La No. 2 del mundo. Simona Halep se une al WTA Insider Podcast después de su semana triunfal en el Internazionali BNL d'Italia, donde extendió su racha ganadora a 14 partidos para capturar su primer título de Roma, tercer título de 2020 y 22° título de su carrera. Halep explica por qué el trofeo de Roma ocupó un lugar destacado en su lista de deseos, recuerda su gran temporada 2013 que comenzó en serio en la Ciudad Eterna y por qué salió de su confinamiento de seis meses como una jugadora más madura y relajada.

Suscríbete en el podcast de WTA Insider y escucha la entrevista completa a continuación:

WTA Insider: ¿Qué significa para ti ganar Roma?

Halep: Este título significa mucho porque soñé con él, debo admitirlo, desde 2013. Jugué buen tenis aquí. Pero las dos veces seguidas perdí en la final, y sobre la segunda puedo decir que me decepcionó mucho que la perdieran porque no jugué mi juego. Pero ahora estoy muy feliz de poder llevarlo a casa. Jugué buen tenis toda la semana. Por supuesto, la final no era como queríamos con la retirada de Karolina. Pero, ya sabes, comencé bien y también obtengo la confianza de este set y simplemente lo disfruto. Es muy bonito ganar aquí en Roma.

WTA Insider: Has mencionado tu torneo de 2013 aquí varias veces y volver a hablar de esa temporada. Ocupabas el puesto 64 y jugaste en Roma en la fase previa, entraste en el cuadro y luego derrotaste a Svetlana Kuznetsova, Agnieszka Radwanska, Roberta Vinci, Jelena Jankovic, antes de enfrentarte a Serena Williams en las semifinales. Fue tu mayor racha en cualquier torneo y esto fue antes de que capturar tu primer título WTA. Luego ganaste seis títulos esa temporada en Nuremberg, s'Hertogenbosch, Budapest, New Haven, Moscú y Sofía y terminaste en el puesto 11. Unas semanas después de la temporada 2014, hiciste tu debut en el Top 10. Es un ascenso increíble y realmente pareció comenzar aquí en Roma.

Halep: Exactamente. Recuerdo esos tiempos como si fueran ayer, y siento las emociones que tenía en ese entonces. Cada partido era un partido loco con una jugadora tan buena todos los días a la que me tenía que enfrentar. Las emociones eran grandes. En realidad, no sabía cómo manejarlo porque era el torneo más grande que estaba jugando en ese momento. Estar en la fase previa, superarla y llegar al cuadro principal, ya fue una maravilla para mí. Y luego, jugar cada día mejor y encontrar el ritmo, encontrar la manera de ganar partidos contra las mejores jugadoras me dio mucha confianza.

Nunca olvidaré este torneo porque aquí empecé todo. Y después de esto, sí, es una locura cómo ha ido ganando seis títulos ese año y terminando en el puesto 11.

Fue un año increíble año. Tengo que admitir que quizás sea mi favorito porque en ese momento tenía la sensación de tener el nivel más grande en el tenis y desde entonces no bajé. Así que estoy muy agradecidoapor estos siete años y finalmente, después de siete años, obtuve este título. Así que trabajé lo suficiente, creo. Siento que me lo merezco (risas).

WTA Insider: Tu carrera ciertamente ha demostrado que las cosas buenas les llegan a los que esperan.

Halep: Como en las tres finales de Grand Slam antes de [yo gané], cuatro veces perdí antes del ranking número uno, sí. Finalmente los conseguí. Entonces soy paciente.

Halep: "In 2013 here I started to come to the top of world tennis. I really enjoyed and I was really happy on court that I could do the semifinals then. Since then I started to play really well and finally after two finals I could win this title.” #ibi20 pic.twitter.com/SpWDvoVQ3V — WTA Insider (@WTA_insider) September 21, 2020

WTA Insider: Revisando tus estadísticas históricas de clasificación, desde que debutaste en el Top 10 en enero de 2014, has alcanzado el puesto número 1 o número 2 en cada uno de los últimos siete años. ¿Lo sabías?

Halep. ¡Vaya! Eso es una locura. Tengo que tenerlo en mente, cada vez que tengo un momento difícil. En realidad, para decirle a mi equipo, tal vez merezco algo por eso (risas).

Es bastante sorprendente que haya hecho esto. Y también desde 2013, creo que no salí del Top 10. Entonces, sí, es asombroso. Me siento feliz por eso.

WTA Insider: Estás en una racha de 14 partidos ganados y has ganado los últimos tres torneos que has jugado. La atención se centra ahora en Roland Garros, donde serás la favorita por el título. ¿Cómo manejarás la próxima semana y, desde que te saltaste el US Open, jugarás tu primer Slam desde que se reinició la temporada?

