga en términos de tu nivel en la pista. Has estado entrenando bien, pero ¿cómo se traduciría eso en las condiciones del torneo y bajo los nuevos protocolos de salud? Bueno, terminaste la semana de manera dominante para ganar tu segundo título consecutivo y el 21 de tu carrera. ¿Cómo te sientes?

Halep: Bueno, definitivamente, significa algo grande porque después de un descanso tan largo, un descanso que nunca tuve, no sabía qué esperar y no sabía cómo sería mi nivel. Pero estoy muy feliz por cómo jugué, por cómo he estado mentalmente toda la semana.

No tenemos restricciones fáciles, ni siquiera condiciones fáciles,pero nos sentimos seguras. Probablemente por eso pude competir con mi mayor deseo y nivel de ganar. Así que fue una gran semana y estoy feliz de volver a la pista. Estoy feliz de que haya vuelto el tenis, y muchas gracias a todas las personas que nos cuidaron porque no fue una semana fácil, pero fue hermosa porque la terminé con el título.

Simona Halep celebrates during her doubles match with Barbora Strycova at the 2020 Prague Open. Foto por Jimmie48

WTA Insider: No había garantías de que estarías aquí el domingo de la final Tuviste que ir tres sets para vencer a Polona Hercog en la primera ronda y superar un set y un break para derrotar a Barbora Krejcikova en la segunda ronda, y parecías tener algo de problemas con hombro. ¿Cuál fue la clave para superar esos obstáculos?

Halep: Sí, definitivamente fue un poco de inseguridad porque al no poder jugar partidos durante tanto tiempo, pierdes la confianza. Pierdes la sensación de un partido oficial. No tuve partidos realmente fáciles al principio. Son rivales muy duras y esperaba partidos muy duros.

Estaba muy feliz de poder pasar por esos partidos y mejorar día a día porque lo hice y me sentí más segura día a día. Así que hoy en la final estaba feliz de no tener ninguna lesión, estaba feliz de estar sana al cien por cien. E incluso si me cansé en el segundo set, hoy volví a estar más fuerte mentalmente y pude ganar el título.

Nunca es fácil ganar una final. Entonces, incluso si es un torneo más pequeño, significa mucho. Tuve una gran semana aquí en Praga.

WTA Insider: Dijiste antes del torneo que no estabas frustrada por el hecho de que el cierre se produjo justo cuando estaba teniendo un comienzo fantástico de temporada. Habías llegado a las semifinales del Abierto de Australia, ganado el Dubai Duty Free Tennis Championships. Dijiste que no te podías molestar porque no podías controlarlo. Ahora has ganado un título desde el reinicio. ¿Ganar en Praga te da una sensación de alivio porque el nivel sigue ahí?

Halep: Sí, te lo dije, no estoy frustrada por eso. Mostré que no estaba frustrada. Simplemente estaba aceptando la situación y me cuidé para estar lista para empezar de nuevo cuando fuera el momento adecuado. Por eso decidí venir a Praga por primera vez, porque me sentía completamente lista para empezar de nuevo a competir. El hecho de que sea un torneo más pequeño, tal vez no sea lo mismo que el Abierto de Australia o Dubai, pero aún así, tuve oponentes muy duras. Mertens es un gran jugadora.

Así que me da confianza y me da el visto bueno porque trabajé duro en el descanso. El hecho de que todavía esté motivada para ganar partidos y torneos me da un impulso para seguir adelante.

Simona Halep won her last three matches in straight sets en route to the title at the Prague Open. Foto por Jimmie48

WTA Insider: Aún no has anunciado tus planes con respecto al US Open, pero ¿tu semana en Praga tiene algún impacto en tu decisión de jugar en Nueva York o son dos cosas independientes?

Halep: Sí, nada relacionado aquí. Así que mi decisión es solo sobre cómo me siento mentalmente. ¡Déjame disfrutar hoy, por favor (risas)!

WTA Insider: Estar en Praga con Arti y tener a Darren al teléfono, ¿cómo fueron sus discusiones con sus entrenadores y cómo evolucionaron durante la semana a medida que avanzaba en el torneo?

Halep: No soy buena con los discursos, así que me olvidé de agradecerles en la pista (risas). Así que diré ahora que agradezco a mi equipo porque siempre están a mi lado e incluso si peleo a veces en la pista, está bien. No es nada personal, solo mi personalidad, mi locura. Pero fue bueno comenzar con Arti y Darren hablando por teléfono porque no es fácil que esté tan lejos.

Recibí un gran consejo esta semana, pero lo tomé con tranquilidad. Así que gracias a ellos que consiguieron mi estado de ánimo. De hecho, obtuvieron lo que necesitaba, mi sentimiento. Y fueron muy amables, unidos a mí durante esta semana. Y tuvimos grandes charlas sobre los partidos. Así que me sentí relajada y sentí que tenía que lidiar conmigo mismo durante este torneo, lo cual hice.

WTA Insider: ¿Tuviste algún momento de pánico durante la semana?

Halep: Bueno, creo que hace dos días les dije que no tuve ningún momento de pánico durante los partidos aquí, lo que me hace muy feliz porque normalmente pierdo algunos partidos cuando entro en pánico en la pista. Así que esta semana estuve muy relajada de esa manera.

Así que nada de pánico en la pista, solo un poco de nervios, lo cual es normal. No puedo perderlos y no puedo cambiarme por completo. Pero si gano significa que ayuda un poco.

Simona Halep and Irina Camelia Begu greet each other after their semifinal at the Prague Open. Foto por Jimmie48

WTA Insider: Tuviste que permanecer bajo los protocolos de salud del torneo durante 10 días, pasando tu tiempo en tu habitación o en el club. ¿Qué tan diferente es jugar bajo los protocolos de salud y seguridad y cuánto impacto tiene en las jugadoras mentalmente?

Halep: Sí, definitivamente no es fácil pasar el tiempo solo en la habitación. Y por el momento no quiero imaginarme cómo será durante tres semanas en la habitación. Diez días fueron suficientes, así que no puedo esperar a llegar a casa mañana (risas).

Pero sí, fue un poco estresante y agotador porque no podías ver a otras personas. No se podía ir a la ciudad y tomar un poco de aire fresco. Gracias a Dios tenía el balcón. Así que todas las mañanas me quedaba allí por un tiempo. Es bueno que tuviéramos estas restricciones porque nos mantiene muy seguras. Así que no me quejé mucho. Pero ahora puedo quejarme. Fue duro (risas). Ya no quiero eso (risas).

WTA Insider: Entonces, ¿qué estabas haciendo para matar todo ese tiempo?

Halep: No leí esta semana, no estaba de humor. Solo mi teléfono y mi tablet. Entonces vi algunas películas. Y maté el WhatsApp.