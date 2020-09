Nunca descartes a Victoria Azarenka. La dos veces campeona de Grand Slam y ex número uno terminó su sequía sin victorias de un año con estilo al capturar su primer título en cuatro años en el Western & Southern Open. En camino a su título No.21 y primero como madre, Azarenka perdió solo un set en toda la semana antes de asegurar el título con un walkover de Naomi Osaka, quien se vio obligada a retirarse por una lesión en el tendón isquiotibial.

Azarenka se unió al WTA Insider Podcast después de su gran victoria para discutir la clave de su carrera por el título, las dudas que casi la llevaron a retirarse a principios de este año y por qué no importa si está ganando o perdiendo, siempre estamos hablando de Vika.

WTA Insider: ¿Cómo te sientes por ganar el título y cuál fue la clave de tu semana?

Azarenka: Jugué contra oponentes que me habían ganado antes, así que realmente tuve que pasar de una zona incómoda de perder ante las oponentes y adaptarme y encontrar la manera de vencerlas nuevamente. Así que estoy muy feliz de haber podido hacer esos ajustes.

Y a lo largo de la semana he ido progresando con mi tenis y también ajustándome a diferentes tipos de jugadoras. Como los cuartos de final contra Ons, fue un partido difícil. Nunca jugué contra ella. Me sorprendió de una manera muy buena con su forma de jugar. Ese primer set fue una montaña rusa, así que estoy contenta con la forma en que pude manejar eso y pasar por eso. Es una experiencia tan valiosa para mí avanzar por la que estoy muy agradecida.

WTA Insider: Solo perdiste un set durante todo el torneo, pero superaste dos tiebreaks largos durante la semana contra Jabeur y García y enfrentaste bastante adversidad en esos partidos. Debes estar increíblemente complacida de haber llegado después de tener que luchar tan duro.

Azarenka: Definitivamente. Especialmente el partido contra García fue una gran experiencia para mí en la forma en que estaba jugando súper bien. Estaba arriba 6-2, 5-2. Todo iba a mi manera. Me estaba sintiendo genial. Y luego ella realmente luchó por su camino de regreso y no pude cerrar. Entonces, para mí, mantenerme fuerte allí y encontrar la manera de estar en ese partido y terminar fuerte en ese set fue una oportunidad realmente importante para aprender de eso.

Entonces estaba feliz. Lo disfruté mucho. Recuerdo que salí de la pista y estaba hablando con mi equipo. Y yo estaba como, estoy muy agradecida de haber pasado por eso porque fue bueno para mí aprender y sentir eso de un lado a otro un poco porque sucede mucho. Así que estaba muy agradecida por eso.

"I work and train for hours to go out there and be what? Miserable? Why am I doing that? And I think it takes a long time to understand that, to feel that."

WTA Insider: Parecía que te estabas divirtiendo en estos partidos y dijiste toda la semana que una gran diferencia para ti es cuánto disfrutas estar en la pista. Para aquellos de nosotros, simples mortales que no jugamos al tenis profesional, ¿qué significa para ti disfrutar de estar en la pista?

Azarenka: Bueno, no quiero ponerme en un pedestal diferente al de otras personas porque todos experimentamos las mismas emociones. Quizás sea de un calibre diferente o en diferentes circunstancias.

Pero la idea de disfrutarlo, como si pudieras ir a trabajar y ser miserable y no disfrutarlo en absoluto, ningún tipo de trabajo. Y luego ves, como ese actor de Glee animando a todo el mundo. Está súper feliz todo el tiempo así que lo ves disfrutando y teniendo una experiencia diferente.

Quería tener mi experiencia de mis partidos para disfrutarlos y divertirme. Es duro ahí fuera. Es incómodo. Es como sea. Pero quiero disfrutar eso. Para eso trabajo. Trabajo y entreno durante horas para salir y ser ¿qué? ¿Miserable? ¿Por qué estoy haciendo eso? Y creo que lleva mucho tiempo entender eso, sentir eso.

Obviamente estoy sentada aquí mirando desde una perspectiva diferente, que antes no tenía. Entonces creo que eso es lo que es. Pero disfruto. No es solo en la pista. Está fuera de la pista. Como estoy en la pista de entreno, probablemente nadie lo ve, especialmente ahora que estamos en la burbuja. Pero es solo una experiencia diaria de cómo quieres ver las cosas.

WTA Insider: ¿Esto te parece normal? Dado todo lo que ha pasado, ahora ganando su título, un título de Premier 5, desde 2016, ¿se siente diferente o se siente como algo a lo que estás acostumbrada?

Azarenka: Creo que no es nada humilde decir: Oh, estoy acostumbrada. No lo estoy (risas). No te acostumbras, especialmente sin ganar un partido en un año. Oh, sí, sé lo que se siente. No. Es una experiencia diferente.

Pero creo que, obviamente, la gente mira los resultados y asume o espera que debido a ese resultado, eso es lo que te hará feliz. Por eso estás tan emocionada o confiada. Pero para mí, eso no es lo que me hace feliz. Lo que me hace feliz es realmente el proceso por el que paso todos los días. Ganar o perder no me hará ni mejor ni peor.

Entonces lo veo de esa manera. ¿Cómo voy a vivir cada día con mi experiencia? Si no ganara hoy, si no ganara ayer, no cambiaría. Y creo que ahí es donde estoy más feliz con mi experiencia.