Halep: No sé qué esperar porque, como dijiste, no jugué un Grand Slam en una burbuja, pero estoy bastante segura de que será similar a lo que tuvimos aquí en los torneos anteriores. .

La presión, estoy acostumbrada. He sido número uno y estoy jugando un Grand Slam, así que hay más [presión] que ahora. Entonces no voy a pensar en eso. Si la gente piensa que soy una favorita, bueno, no estoy pensando en eso porque cada partido es una batalla y todo el mundo quiere conseguirlo con todas sus fuerzas. Así que me estoy concentrando en mi juego como lo hice aquí, como lo hice en Praga. No me estoy estresando por los resultados.

Tenemos que estar muy agradecidos de tener la oportunidad de volver a jugar con estas duras condiciones y agradecer a la gente, que son muy pacientes con nosotros porque a veces estamos de mal humor (risas). Pero lo hacen más fácil. Lo hacen más seguro.

Así que solo tengo que estar tranquila, disfrutarlo y dar lo mejor de mí cada vez que entre en la pista. Ese es mi principal objetivo.

"I am more mature. I am more relaxed because I could see that the most difficult things are in life in general, not in sport."

WTA Insider: Has estado muy relajada en Praga y Roma. ¿Por qué crees que has salido del confinamiento tan tranquila?

Halep: Creo que soy más madura. La pandemia me llevó a un lugar en el que realmente soñaba estar (risas).

Soy más madura. Estoy más relajada porque pude ver que las cosas más difíciles están en la vida en general, no en el deporte. Entonces, poder hacer esto tan bien como lo hice en los últimos siete años, es algo muy importante.

Así que tengo que estar orgullosa de ello, estar agradecida por ello, que puedo hacer estas grandes cosas y dar lo mejor de mí porque estoy aquí porque deseo estar aquí. Nadie me obliga. Nadie me empuja a venir aquí. Solo vengo porque amo el tenis y amo enfrentarme a estas emociones. De hecho, en tiempos de pandemia extrañaba estas emociones y ahora ya no lucho con ellas. Solo los quiero de nuevo. Así que ahora me enfrento a ellas mucho mejor que antes.

Since 2013, when Simona Halep won her 1st of 22 titles, only Serena Williams (27) has won more titles than the Romanian.



Halep is the first 🇷🇴 woman to win @InteBNLdItalia. #ibi20 pic.twitter.com/B1r6OchKBu — WTA Insider (@WTA_insider) September 21, 2020

WTA Insider: ¿Qué le diría la Simona madura a la Simona de 2013, la que seguía viviendo y muriendo con cada punto y cada resultado, que se enfadaba si las cosas no salían como ella quería, que deseaba tanto el éxito?

Halep: Bueno, en ese entonces estaba peleando con todos, conmigo misma, con la rival, con la pelota, con la raqueta, con el clima, con el público, con mi equipo, así que tengo muchos, muchos en la lista (risas). )

Ahora me digo a mí misma que estoy mucho mejor en esa dirección y solo tengo una contra quien tengo que pelear. Tengo que pelear con la rival porque me enfrento a un rival. Y la rival es realmente buena porque en este nivel todo el mundo está jugando genial. Así que no tengo que estar tan molesta porque ella trabaja como yo. Pero si estoy tranquila y si soy positiva, tengo más posibilidades de ganar esos partidos que antes los estaba perdiendo. También hice grandes partidos aquí, que antes los habría perdido.

Estoy orgullosa de mi evolución y mi mejora en la parte mental.

Foto por Jimmie48/WTA

WTA Insider: Roma es el título número 22 de su carrera. Mencionaste que lo celebrarías de la manera más aburrida, solo en tu habitación de hotel con el trofeo con un sorbo de champán. Entonces, ¿cuál es la celebración de título más loca que has tenido?

Halep: Oh, eso es difícil. Debo admitir que no tuve una celebración loca para ninguno de ellos porque no soy de ese tipo de persona que celebran a loco ganar un título.

Pero dentro de mí, creo que el Abierto de Francia fue el más especial. También he estado con mi familia, con mis padres en realidad, algunos amigos que vinieron de Rumania, Darren estaba allí. Entonces me sentí completa por dentro. Así que esa es la celebración más hermosa que he tenido.

WTA Insider: ¿Así que nada de reventar botellas de champán en lo alto de la Torre Eiffel?

Halep: Soy bastante estable, así que no hago esas cosas (risas).

Quizás después del tenis. ¿Quién sabe?