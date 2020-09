ORDEN DE JUEGO

PATRICE DOMINGUEZ -- 10:00 a.m. inicio

Zarina DIYAS (KAZ) vs. Nao HIBINO (JPN)

[3] Kiki BERTENS (NED) vs. Jelena OSTAPENKO (LAT)

[7] Ekaterina ALEXANDROVA (RUS) vs. Katerina SINIAKOVA (CZE)

No antes de las 4:30 p.m.

Anna BLINKOVA (RUS) vs. [4] Aryna SABALENKA (BLR)

COURT 1 -- 11:00 a.m. inicio

Sloane STEPHENS (USA) / Jil TEICHMANN (SUI) vs. [4] Hayley CARTER (USA) / Luisa STEFANI (BRA)

[3] Shuko AOYAMA (JPN) / Ena SHIBAHARA (JPN) vs. Kateryna BONDARENKO (UKR) / Sharon FICHMAN (CAN)

[1] Nicole MELICHAR (USA) / Demi SCHUURS (NED) vs. Anna-Lena FRIEDSAM (GER) / Katarina SREBOTNIK (SLO)

MATCH POINTS

Las ex jugadoras Top 5 Kiki Bertens y Jelena Ostapenko se enfrentarán en la segunda ronda del Internationaux de Strasbourg el miércoles. Ostapenko ganó su primer choque, en un evento de la ITF Challenger en Polonia en 2015, pero Bertens ganó sus dos encuentros después de eso en dos sets, incluida una victoria en la segunda ronda en Madrid el año pasado en camino al título más grande de la carrera de la holandesa.

La No. 8 del mundo, Bertens, ha ganado seis de los 10 títulos individuales de la WTA de su carrera en tierra batida, aunque su título más reciente llegó en pista cubierta a principios de este año en San Petersburgo. Este será el primer partido de su carrera en el evento de Estrasburgo, después de un bye en la primera ronda en su aparición debut esta temporada.

El mayor de los tres títulos individuales de la WTA de Ostapenko también llegó en tierra batida, cuando ganó Roland Garros 2017 como jugadora no cabeza de serie. Ostapenko, que también está haciendo su primera aparición en Estrasburgo, llegaría a su primer cuartos de final de la temporada si logra derrotar a Bertens.

Aryna Sabalenka y Anna Blinkova se enfrentarán por segunda vez. Su encuentro anterior se produjo en las pistas de hierba del evento ITF Challenger en Manchester en 2017, donde Sabalenka triunfó en un reñido partido a tres sets.

En su debut en Estrasburgo el año pasado, Sabalenka avanzó a las semifinales, donde perdió ante la eventual campeona Dayana Yastremska. La No.12 del mundo obtuvo el sexto título de su carrera a principios de este año en Doha, pero aún busca su primer título WTA en tierra batida. Sabalenka ha alcanzado una final en tierra batida, en Lugano en 2018.

Blinkova busca su segunda victoria en el Top 20 de la temporada, después de haber desbancado a la entonces número 8 del mundo Belinda Bencic en Shenzhen. Una sorpresa sobre Sabalenka pondría a Blinkova en su primer cuartos de final de 2020.

Ekaterina Alexandrova y Katerina Siniakova se enfrentarán por sexta vez, con Alexandrova con una ventaja de 3-2en su cara a cara. En su encuentro más reciente, Alexandrova derrotó a Siniakova en la primera ronda de Shenzhen a principios de este año; Alexandrova ganaría su primer título de individuales WTA esa semana (y Siniakova terminaría ganando el título de dobles en ese evento).

Zarina Diyas y Nao Hibino han dividido sus cuatro encuentros anteriores. Su encuentro más reciente fue en los octavos de final en Hiroshima el año pasado, donde Hibino avanzó después de que Diyas se retirara con una desventaja de 6-1, 3-2. Hibino ganó el segundo título de individuales de WTA de su carrera esa misma semana.

Diyas intenta llegar a los cuartos de final de Estrasburgo por tercera vez. Anteriormente avanzó a esa misma etapa en este evento en 2014 (perdió ante Christina McHale) y 2018 (perdió ante la eventual campeona Anastasia Pavlyuchenkova).