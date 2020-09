View this post on Instagram

Petit souvenir de @wta_strasbourg il y a quelques années, déjà ! Contente d'être de retour ici dans cette saison un peu spéciale 🙏 De plus, Strasbourg est l'un des seuls tournois éco-responsables, et ça j'achète 🌱! A demain sur le court ✊🏼 Throwback to a few years ago in Strasbourg, time flies ! Happy to be back here in this special season. Also, Strasbourg is one of the only eco friendly tournaments, which makes me like it even more 🌱 ! See you on court tomorrow ✊🏼 #RoadToRG #Throwback #backonclay