"You can like me or you can don't like me, but you get what you see. I don't shy away from what I say. I don't always say what I want to say in the moment, but I always say what I want to say."

WTA Insider: Llegaste a Cincinnati en busca de tu primera victoria en el cuadro principal en 12 meses. A través de sus luchas y altibajos, los medios y los fans nunca se olvidaron de ti. Seamos francos, hay grandes campeonas y ex número uno que luchan y dejan de ser noticia. Para bien o para mal, no fuiste una de ellos, y creo que eso es mérito para tu talento y lo que sabemos que puedes hacer en la pista. Eso debe tener dificultades para manejarlo.

Azarenka: Oh, definitivamente. Creo que es muy, muy difícil cuando subes y luego bajas, pero tu ego sigue siendo tan grande como cuando estabas arriba. La gente espera que hagas las cosas como antes. Pero no mucha gente sabe por lo que estás pasando. Y lo esperas de ti mismo. Yo estaba allí, debería estar haciendo esto o debería estar haciendo aquello. Muchas veces fue, oh, ¿qué esperas esta semana o qué esperas de eso? Y cuando pones esas expectativas determinadas y no las consigues, ahí es donde chocas.

Creo que he cometido ese error muchas, muchas veces por mí misma. En términos de que tal vez los medios no me olviden, porque conmigo es una cosa: te puedo agradar o no puedo agradarme, pero obtienes lo que ves. No rehuyo lo que digo. No siempre digo lo que quiero decir en el momento, pero siempre digo lo que quiero decir. Sea lo que sea, lo oirás de mí.

Y creo que la gente lo entiende, de la misma manera que lo ves en la pista. Voy a traer lo que sea. Sabes cuando estoy enfada. Sabes cuando estoy feliz. Sabes cuando estoy frustrada. Sabes cuando no me gusta algo. Eso nunca ha sido un problema.

Creo que la autenticidad y la realidad es lo que quizás mantiene ese interés en la gente porque no tengo un guión. No me voy a sentar aquí y leer lo que me dice mi publicista o lo que sea. Si no lo creo, lo haré. Así que creo que se ha establecido ese tipo de respeto mutuo por parte de las personas, de los atletas, de los periodistas.

Estoy sinceramente agradecido por eso porque espero que eso demuestre que la gente tal vez esté interesada en lo que tengo que decir, y es por eso que siempre soy muy cuidadoso con lo que digo, porque quiero que no sean solo palabras. Quiero ver acción. Quiero ver un cambio. No creo siempre en decirlo y luego no respaldarlo. Creo que cuando digo algo, lo hago y por eso estoy orgullosa de mí misma.

Entonces, pasar por esos momentos, momentos de aprendizaje, es una experiencia y me llevó a un lugar donde puedo mirar desde diferentes perspectivas. Siempre me encanta entender a la gente en su lugar y ver su punto de vista antes de tomar una decisión y una opinión. Ahí es donde estamos ahora.

Entiendo y aprecio a las personas que quieren marcar la diferencia, que están haciendo su trabajo, haciendo lo mejor que pueden. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Pero cuando tienes buena intención, tienes buen corazón, eso lo respeto con todo en mí. Creo que eso es lo que la gente relaciona conmigo, que haga lo que haga, doy el 100 por cien o no hago eso en absoluto.

"I knew I had to change things because old ways don't work. I'm not the same person. I'm not the same player. I needed to find new ways. I was a little bit scared."

WTA Insider: Esta semana te preguntaron si la idea de la jubilación se te había pasado por la cabeza en los últimos años y dijiste que sí, en enero. ¿Qué te hizo decidir seguir adelante?

Azarenka: Bueno, todo mi asunto fue como, quiero salir y dar todo lo que pueda. ¿Estoy mentalmente preparado para dar todo lo que pueda? Porque dije eso muchas veces, el tenis nunca será mi prioridad número uno. Mi prioridad número uno es mi familia. Así que quería saber si puedo hacer eso, si puedo dedicar un poco más de tiempo para mí y tratar de dar lo mejor que pueda.

Estaba lista para hacer cosas diferentes. Tenía proyectos para hacer cosas diferentes, pero aún quería darle esa única oportunidad porque algo en mí decía que no lo has intentado. No lo has intentado y si quieres terminar, tienes que terminarlo en tus términos, sabiendo que di todo lo que pude. Hubiera sido feliz si me detuvieran en enero. No sería una persona infeliz. Pero quería darme la oportunidad de verlo.

Pero al analizarlo, supe que tenía que cambiar las cosas porque las viejas formas no funcionan. No soy la misma persona. No soy la misma jugadora. Necesitaba encontrar nuevas formas. Estaba un poco asustada. ¿Soy lo suficientemente fuerte para encontrar nuevas formas? ¿Soy lo suficientemente paciente para ir y trabajar duro? Y yo estaba como, no lo sé. ¿Quiero hacer esto en mi carrera en este momento? ¿Salir y jugar?

Entonces el ego es grande, grande, grande. Bien, ¿qué tal si lo intentamos? No fue de la noche a la mañana. Fueron días que fueron feos y la gente que vive conmigo en la casa lo sabe. No es bonito. Escribí eso como una de mis citas, si das el 100 por cien a lo que haces, las cosas encuentran la manera de funcionar.