ORDEN DE JUEGO

PATRICE DOMINGUEZ -- 10:00 a.m. inicio

Magda LINETTE (POL) vs. [WC] Pauline PARMENTIER (FRA)

Polona HERCOG (SLO) vs. Alizé CORNET (FRA)

[Q] Ellen PEREZ (AUS) vs. [4] Aryna SABALENKA (BLR)

No antes de las 4:30 pm

Lauren DAVIS (USA) vs. Jelena OSTAPENKO (LAT)

PISTA 1 -- 10:00 a.m. inicio

[Q] Greet MINNEN (BEL) vs. [5] Elena RYBAKINA (KAZ)

[7] Ekaterina ALEXANDROVA (RUS) vs. Lucky Loser TBD

Nao HIBINO (JPN) vs. [8] Sloane STEPHENS (USA)

Anna BLINKOVA (RUS) vs. [LL] Myrtille GEORGES (FRA)



PISTA 2 -- 10:00 a.m. inicio

Zarina DIYAS (KAZ) vs. [Q] Christina MCHALE (USA)

Ajla TOMLJANOVIC (AUS) vs. [Q] ZHANG Shuai (CHN)

Kateryna BONDARENKO (UKR) / Sharon FICHMAN (CAN) vs. [WC] Clara BUREL (FRA) / Diane PARRY (FRA)

Katerina SINIAKOVA (CZE) vs. Bernarda PERA (USA)



MATCH POINTS

La campeona de Roland Garros 2017, Jelena Ostapenko, se enfrentará a Lauren Davis en el último partido del día en la pista Patrice Dominguez de los Internationaux de Strasbourg. La pareja se ha enfrentado una vez antes, con Davis superando a Ostapenko en las semifinales de Auckland 2017 después de que la letona se retirara en el tercer set.

La ex No. 5 del mundo Ostapenko está jugando en este evento por primera vez, mientras que Davis ha jugado dos veces alcanzando la segunda ronda en 2013 y 2014.

La cabeza de serie No. 4 Aryna Sabalenka disputará su primer partido desde el US Open cuando se enfrente a la clasificadora Ellen Pérez en la primera ronda, en su primer encuentro. Sabalenka llegó a las semifinales de Estrasburgo el año pasado en su debut en el torneo, antes de caer ante la eventual campeona Dayana Yastremska.

Pérez, una jugadora de dobles Top 50 que ya ha llegado a dos finales de dobles de la WTA este año, buscará su primera victoria de la temporada en el cuadro principal de individuales de la WTA, en su tercera aparición en el cuadro principal de individuales de la WTA de 2020 (perdió en la primera ronda en Hua Hin y Estambul).

La ex campeona de Estrasburgo Alizé Cornet se medirá a Polona Hercog el lunes. Las combatientes se han enfrentado seis veces anteriormente, con Cornet con una ventaja de 5-1 en los enfrentamientos directos (2-1 en tierra). Su encuentro más reciente se produjo en tierra en Charleston en 2018, donde Cornet triunfó en dos sets.

Cornet ganó el tercero de los seis títulos individuales de la WTA de su carrera en el evento de 2013, derrotando a Lucie Hradecka en la final. La heroína del país de origen también llegó a la final de Estrasburgo en 2012, donde perdió ante Francesca Schiavone.

Hercog, experta en tierra batida, ha disputado las seis finales de su carrera a nivel de gira en la superficie, incluidas las carreras por el título en 2011 y 2012 Bastad y 2019 Lugano. Nueve de las 12 semifinales de la WTA de Hercog a lo largo de su carrera han sido sobre tierra batida.

Magda Linette y Pauline Parmentier también traen un fuerte head-to-head en su partido de primera ronda. La wildcard Parmentier lidera su rivalidad 4-1, y ganó su único encuentro anterior en tierra batida, que fue en el Cagnes-Sur-Mer ITF Challenger en 2015.