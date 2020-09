View this post on Instagram

Keď ma oslovili organizátori projektu Postavme sa spoločne (@postbellumsk ) a ukázali mi aké video by mali v pláne natočiť, nezaváhala som ani na chvíľku. Téma, k akej sme sa spolu postavili je niečo, o čom som, a vždy som bola, úplne presvedčená. Je to niečo o čom by sa podľa mňa malo hovoriť a malo by sa na to pamätať. Verím, že ak si ľudia nebudú pamätať, tak sa história môže začať opakovať. V tejto dobe je veľmi veľa tém a problémov, ku ktorým by som sa ja sama neodvážila nič povedať, ani sa zapojiť. Ak nepoznám dosť faktov, pohľadov, informácii, okolností, nemám dostačné vzdelanie alebo skúsenosti, či prečítané knihy a nepomyslím na následky, tak by som ani necítila ako vhodné nahlas sa vyjadrovať. Tento projekt, ale bojuje a poukazuje na to podstatné a najdôležitejšie v samotnej ľudskosti. Veľmi veľa rôznych svetových problémov má niečo spoločné- a to- ak si človek/skupina ľudí myslí, že je nadradená iným, a kontroluje a riadi bez rešpektovania najzákladnejších ľudských práv. Každý človek je úplne jedinečný a originálny a má svoje vlastné príbehy, ale koniec koncov sme si vsetci rovní. Priala by som si žiť vo svete v takom čase, kedy si to už nemusíme pripomínať a hovoriť o tom, ale nie je to tak. Možno práve teraz o tom treba rozprávať ešte viac ako hocikedy predtým. Som veľmi rada a vďačná, že sa podielalo na projekte veľa športovcov a ďakujem organizátorom, že som dostala možnosť a priestor byť jednou z nich. Ďakujem, AKS