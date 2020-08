View this post on Instagram

Vandaag kwartfinale gewonnen 6-4 6-2, BAM 💪🏼! Blij met het niveau wat we speelden. Morgen halve finale @ WTA Cincinnati 🎾 ———————————————————————— Won our quarterfinal today with 6-4 and 6-2, BAM 💪🏻! Happy with our level of play. Tomorrow semi finals @ WTA Cincinnati 🎾